Перерождение СКА Ларионова, «кидок» Ливо и Галлан в Питере: трансферный гид КХЛ

На минувшей неделе в КХЛ многое поменялось с ног на голову. «Салават Юлаев» все-таки пошел радикальным путем и избавился от дорогостоящего Ливо, воспользовавшись формальностью. В СКА подписали сразу двоих хоккеистов, перечеркнувших все потери, а «Драгонс» официально объявил Жерара Галлана главным тренером. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: hctorpedo.ru

Слухи о смерти СКА оказались преувеличены

Сколько разговоров было о том, что революция в СКА добром не кончится. Ну не сможет такой пока еще не самый опытный специалист, как Игорь Ларионов, выстроить что-то победоносное из своих бывших игроков «Торпедо» и оставшимся материалом. Распродажу звездного актива и карающие правила в СКА от нового наставника обсуждались как конец любых амбиций, которые у питерцев сохранялись даже при Романе Ротенберге.

Однако, на нынешней неделе петербургский клуб сделал ход конем. Хотя нет, даже не так – СКА прост буквально перевернул шахматную доску. Причем, сделали это за сутки.

Сначала Питер объявил о подписании форварда Джозефа Бландизи, проведшего в НХЛ 101 встречу, а вскоре к нему присоединился и Рокко Гримальди, который не так давно был на виду в НХЛ, а два года назад становился лучшим бомбардиром чемпионата мира 2023.

Ну и кто теперь скажет, что СКА намеренно сдало позиции и больше не ставит на звездных мастеров? План оказался несколько сложнее, чем изначально все думали. При этом нужно отметить, что СКА оказался победителем за ценного игрока в борьбе с другими топами КХЛ.

Ведь ранее Гримальди каждый год отказывался от любых предложений из КХЛ. Прошлым летом серьезные усилия «Авангарда» не увенчались успехом. Правда, с тех пор Гримальди потерял место в основных командах, и плотно осел в АХЛ. Так что время продиктовало новую реальность.

Сейчас Рокко 32 года. Он довольно миниатюрный как Джастин Азеведо, но не менее техничный, чем Малыш Ази. Поэтому можно ожидать от него шикарную статистику, а возможно и место среди лучших бомбардиров КХЛ. Впрочем, зарплата форварда тоже внушительная – СКА придется раскошелиться на 92 миллиона рублей в год.

Ну а в сочетании с Бландизи – отличным центрфорвардом, два североамериканца могут составить одну из мощнейших связок в лиге. Джозеф – хорошо слаженный нападающий, который может и подраться, но и продемонстрировать технику способен.

А если вспомнить, что в июле состав СКА уже пополнили два классных атакующих защитника - самый результативный оборонец КХЛ прошлого сезона Тревор Мёрфи и такой же заряженный на бросок Бреннан Менелл, состав петербуржцев уже заиграл совсем другими красками. Как и перспективы СКА на предстоящий сезон.

«Салават» некрасиво расторг Ливо, но всё в рамках закона. Кто прав?

Самым скандальным событием на трансферном рынке КХЛ стало расторжение «Салаватом Юлаевым» Джоша Ливо. Не сказать, чтобы это событие стало неожиданным – все предпосылки и косвенные признаки были. В итоге Уфа без зазрения совести зацепилась за формальный повод с опозданием хоккеиста на сборы. И это событие отчего то стало шоком для стороны хоккеиста.

Агент канадца Иван Ботев заявил, что его подопечный просто долго делал визу (хотя, казалось бы, все остальные иностранцы спокойно приехали вовремя), а соответствующая договорённость между хоккеистом и клубом была. Ботев тут же пообещал, что Ливо будет требовать половину от своей зарплаты (55 миллионов рублей) за расторжение контракта.

«В «Салавате Юлаеве» знали, что игрок еще не получил визу и не мог приехать раньше. У нас была договоренность, поэтому для меня решение уфимского руководства стало неожиданностью. Со своей стороны мы будем добиваться, чтобы Ливо получил положенные ему по регламенту 50 процентов от зарплаты по расторгнутому контракту.

