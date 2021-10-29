Участница ВПН-2021 рассказала, как была переписчицей полвека назад

Участницей Всероссийской переписи населения стала 90-летняя жительница села Татарские Суыксу Актанышского района Татарстана Ракия Карамиева. 51 год назад, в 1970-м, она сама проводила перепись населения и даже была удостоена благодарности Совета Министров СССР, пишет «Актаныш».

Фото: © «Актаныш».

«В переписи населения нужна большая точность. Стараясь не ошибиться, мы много раз пересчитывали и переписывали от руки. Сегодня переписывают с новыми аппаратами, диву даюсь», – поделилась она.

Ракия Карамиева хорошо знает историю родного села, может дать исчерпывающий ответ на любой вопрос. Поэтому краеведы, читатели и библиотекари постоянные гости в ее доме. Иногда к ней приезжают и писатели из Казани.

В 1986 году, проработав 36 лет библиотекарем, Ракия Карамиева вышла на заслуженную пенсию. Она активно участвовала в художественной самодеятельности, вела общественную работу, в том числе была переписчицей во время переписи–1970, проведенной в СССР.