Пересадочным тарифом для электротранспорта каждый месяц пользуются 3 тыс. казанцев

В Казани пересадочным тарифом для электротранспорта воспользовались более 30 тысяч пассажиров. Каждый месяц его применяют около 3 тысяч человек, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Отмечается, что стоимость двух поездок по тарифу не изменилась и составляет 45 рублей, несмотря на повышение цены проезда в общественном транспорте Казани.

Пересадочный тариф для метро, трамваев и троллейбусов «Метроэлектротранс» ввели в августе 2021 года. Используя его, можно проехать на двух видах электротранспорта, заплатив за две поездки – 45 рублей. Гендиректор предприятия Айдар Абдулхаков назвал тогда подобный тариф системой лояльности.

Тариф «Пересадочный МЭТ 45» можно активировать на новой транспортной карте или карте с нулевым балансом. Данный тариф просто требуется выбрать при пополнении карты. Пересесть с одного вида транспорта на другой необходимо в течение 45 минут.