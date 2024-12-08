Переправа Аракчино — Верхний Услон продолжит работу до 12 декабря

Работа паромной переправы Аракчино — Верхний Услон продлена до четверга, 12 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале переправы.

Отмечается, что в дальнейшем ситуация будет зависеть от погоды и ледовой обстановки.

Ранее в связи с благоприятными условиями график работы уже продлили до 8-10 декабря. «О закрытии обязательно сообщим заблаговременно», — говорится в сообщении.