Впрочем, есть и другая версия событий. По информации телеграм-канала «Хоккейные сливки», «Салават Юлаев» еще в мае дал стороне хоккеиста понять, что за те деньги, на которые он переподписался в Уфе его не видят. Иван Ботев пропустил эти предложения мимо ушей и не предпринял никаких действий. Он считал, что Козлов видит его в команде, и это гарантия сохранения хоккеиста в Уфе.

Агент якобы намеренно разыгрывал карту с визой, которую Джош никак не получит. В итоге, когда пришло время платить хоккеисту зарплату, Уфе просто расторгла Ливо, потому что действий от Ботева не увидели.

Фото: hcsalavat.ru

История мутная от самого начала и до конца. Очевидно, что «Салават Юлаев» не может платить при новом бюджете (550 миллионов) зарплату, которая будет больше чем у остальных в 6-7 раз. Конечно, «Салават» в этой ситуации действовал по букве закона, но и назвать этот шаг красивым с этической точки зрения нельзя.

С другой стороны, деваться генменеджеру уфимцев Ринату Баширову было некуда. У него стоит задача выстроить жизнь клуба в условиях новой реальности. Он и действует в соответствии с директивой. В конце концов, в Канаде и Штатах никто бы тоже нянчиться с опоздавшим игроком не стал бы – там контракт прежде всего.

В конце недели канадец прилетит в Россию, где должен будет подписать контракт с новой командой. Самым реальным вариантом называют «Трактор», хотя агент держит интригу и заявляет, что с будущим хоккеист еще не определился. Может, и «Ак Барс» подсуетится!

Галлан официально в «Шанхай Драгонс». «Китайцы» делают серьезную заявку на сезон

А «Шанхай Драгонс» продолжает будоражить хоккейных болельщиков своим внезапным перезапуском под новым именем и совсем другими амбициями. Всем было уже очевидно, что «Куньлунь» был проектом мертворожденным, у которого с самого начала всё пошло не так. «Китайцы» после своего дебютного сезона в плей-офф так и не попали, на родине славы не сыскали. Так что в «ковидный» 2020 окончательно перебрались в Россию, где и осели для бессмысленного существования.

Перезапуск под новым именем «Шанхай Драгонс» и на новой, крупнейшей в КХЛ (и Европе) арене в Санкт-Петербурге под руководством пришедшей новой командой уже заставили рассматривать проект как что-то живое и интересное. Ну а официальное объявление знаменитого Жерара Галлана в качестве главного тренера сняло все вопросы – «Драгонс» будут ставить совсем другие задачи, а значит в Западной конференции появится еще одна достойная сила.

О том, что Галлан возглавит «китайскую» команду было известно еще месяц назад. Но юридические сложности из-за переезда команды из Мытищ в Петербург долго не позволяли клубу сделать официальное объявление. Теперь же канадец подписал двухлетний контракт на баснословную сумму в 3,3 миллиона долларов. При этом, в договоре есть пункт о возможности досрочного расторжения через год в случае, если специалист получит предложение о работе из НХЛ.

Фото: hcredstar.com

Из любопытного: в тренерский штаб Галлана войдёт Дэвид Немировски. Судя по всему, его задача будет вводить Жерара в курс дела в новой для него лиге. Также останется помогать и Виктор Игнатьев, который ранее возглавлял «Куньлунь». В целом штаб Галлан весьма силен по именам. Тренером вратарей стал Владимир Куликов. На должность тренера по физподготовке назначен Крэйг Слоунвайт. Также в штаб вошли Михаил Быков (видеотренер) и Павел Смирнов (видеотренер).

Учитывая, что состав игроков у тренеров пока не самый внушительный (но до дедлайна еще полно времени), тренерская работа должна выйти на первый план. Вот мы и понаблюдаем, чего стоит тренерский гений олдскульного канадского специалиста, любящего оказать давление на судей.