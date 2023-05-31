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Экономика 31 мая 2023 08:05

Переработку молока по испанской технологии обсудили в Минсельхозпроде Татарстана

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Реализацию новых проектов в сфере производства молочной продукции в Татарстане обсудил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров с представителями испанской компании FIBOSA.

Во встрече приняли участие владелец предприятия Хоакин Састрэ Кроус, коммерческий директор фирмы по странам Восточной Европы Оскана Кашкан и генеральный директор ООО «Азбука сыра» Алексей Фатыхов.

На сегодняшний день в Татарстане уже реализовано несколько проектов компании: построены сыродельные заводы в городе Арске и поселке Балтаси.

В будущем компания при поддержке Татарстана рассматривает возможность расширения производства молочной продукции. Речь идет о строительстве еще нескольких заводов по производству сыра, а также о реконструкции одного из корпусов производства в городе Мамадыше.

#сыроварение #иностранные инвестиции #марат зяббаров
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