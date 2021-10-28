«Переселенцы из Заказанья, основавшие деревню Шаймиева, не вошли в состав «башкирцев»

Доктор исторических наук Радик Исхаков из Института истории им. Ш. Марджани прокомментировал появление в уфимских провластных телеграм-каналах «сенсационной новости» о том, что предки первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева из деревни Аняково якобы оказались «новобашкирами».

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В беседе с корреспондентом «Миллиард.Татар» Исхаков рассказал о том, как происходило переселение татар в Башкирию, описал средневековые реалии территории нынешнего Актанышского района и объяснил, куда исчезли «переписные» башкиры в 1926 году.

«В период Казанского ханства эта территория была частью Агыйдель улуса»

– Прежде чем перейти к вопросу о происхождении жителей села Аняково, хотелось бы начать с самого начала. Что происходило на территории Актанышского района в средневековье?

– Данная территория в средневековый период входила в состав Казанского ханства. Это была так называемая «Беловоложская земля» (Агыйдел улус). Археологические данные показывают, что в более ранний период там жили земледельцы, булгарское население. Но в период Золотой Орды, отмечают археологи, оседлое население уходило и приходило в зависимости от обстановки.

В период Казанского ханства эта территория, повторюсь, была частью Агыйдель улуса. Это была подвластная ханству земля, где проживали татары и, возможно, некоторые другие племенные образования, в том числе и ногайского происхождения. Но в целом их было не так много среди местного населения, поскольку на тот момент здесь существовали большие лесные массивы. То есть эта территория была больше пригодна для сельского хозяйства, здесь велось засечное земледелие, была отличная почва, чернозем. А для скотоводства во времена Казанского ханства она была практически непригодна. Об этом еще Раиль Кузеев писал.

- Что случилось после падения Казанского ханства?

- Эта территория автоматически вошла в состав Московского государства. После падения Казани в титулатуре московского царя появилось обозначение «Царь казанский», а потом и «Сибирский». Соответственно, он стал главным феодалом и владельцем всех земель, которые подчинялись Казанскому ханству.

Но интеграция данной территории в Московию началась только в конце XVI – XVII веках. Коренное население, которое здесь проживало, фиксируется в материалах XVII века уже как «башкирцы».

- А что это за документы? Писцовые книги или что-то другое?

- Эти сведения появляются в «спорных делах». «Спорные дела» – это разбирательства, в которых башкирцы или кто-то другой доказывает, что это их земля. Эти материалы хранятся в Российском государственном архиве древних актов.

«В реалиях XVII века названием «башкирцы» обозначали все коренное население этого края»

- Кто же эти «башкирцы» в тот период?

- По моему мнению, название «башкирцы» было связано с историческим названием данной территории, прародины угроязычных кочевых племен мадьяр раннего средневековья, – Баскардия. То есть русские маркировали местное коренное население как «башкирцы» по этому историческому названию. К примеру, в документах даже ногайцы фиксировались как «ногайские башкирцы».

По аналогии с «казанцами». Те народы, которые проживали за Казанью, в русских источниках индексируются как «казанцы». Без жесткой этнической привязки.

- То есть, получается, на жителей распространилось название исторической области?

- Да, по этому принципу. В дальнейшем на данное население был наложен ясак, они должны были платить в казну этот вид налога. Они были записаны в ясачной книге и уже официально им были дарованы определенные права на землю. То есть это вотчины, и они начинают формировать социальную группу башкирцев, а затем и одноименное сословие.

Если говорить о востоке Татарстана, то изначально местное население было полиэтничным по составу. Причем данные археологии, филологии, материальной культуры и эпиграфики говорят о том, что племена этнических башкир, которые жили на востоке Башкирии, здесь не фиксируются.

- Не фиксируются на тот момент?

- Да, на тот момент. Это уже в период кантонной системы (XIX век), сюда переводили этнических башкир. А пока, в реалиях XVII века, названием «башкирцы» обозначали все коренное население этого края. Одновременно сюда активно начинают переселяться из Закамья.

«Поземельные волости «башкирцев» востока Татарстана сформировались на основе оброчного населения»

- То есть пошла волна татарских переселенцев из-за под Казани?

- Да, этот процесс идет после взятия Казани. Сюда массово переселяются татары и финно-угорские народы. Данные показывают, что многие татары, которые переселялись сюда в XVII веке, или сами, или их отцы и деды имели здесь земли в период Казанского ханства. Но из-за того, что на этой территории были постоянные конфликты (связанные с теми же набегами ногайцев), они мигрировали туда и обратно, были социально мобильными.

- А татары на эту территорию откуда переселялись?

- В основном из Заказанья, Среднего Поволжья. Причем эта первая волна переселенцев изначально не платила ясак в Уфу, а отправляла оброк в Казань.

- То есть в приказ Казанского дворца?

- Да, они подчинялись казанскому наместничеству. Но после строительства Уфы, когда уже появилась русская администрация, это население начали записывать в ясачные книги и накладывать ясак, который они платили уже в Уфу. В качестве компенсации им давали вотчинные права.

- То есть было двойное налогообложение?

- Двойное налогообложение компенсировалось более широкими правами, и в дальнейшем они записывались в ясачной книге и автоматически становились «башкирцами».

- Поясните для тех, кто не знает: ясак и оброк – в чем разница?

- Ясак - это фиксированная выплата в пользу государства, в основном пушниной, а оброк это повинность, которую выплачивали в основном продуктами натурального хозяйства и деньгами. До появления Уфы переселившееся татарское население называют «ясачные чуваша/татары, но после того, как они стали платить подать в Уфу, через какое-то время они начинают фиксироваться как «башкирцы». Это можно проследить на примере одного поколения отдельных семей.

