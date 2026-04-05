Переплаты по кредитам и займам ограничили в России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ряд законов, направленных на защиту финансовых прав граждан и снижение долговой нагрузки, вступил в силу в России с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Новые нормы призваны укрепить защиту граждан и их сбережений, а также сделать финансовую и банковскую систему более сбалансированной, чтобы заемщики не сталкивались с чрезмерными и необоснованными расходами. Все изменения начали действовать с 1 апреля.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что защита граждан и их накоплений, а также совершенствование регулирования финансового рынка остаются приоритетными направлениями работы парламента. Он добавил, что с 2025 года уже принято 58 федеральных законов, направленных на развитие финансового регулирования.

В Госдуме также пояснили, что с 1 апреля начал действовать закон, устанавливающий правила работы сервисов рассрочки. Теперь при покупке товаров таким способом их цена должна быть равна стоимости при полной оплате, а максимальный срок рассрочки ограничен шестью месяцами.

Как подчеркнул Володин, в последние годы такие сервисы стали популярными, однако единых правил их регулирования до этого не существовало, что создавало риски для пользователей. Он также отметил, что соответствующие изменения были инициированы депутатами.

Кроме того, с 1 апреля вступило в силу ограничение на начисления по потребительским кредитам и займам сроком до одного года. Теперь сумма процентов, неустоек и комиссий не может превышать 100% от основного долга вместо прежних 130%. Это означает, что общий размер задолженности не сможет превышать двукратную сумму займа.