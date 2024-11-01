Переплата по ипотеке за покупку «однушки» в Казани составит более 20 млн рублей

Однокомнатную квартиру на первичном рынке в Казани сегодня можно купить в среднем за 7,5 млн рублей, а двухкомнатную – за 10,8 млн. Об этом «Татар-информу» рассказали в «Циан.Аналитике».

На вторичном рынке цены немного отличаются. Так, «однушка» стоит 6,1 млн, а «двушка» – 8,8 млн рублей. В октябре минувшего года, по данным сервиса, жилье в столице Татарстана стоило практически на миллион дороже. Стоимость «упала» после введенных ужесточений: заградительных ставок и отмены господдержки.

Напомним, сразу после повышения ключевой ставки стали повышаться и ставки по ипотечным программам. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), они колеблются от 21,5 до 27,5% в разных банках.

«Татар-информ» рассчитал ежемесячный платеж за «однушку» в новостройке в Казани по самой выгодной ипотечной ставке в 21,5%. Он оставит чуть больше 109 тыс. рублей. Кстати, переплатить за 20 лет придется аж 20 млн, а ваш доход для одобрения кредита должен быть не менее 181 тыс. рублей в месяц. Не стоит забывать и о первоначальном взносе в 20%.

За двухкомнатную квартиру стоимостью 10,8 млн ежемесячно в течение 20 лет придется платить 157 тыс. рублей. Переплата в итоге составит 29 млн, а зарабатывать нужно будет ни много ни мало – 261 тыс. рублей в месяц.

Подробнее читайте в материале: Ипотека под 27% и ужесточение льготных программ: как сегодня купить квартиру в Казани?

фото: скриншоты ипотечного онлайн-калькулятора