- То есть в одной семье могли быть представители «башкирцев» и одновременно «ясачных татар»?

- Да. И башкирские исследователи (возьмите работы того же Урала Рахматуллина) признают, что поземельные волости «башкирцев» востока Татарстана сформировались на основе оброчного населения, то есть переселенцев, которые были превращены в «башкирцев».

Это касается поземельных волостей «башкирцев» Байлярской, Гирейской, Булярской волостей. Это как раз восток Татарстана, в том числе Актанышский район.

Как число татарских деревень в Уфимском уезде выросло в 10 раз

– То есть речь о переселенцах?

– Да, переселенцы. И эти поземельные волости формировались не по родовому признаку, а конструировались государством из разных этнических групп, не имеющих родовых связей между собой. А название они получали по центру волости, по названию деревни, а не по названию рода.

Колонизация продолжалась, но если на первом этапе было очень много земель, а людей мало, то в связи с ростом населения и постоянным притоком людей земли становилось меньше. Помимо этого, часть земли отчуждалась в пользу государства, шла также русская колонизация, помещики занимали земли.

И так легко интегрироваться в состав «башкирцев» следующему поколению переселенцев уже не получилось. С середины XVII века значительная часть мигрантов оседала на этих землях путем припуска. То есть их подселяли на земли «башкирцев» на правах аренды. И в дальнейшем эти ясачные татары входили в сословие тептярей. И деревня Аняково сформировалась на основе именно такой волны миграции. Ее населяли ясачные татары.

– Это XVII век?

– Это конец XVII века. Первые упоминания об этой деревне относятся к 1680-м гг. В дальнейшем переселенцы из Заказанья, основавшие родную деревню Минтимера Шаймиева, не смогли войти в состав «башкирцев», а остались тептярами. На основе материалов 3-й ревизии (переписи) мы видим, что «ясачные татары» этой деревни зафиксированы как «тептяри».

– Каков масштаб переселенческой волны XVIII века?

- В XVIII веке на территории восточного Татарстана и западной Башкирии (Уфимский уезд) происходит быстрый рост татарских населенных пунктов. Если по данным первой ревизии здесь было около 100 татарских деревень, то к 80-м годам XVIII века их уже более 1000.

- Десятикратное увеличение...

- В итоге новые волны эмигрантов только частично смогли войти в состав «башкирцев», а большинство стали тептярами. Если говорить об Аняково, то там все ревизии фиксируют, что здесь проживали тептяри (начиная с третьей ревизии). И только в материалах десятой ревизии 1858 года они записаны как «башкиры из тептярей».

«Около 80 тысяч тептярей и мещеряков были записаны как башкиры»

– А почему так произошло?

– Потому что в 1855 году вышел правительственный указ о переименовании «Башкиро-мещеряцкого войска», в которое входили тептярские, мишарские и башкирские команды, в просто «Башкирское войско». И в самом этом указе четко прописывалось, что представители этого войска: башкиры, тептяре и мещеряки должны записываться в материалах статистики как башкиры. И только в исключительных случаях должен фиксироваться их прежний социальный статус: тептяре или мещеряки.

Материалы десятой ревизии зафиксировали, что значительная часть тептярей и мещеряков была записана башкирами. И не просто башкирами, а «башкирами из тептярией» и «башкирами из мещеряков». По моим подсчетам, таким образом было переписано около 80 тысяч тептярей и мещеряков. То есть 80 тысяч татар были записаны как башкиры. Соответственно, и в метрических записях с конца 1850-х годов, вплоть до 1917 года, их начали фиксировать как «новобашкир».

То есть здесь мы видим итоги государственной политики. Хотя все данные говорят, что первоначально жители Аняково - это ясачные татары, потом тептяри, а потом на основе указа их записали «новобашкирами».

- Каково происхождение названия этой деревни?

- Есть разные версии. По одной из них, в Заказанье на Арской дороге была деревня Аняково. Ее жители переселились и образовали две деревни с таким же названием – Аняково. По другой версии, название происходит от имени первопоселенца – Аняка. Действительно, в данных 3 ревизии среди жителей этой деревни фиксируются лица с отчеством Аняков, что может говорить о том, что они были детьми умершего к этому времени основателя аула.

Где сотни тысяч башкир?

– А как велись метрические книги?

– В метрических книгах не записывалась этническая принадлежность лица. Там не было графы «национальность» или «этнический состав», там указывалось только сословие. Естественно, что в этой графе татары, которые входили в башкирское сословие, записывались как «башкирцы», а во второй половине XIX века как «башкиры». В то же время в Заказанье татары записывались как «государственные крестьяне», а до этого как «ясачные татары».

Если проводить аналогию, понятно, что в Заказанье никакого народа под названием «государственный крестьянин» не было. Это просто сословный статус. То же самое с казаками. Оренбургские казаки состояли из разных этнических групп: русские, татары, калмыки, ногайцы, башкиры. Но все они в метрических книгах и в ревизиях записывались как «казаки». Российская империя — это сословное государство, которому было важно зафиксировать не этническое происхождение лица, а его сословный статус.

Яркая иллюстрация процессов на востоке Татарстана и западе Башкортостана: во время первой настоящей советской переписи 1926 года на востоке Татарстана башкир практически не оказалось. А до революции, буквально еще 15 лет назад, там жили сотни тысяч башкир. Почему? Потому что после революции был принят Декрет о земле и в стране были отменены сословия. Не стало у татарина экономического смысла записывать себя башкиром. А поскольку по этнокультурному признаку они идентифицировали себя как татары, то в 1926 году и позже бывшие башкиры записали себя татарами.

Источник: Миллиард.Татар