Перепись-2021: в каких регионах посчитали национальности по-честному?

По итогам переписи населения 2021 года многие коренные народы потеряли по 25-30-40% своей численности за десятилетие

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начнем сначала: какие цифры мы имеем?

За 11 лет татар стало меньше на 11%, а число носителей татарского языка уменьшилось на миллион человек. Положение большинства соседних народов еще хуже. Многие коренные народы потеряли по 25-30-40% своей численности за десятилетие, а людей без национальности стало в три раза больше. Как это стало возможно? Это следствие крайне плохой организации или же результат продуманных действий? Насколько реально может уменьшиться численность народа за десятилетие и сколько потеряли татары? Попробуем найти ответ на эти и многие другие вопросы.



Численность татар. По итогам переписи населения с 2010 по 2021 год татар в РФ стало меньше на 597 тыс. человек. Численность татар упала с 5310 до 4714 тыс. человек (на 11,24%). Для сравнения: убыль русских по итогам переписи составила -5,5 млн, или -4,9%. А естественная убыль населения РФ в 2011-2021 годах, по данным Росстата, была около -2,5 млн человек (разница числа родившихся и умерших за 11 лет), или -1,7%.



Насколько упала численность народов Поволжья и Урала. Единственный народ Поволжья и Урала, не понесший, на первый взгляд, серьезных потерь, – это башкиры. Башкир стало меньше на 0,8%. Марийцы потеряли 22,6% численности; чуваши – 25,7%; удмурты – 30%; мордва (эрзяне и мокшане) – 34,9%; коми – 37,1%; коми-пермяки – 40,9%. Из других народов можно добавить: украинцы потеряли 54,1%, белорусы – 60%, карелы – 46,7% от своей численности 2010 года.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Лица без национальности . По итогам переписи 16,6 млн жителей РФ (11%) записаны как «лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана», в том числе 7 млн – как «отказавшиеся отвечать на вопрос о национальной принадлежности». Будем называть их «люди (лица) без национальности». Их нет только в Чечне. Большая часть «людей без национальности» приходится на мегаполисы и развитые регионы с большим количеством мигрантов из других регионов и стран СНГ.



Кроме этого, в числе «указавших национальность»: у 542 тыс. человек «нет национальной принадлежности»; 1394 тыс. человек – «указавших другие ответы о национальной принадлежности (не перечисленные выше)». Всего получилось 18,5 млн людей неизвестной национальности, или 12,5% жителей РФ. Кто эти люди?



Известно, что людей, не участвовавших в переписи, записывают по паспортным данным. В итогах переписи 2010 года это было и в названии соответствующей графы: «лица, не указавшие национальность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников». Проблема «лиц без национальности» появилась в постсоветское время, когда из паспортов исчезла графа «национальность». При переписи 2002 года проблема была минимальна – качество переписи была выше, у большинства оставались старые паспорта или сохранялись старые паспортные данные.

В 2002 году в графу «национальность не указана» попали 1% жителей РФ. В 2010 году их было уже 4%, в 2021 году – 11%. Из них 92,6% – жители городов.

Почему данные по национальному составу недостоверны?

Ввод данных переписываемых через планшеты, без бумажных анкет, давал организаторам неограниченные возможности для фальсификации вводимых сведений. Это не значит, что изменялись сведения переписанных людей. Фальсификации стали результатом ввода сведений по непереписанным жителям по данным местных органов власти. В этих данных нет сведений о национальности. Мы предполагаем, что для скрытия провалов и реального числа участников переписи вводили и национальную принадлежность большинства непереписанных, что уже является фальсификацией.



Нестыковки, явно недостоверные данные по национальному составу чиновники стараются объяснить крайне плохой организацией переписи в регионах. Но фактически плохая организация и низкое участие населения в переписи были условием получения удобных для чиновников результатов.



В таблице 3 приложения приведено сравнение прироста/убыли всего населения, русских, всех других народов и татар по итогам переписи 2021 года в 30 регионах с наибольшей численностью татар. Прирост/убыль татар посчитаны и отдельно, и в составе всех народов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Честная Мордовия, «не очень честная» Самара и аномалия в Питере

Есть несколько относительно «чистых» регионов, в которых по итогам переписи явных манипуляций с национальным составом населения не видно. В них значения прироста/убыли русских и всех остальных народов в процентах отличаются незначительно. Например, Мордовия: всё население -6% (уменьшилось на 6%), русские -8,5%, все остальные -11%, в том числе татары -8,2%, то есть численность всех народов уменьшилась почти пропорционально.



