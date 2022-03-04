Переселенец из ЛНР о переезде в Казань: «Негатива в мою сторону никогда не было»

Переселенец из Луганской народной республики Альбина Г. в преддверии Международного женского дня и в канун своего 25-летия поделилась с «Татар-информом» историей переезда в столицу Татарстана и рассказала, как складывается ее жизнь сейчас.

Альбина переехала в Казань из города Первомайск Луганской области Украины в 2014 году, когда в Донбассе начались боевые действия. Отец девушки — татарин, поэтому выбор для переселения пал на Казань.

«У нас в городе была бомбежка, мы сидели в подвале. Потом появилась возможность эвакуации. Я уехала к брату в Киев, а папа с моими бабушкой и дедушкой в Казань, чтобы их сюда перевезти, у нас тут были родственники, — начала свой рассказ собеседница агентства. — Через некоторое время папа узнал, что я могла бы поступить в колледж в Казани. Но, к сожалению, в этот колледж брали только по контракту, а денег у нас совсем не было. Поэтому в Казань поступить не получилось, и я дистанционно заканчивала учебу у себя в городе».

Сразу после переезда переселенцам в Казани помогали волонтерские организации, и это, по словам Альбины, очень выручало. «В качестве помощи были одежда, вещи, подушки, посуда. Мы приходили и могли спокойно взять нужные нам вещи. А у меня из вещей, когда я только приехала, было лишь то, что я взяла с собой на море на три дня. И получилось так, что домой за вещами я вернулась лишь через девять месяцев, и гуманитарная помощь нам очень помогла», — подчеркнула девушка.

Главная трудность в Казани для Альбины заключалась в оформлении документов для получения гражданства. «До 2019 года, пока не приняли указ об упрощенном получении гражданства жителями Донбасса, это был сущий ад. Мы стояли в очередях, однажды я занимала очередь в УФМС в шесть часов вечера, чтобы в девять утра попасть на прием», —поделилась собеседница агентства.

Далее Альбина получила высшее образование по специальности «Физическое воспитание и педагогика». Устроилась на работу. В коллективе у нее сложились дружеские отношения, ее коллеги часто расспрашивают о событиях восьмилетней давности и о том, что происходит сейчас. «Потому что много разной информации, люди не знают, кому верить. Но никакого негатива в мою сторону никогда не было», — подчеркнула Альбина.

Сейчас Альбина — самозанятая. В Казани она живет одна, бабушка, дедушка и отец вернулись обратно. «На протяжении восьми лет там продолжаются боевые действия. И сейчас родители мои сидят в Донбассе в подвале, а брат — в подвале в Киеве. Надеюсь, что в будущем, когда всё немного успокоится, родители смогут выехать оттуда и приехать в Казань. Они очень этого хотят», — выразила надежду Альбина.