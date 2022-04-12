Переселенцам из ЛНР и ДНР работодатели Зеленодольска предложили рабочие специальности

Ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик прошла в Зеленодольском районе Татарстана, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Мероприятие было организовано в пункте временного размещения – на базе санатория «Васильевский». Там предварительно был развернут консультационный пункт, проведено анкетирование прибывших граждан», - сказано в сообщении.

На встречу с вынужденными переселенцами пришли три работодателя, которые предложили 14 вакансий. АО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» испытывает потребность в электромонтерах по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщиках, каменщиках, слесарях. ООО «Фабрика мягких контейнеров» набирает швей, ткачей, машинистов. Частный предприниматель Епифанова готова трудоустроить повара, охранника и кухонного работника.

Стоит отметить, что это уже не первая ярмарка в санатории «Васильевский». 6 апреля соискателям здесь было предложено более 30 вакансий.