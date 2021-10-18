Переписчикам в Нижнекамске помогут 40 волонтеров

Впервые в переписи населения, которая стартовала в нашей стране 15 октября, в Нижнекамском районе Татарстана к участию в кампании будут привлечены волонтеры, их 40 человек. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Нижнекамска сказала главный специалист-эксперт отдела госстатистики муниципалитета Жанна Перфилова.

«Во Всероссийской переписи населения в Нижнекамском районе будут участвовать 576 человек, 490 из них – переписчики, 83 – контролера и три инструктора. Волонтеры не входят в переписной состав, но будут иметь такие же жилеты с символикой ВПН и удостоверение», – пояснила Жанна Перфилова.

Она напомнила, что возможность самостоятельно заполнить переписной лист открылась для всех еще 15 октября на госуслугах, заполнить данные через портал можно будет до 8 ноября. Обход квартир переписчики начали сегодня и закончат 14 ноября.

«Переписью должны быть охвачены все домовладения Нижнекамского района, эти данные имеют для государства большое значение», – подчеркнул и.о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.