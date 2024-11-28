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Пересадка печени и операции на поджелудочной: В Казань съехались ведущие хирурги СНГ и РФ
Сегодня в Казани открылся Международный конгресс Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, в городе собрались врачи, которые оперируют печень, поджелудочную железу и желчные пути.
Конгресс посвятили актуальным проблемам гепатопанкреатобилиарной хирургии. В Казани собрались эксперты, врачи, исследователи, которые стремятся к совершенствованию хирургических методов и повышению качества медицинской помощи.
«Разрешите поблагодарить Министерство здравоохранения Российской Федерации и организационный комитет Конгресса за принятое решение о проведении столь важного мероприятия в нашей республике. Конгресс собрал специалистов высокого уровня из регионов России и стран СНГ – Узбекистана, Казахстана, Беларуси. В качестве экспертов и докладчиков выступят известные и опытные хирурги – ведущие специалисты своей отрасли. Для каждого участника – это уникальная возможность профессионального роста и развития, общения», – отметил на открытии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
В этом году конгресс пройдет в уникальном формате, будут и пленарные заседания, и мастер-классы, и факультативные семинары, и научные выступления, посвященные последним достижениям науки и медицины. Так медики обсудят трансплантацию печени, хирургию при раковых опухолях, лечение различных болезней, например панкреатита.
«Это очень достойный форум, последний конгресс в Казани был 16 лет назад. Казань не с проста выбрали площадкой проведения конгресса. Татарстан – один из лидеров во всей нашей стране по определенным технологиям, в частности трансплантации. Многие операции выполняются именно в Казани в эксклюзивном варианте. Нам есть чем гордиться и поделиться», – отметил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.
31 конгресс посвятили 150-летию со дня рождения академика, выдающегося хирурга Александра Вишневского, который многие годы проработал в Казани. Конгресс продлиться до 30 ноября.
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