Перепись, частная вакцинация и тест для игр на бирже: что ждет татарстанцев с 1 октября

Ряд нововведений в законодательство вступит в силу с 1 октября. Какие сферы они затронут и кого из татарстанцев коснутся – в обзоре ИА «Татар-информ».

Ряд нововведений в законодательство вступит в силу с 1 октября

Фото: duma.gov.ru

Вырастет зарплата у части бюджетников

С 1 октября будет проведена индексация заработной платы ряда категорий бюджетников. В частности, зарплата повысится у сотрудников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, а также реабилитационных центров для инвалидов. В среднем по стране зарплаты у этих категорий вырастут на 4%, сообщило РИА «Новости».

Индексация не коснется категорий, которые затрагивают «майские» указы Президента России (медиков, педагогов, ученых, преподавателей вузов). Им индексация будет проведена с 1 января 2022 года.

Зарплата повысится у сотрудников спасательных центров МЧС. На 3,7% вырастет денежное довольствие военнослужащих, сотрудников ФСИН, пожарных, таможенников Фото: © ИА «Татар-информ»

Повысится денежное довольствие военных и сотрудников правоохраны

На 3,7% с 1 октября повысится денежное довольствие военнослужащих, полицейских со специальными званиями, сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, пожарных, таможенников и сотрудников федеральной фельдъегерской связи. Также на 3,7% вырастут военные пенсии.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам анонсировал дальнейшее увеличение денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других.

«В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год. Тем самым мы сократим разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался за последние годы. Мы с вами об этом хорошо знаем и как раз и договаривались о том, чтобы этот разрыв сократить. Кроме того, в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно», – сказал Путин.

В Татарстане будут работать 7,1 тыс. переписчиков и 1,2 тыс. контролеров Фото: © ИА «Татар-информ»

Татарстанцы примут участие в переписи населения

Всероссийская перепись населения начнется 15 октября и продлится по 14 ноября 2021 года. Каждый татарстанец может сам выбрать способ, как предоставить сведения о себе: лично или через интернет на портале «Госуслуги РФ», сообщил Татарстанстат.

В Татарстане будут работать 7,1 тыс. переписчиков и 1,2 тыс. контролеров. Кроме того, в переписи населения впервые будут участвовать волонтеры (485 человек).

Можно подать сведения удаленно – на «Едином портале госуслуг Российской Федерации» появится услуга «Участие в переписи населения», которая будет доступна с 15 октября по 8 ноября для всех пользователей, имеющих подтвержденную либо стандартную учетную запись.

Можно заполнить переписные листы на себя и совместно проживающих членов своей семьи в любое удобное время. После прохождения переписи в личном кабинете на портале Госуслуг появятся уникальные коды подтверждения прохождения переписи на каждого переписанного и объединяющий домохозяйство QR-код.

Всероссийская перепись населения начнется 15 октября и продлится по 14 ноября 2021 года Графика: rosstat.gov.ru

Эти коды необходимо предъявить переписчику или в любом стационарном переписном участке в период с 18 октября по 14 ноября.

«Переписчики сверят коды подтверждения с кодами в адресном списке, проверят полноту учета проживающего в помещении населения. Если кто-то из членов домохозяйства не прошел интернет-перепись, его перепишет переписчик», – говорится в сообщении Татарстанстата.

Сделать бесплатную прививку можно будет в частной клинике

«Отдельное внимание нужно обратить на закон, который позволит сделать бесплатно прививку, включенную в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике. Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в удобном месте. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», – заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

С 1 октября средства из федерального бюджета будут выделяться для вакцинации частным клиникам. Для этого клиники должны быть интегрированы в систему обязательного медицинского страхования.

Отдельное внимание нужно обратить на закон, который позволит сделать бесплатно прививку, включенную в национальный календарь, даже в частной клинике Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Нужен ли техосмотр, подскажет срок диагностической карты

С 1 октября должны вступить в силу новые правила техосмотра с фотофиксацией, которые ранее Правительство РФ отложило на полгода. На этот период было продлено действие диагностических карт, срок которых истекал с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

Техосмотр должны пройти автовладельцы, у которых срок действия карт закончился в феврале, марте и апреле 2021 года. Остальные могут прибавить еще полгода. По информации РБК, если диагностическая карта действительна до 1 октября 2021 года, к этому сроку можно добавить еще шесть месяцев, и работать она будет до 1 апреля.

