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Общество 8 декабря 2024 14:10

Переправа Аракчино — Верхний Услон продолжит работу до 12 декабря

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Работа паромной переправы Аракчино — Верхний Услон продлена до четверга, 12 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале переправы.

Отмечается, что в дальнейшем ситуация будет зависеть от погоды и ледовой обстановки.

Ранее в связи с благоприятными условиями график работы уже продлили до 8-10 декабря. «О закрытии обязательно сообщим заблаговременно», — говорится в сообщении.

#переправа
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