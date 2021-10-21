Переписчица из Татарстана стала участницей проекта Росстата #ЯГеройПереписи

Татарстанская переписчица Всероссийской переписи населения-2021 Елена Федотова стала участницей проекта Росстата #ЯГеройПереписи.

«Я учусь на четвертом курсе Казанского автотранспортного техникума на программиста, про перепись узнала от преподавателей. Всем студентам предложили поработать переписчиками, а я же любой активности рада! Мама сначала тоже хотела попробовать, но у взрослых и без того дел хватает», – рассказала о себе в соцсетях девушка.

Студентка отметила, что с 2018 года занимается волонтерской работой. Она помогала проводить первые Игры стран СНГ, курировала белорусскую команду по дзюдо и вольной борьбе. В своем сообщении переписчица отметила, что обходить дома планирует по вечерам, после основной работы. Активистка работает в системе общепита кассиром и поэтому имеет большой опыт общения с людьми. Елена намерена при общении с участниками переписи-2021 «улыбаться глазами», никого не торопить с ответами, но при этом быстро выполнять свою работу, чтобы «отнимать как можно меньше времени» у людей.