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Переправа Аракчино — Верхний Услон продолжит работу до 12 декабря
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Работа паромной переправы Аракчино — Верхний Услон продлена до четверга, 12 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале переправы.
Отмечается, что в дальнейшем ситуация будет зависеть от погоды и ледовой обстановки.
Ранее в связи с благоприятными условиями график работы уже продлили до 8-10 декабря. «О закрытии обязательно сообщим заблаговременно», — говорится в сообщении.
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