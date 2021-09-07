Жители Татарстана смогут стать волонтерами Всероссийской переписи населения

До 30 сентября жители Татарстана могут подать заявку для участия в проведении ВПН-2020. Волонтеры помогут Росстату в проведении события, которое состоится с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Прием заявок открыт до 30 сентября. Планируется, что в волонтерский корпус переписи войдут 25 тыс. человек в возрасте от 16 до 50 лет, проживающих в разных регионах России.

Добровольцы ответят на вопросы граждан о переписи, проконсультируют по участию в мероприятии на переписном участке или на рабочих станциях МФЦ. Также они подскажут гражданам, где и как именно следует заполнить переписные листы в электронном виде, если конкретный человек выбрал для участия портал государственных услуг.

Перед проведением ВПН представители волонтерского корпуса смогут пройти специальное обучение. В министерстве рассказали, что во время работы добровольцы будут обеспечены питанием и средствами индивидуальной защиты.

Подать заявку можно по ссылке.

Напомним, что Всероссийская перепись населения должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса сроки несколько раз сдвигались. В мае 2021 года Президент России Владимир Путин одобрил предложение Росстата о проведении мероприятия в октябре.

Основной этап переписи пройдет с 15 октября по 14 ноября (на труднодоступных территориях страны — до 20 декабря). С 15 октября по 8 ноября граждане смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Это — главное нововведение предстоящей переписи.

Срок подведения предварительных итогов ВПН — апрель 2022 года. Оперативные данные по численности населения будут известны к концу 2021 года.

Для организации переписи будут использоваться ресурсы, задействованные в проведении единого дня голосования 19 сентября 2021 года.