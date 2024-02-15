«Переплюнули все ожидания»: в Казани наградили волонтеров избирательного штаба Путина

В Казани наградили лучших волонтеров регионального отделения избирательного штаба Владимира Путина. Свои награды получили около 40 отличившихся волонтеров.

«Мы здесь сегодня собрали только самых лучших, кто собрал больше всех подписей, причем качественных подписей. Качество очень важно, потому что в законодательстве много требований к подписным листам и одна ошибка может испортить лист где 5 подписей», – заявил руководитель регионального исполкома партии Единая Россия Марат Самигуллин.

Он также поблагодарил всех волонтеров за их ежедневный труд.

«Когда вся страна в январе отдыхала, в холода, в буран, волонтеры всегда шли на работу и занимались своим делом. И именно результатом их работы стало то, что когда мы сдавали подписные листы к Татарстану не было почти никаких вопросов», – подчеркнул Самигуллин.

Поблагодарить волонтеров за хорошую работу прибыли сопредседатели избирательного штаба: старший лейтенант, Герой России Расим Баксиков, а также блогер и общественный деятель Алина Гилматдинова.

«В самом начале работы штаба я написал, чтобы вы поддерживали нынешний результативный режим работы, а вы переплюнули все мои ожидания», – заявил Баксиков.

Гилматдинова же, в свою очередь, отметила, что волонтерство представляет собой неравнодушный слой общества, который при этом работает не только для других но и для себя.

«Это такая глобальная польза обществу, с возможностью проявлять себя», – считает блогер.

Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).