По-прежнему обязаны проходить ТО владельцы автомобилей старше 4 лет, владельцы грузового транспорта, автобусов и такси.

Вместе с тем в Госдуму РФ внесен законопроект, который сделает техосмотр для владельцев легковых машин и мотоциклов физических лиц добровольным.

Если в семье нет карты «Мир», то деньги поступят на банковский счет Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Детские пособия будут перечислять на карту «Мир»

Ежемесячные пособия для малоимущих семей после рождения первого или второго ребенка с 1 октября будут перечисляться только на карту «Мир». Это касается семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Доход на одного члена семьи при этом не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Если в семье нет карты, то деньги поступят на банковский счет, получатель сможет забрать их в кассе или почтовым переводом.

Продлят временный порядок установления инвалидности

Правительство РФ решило продлить временный порядок признания человека инвалидом до 1 марта 2022 года. Упрощенный порядок был введен в связи с распространением коронавируса.

Инвалидность, которая была назначена ранее, будет автоматически продлена еще на 6 месяцев – без личного заявления человека в медико-социальную экспертизу, информирует сайт Главного бюро медико-социальной экспертизы РТ.

Родители, которые до сих пор не получили единовременную выплату на ребенка-школьника в размере 10 тыс. рублей, еще могут подать заявление в течение октября Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Родители могут заявиться на «школьную» выплату

Заявление в течение октября еще могут подать те родители, которые до сих пор не получили единовременную выплату на ребенка-школьника в размере 10 тыс. рублей. Она полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 (должно было исполниться к 1 сентября) до 18 лет. Срок подачи заявлений истекает 1 ноября.

Какие-либо справки для подтверждения не требуются – лишь заявление, которое можно заполнить и отправить, в том числе и через личный кабинет на сайте госуслуг. Деньги будут поступать на счет любой платежной системы.

В Татарстане всего 563 тыс. детей, имеющих право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Общая сумма выплат в республике – 5,63 млрд рублей, сообщает региональное отделение ПФР.

На выплаты могут рассчитывать и инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам.

В Татарстане подлежат социальной газификации более 18 тыс. домовладений в 908 населенных пунктах Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Заработает механизм догазификации

С 18 октября вступают в силу нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс «догазификации». По поручению Президента РФ, в газифицированных населенных пунктах газ бесплатно будет подводиться до границ земельного участка. Подать заявку можно через МФЦ, Госуслуги или сайт единого оператора газификации.

В целом в Татарстане подлежат социальной газификации более 18 тыс. домовладений в 908 населенных пунктах. По предварительным расчетам, оператор направит более 4 млрд рублей за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа.

Операторы связи по запросу начнут предоставлять данные клиентов

Операторы связи с октября будут обязаны предоставить по запросу Роскомнадзора данные об абонентах – юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. В частности, об используемом им оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщениях. Таким образом Роскомнадзор планирует бороться с «серыми» сим-картами.

Девять рабочих дней при подаче документов через МФЦ могут сократиться до трех, если их направить в Росреестр электронным письмом Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ускорится регистрация жилья в новостройках

Вступающие с 28 октября в силу изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» сократят сроки госрегистрации договоров долевого участия. Существующие ныне общие сроки – девять рабочих дней при подаче документов через МФЦ – могут сократиться до трех, если их направить в Росреестр электронным письмом. Бумажный вариант в МФЦ зарегистрируют за семь дней, в самом ведомстве – за пять.

Через нотариуса в Росреестр можно будет передавать любые документы, а не только при нотариально удостоверенной сделке или при появлении права на недвижимость после другого нотариального действия.

Инвесторов на бирже протестируют

С 1 октября в России вводится тестирование неквалифицированных инвесторов перед заключением сделок со сложными финансовыми инструментами. Это позволит розничным инвесторам оценить свои знания и риски.

«Еще одно нововведение – защита неквалифицированных инвесторов. После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растет и число пострадавших от непродуманных вложений. Перед сделками инвесторам необходимо будет пройти тестирование. Это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства», – прокомментировал Вячеслав Володин.

«Перед сделками инвесторам необходимо будет пройти тестирование. Это повысит финансовую грамотность людей», – отметил Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Тестирование, которое будет доступно как в онлайн-, так и в офлайн-формате, перед совершением сделки проведет брокер. У тех, кто не сможет сдать тест, останется возможность купить любой финансовый инструмент, но на сумму не более 100 тысяч рублей за сделку и под специальное уведомление о принятии рисков на свою ответственность.