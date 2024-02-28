Переселения из аварийного жилья в Казани ждут более 2 тыс. человек

В 2023 году в Казани досрочно завершили реализацию муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Всего был расселен 51 многоквартирный дом, улучшены жилищные условия 1,4 тыс. человек, рассказал сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Казань готова к реализации новой программы. Этого очень ждут 111 домов – более 2 тыс. граждан. В 14 регионах России приступили к реализации новой программы еще в 2022 году», – отметил градоначальник.

Напомним, что в 2023 году впервые в истории в Казани ввели 1,3 млн кв. метров жилья. В 2022 году этот показатель составлял 874,4 тыс. кв. метров.