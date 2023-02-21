«Переплелись судьбы этносов»: Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем родного языка

Международный день родного языка — это дань уважения родным языкам народов мира, живому нематериальному культурному наследию, которое необходимо беречь и развивать, особенно в эпоху глобализации. С такими словами Председатель Государственного Совета РТ, руководитель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин обратился к жителям республики.

«Для многонациональной России, которая на протяжении веков формировалась как полиэтничное и многоконфессиональное государство, вопрос сбережения и развития родных языков — далеко не праздный. Он вызывает многочисленные дискуссии, требует вдумчивого, системного подхода. На бескрайних просторах нашей великой страны переплелись воедино судьбы сотен этносов, сформировался уникальный опыт добрососедства и синтеза различных национальных культур. И вполне закономерно, что в обновленном Основном законе российского государства закреплены нормы, гарантирующие сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Татарстан — один из ведущих субъектов Российской Федерации, в котором проживают представители свыше 170 народов. Раис Республики Татарстан Р. Н. Минниханов в своем ежегодном послании Государственному Совету сказал: „Родной язык, родная земля, наши духовно-нравственные традиции, богатое историко-культурное наследие, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие — все эти ценности всегда были и останутся нашей главной гордостью, предметом особого, бережного отношения”.

Придавая исключительное значение сохранению и укреплению этих фундаментальных основ, а также в продолжение Года культурного наследия народов России 2023 год объявлен в нашей республике Годом национальных культур и традиций. Безусловно, мероприятия в его рамках станут еще одним шагом к упрочению в обществе идей толерантности, воспитанию любви к малой и большой Родине. Придадут импульс к формированию гражданственности и пробуждению в молодежной среде интереса к культуре предков. Так пусть Международный день родного языка послужит дальнейшему укреплению взаимопонимания между людьми, говорящими на разных наречиях. Позволит лучше узнать друг друга, передать детям и внукам любовь к родному языку и гордость за Отчизну. От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!» — сказано в тексте поздравления.