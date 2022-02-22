Переселенцев из ДНР и ЛНР в Татарстане протестируют на Covid-19

Система здравоохранения Татарстана готова к приезду переселенцев из ДНР и ЛНР, способна оказать всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Прибывших будут встречать бригады скорой помощи. Для них будет организовано экспресс-тестирование на Covid-19. В санаториях, где разместят переселенцев, круглосуточно будут дежурить врачи.

Ведущие медучреждения Татарстана – РКБ, ДРКБ, МКДЦ, казанская городская клиническая больница №7, БСМП Набережных Челнов – будут задействованы на оказание экстренной медпомощи приехавшим.

В Татарстане имеется необходимый запас вакцин против коронавирусной инфекции для проведения вакцинации и ревакцинации приехавшим. Прививочные пункты будут организованы в местах их проживания.

Если Covid-19 у кого-то из прибывших подтвердится, то их госпитализируют в действующие временные инфекционные госпитали.

Особое внимание будет уделено детям и подросткам – педиатрическая служба республики в усиленном режиме готовится к оказанию помощи.

Процесс организации медицинской помощи переселенцам из ДНР и ЛНР лично контролирует министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.