В регионах с явными фальсификациями разница прироста/убыли русских и всех остальных народов, вместе взятых, превышает 15 процентных пунктов.



Возьмем Самарскую область: все население -1,3%; русские +0,6%; другие народы: -34,3%. Можно предположить, как получен этот результат: в переписи реально участвовало не более 60-65% жителей, а оставшихся записывали, исходя из имени и фамилии: людей с русскими фамилиями, включая чувашей, удмуртов, эрзян, мокшан и других, – русскими; людей с нерусскими фамилиями – «лицами, не указавшими национальность».



К относительно «чистым» регионам относятся также Пензенская, Астраханская области. В таблицах приложения они выделены зеленым цветом. По общим цифрам Татарстан и Башкортостан тоже выглядят как «чистые» без серьезных фальсификаций, но при детальном рассмотрении в них тоже есть большие потери отдельных народов (табл. 7).



Рекордная разница в 45,6 процентного пункта зафиксирована в Санкт-Петербурге, где по итогам переписи численность русских выросла на 9,4%, а численность всех остальных народов снизилась на 36,2%. Как это получилось, можно понять по одной публикации периода переписи. В ней писалось, что по отдельным участкам Санкт-Петербурга уже после переписи 32% жителей автоматически были загружены сведения об остальных, и переписанных оказалось уже 99%.

Сколько процентов населения не участвовало в переписи?

Тех, кто не участвовал в переписи, намного больше, чем «лиц без национальности». Например, по сравнению с 2010 годом: татар в Москве стало меньше на 43%, чувашей на 42%, армян – на 36%. Украинцы, узбеки, таджики и киргизы составляют все вместе в сумме менее 1% населения Москвы. Среди жителей Москвы по итогам переписей населения в 1959-2002 годах доля всех нерусских народов в сумме была стабильно 10-11%, по переписи 2010 года она упала до 7,86%, а по переписи 2021 года их стало всего 3,98%. А это значит, что в Москве фактически переписано менее половины жителей нерусских национальностей.



Показателен пример армян: народ городской, относительно молодой, не подверженный ассимиляции, активно пополняемый за счет миграции из Армении. По переписи 2021 в РФ армян стало меньше на 20% (численность упала с 1182 до 946 тыс.). При этом миграционный баланс с Арменией был +259 тыс. человек, то есть число армян должно было вырасти еще на 22%. Как видим, потеряно не менее 40% армян, живущих в РФ.



Если убыль татар, чувашей пытаются списать на ассимиляцию, низкое самосознание и т.д., то убыль всех нерусских народов в целом объяснить невозможно. Их общая численность растет. Это легко доказать с помощью данных по естественному приросту и миграции. И это явный признак фальсификаций при проведении переписи.



Единственная возможная причина убыли нерусских народов – они не были переписаны. Значит, не была переписана примерно такая же доля всего населения, если не предположить, что переписчики к ним не ходили специально, что маловероятно. Долю непереписанных фактически людей в большинстве регионов можно грубо оценить по разности процента прироста (убыли) всего населения региона и процента убыли общей численности всех нерусских народов. Математически эти итоги переписи можно получить при участии в переписи максимум 70% жителей. А в некоторых регионах, исходя из анализа результатов переписи, до половины жителей по факту не было переписано.



Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»



На сколько процентов может уменьшиться численность народа за 11 лет?

Основные причины убыли населения – естественная убыль, когда смертность превышает рождаемость, и миграция в другие страны и регионы. Убыль из-за ассимиляционных процессов происходит по причине снижения воспроизводства (рождаемости) и роста естественной убыли народа: когда значительная или большая часть детей рождается в смешанных браках и более половины из них обретают иную национальность. Если даже предположить, что воспроизводство народа остановилось, убыль народа не может превысить смертность. За 11 лет – в 2011-2021 годах – в России число умерших составило 15% от населения 2010 года. Уехать за границу могли максимум 1-2%. Минус 15% за 10 лет, близко к предельно возможному уменьшению численности народа или какой-то ее группы в текущих условиях.



Исключения составляют народы или их региональные группы, у которых сильный дисбаланс в пользу старших поколений из-за миграции и ассимиляции. Татары к таким народам не относятся, но такие региональные группы у нас есть. Сама убыль из-за ассимиляции без учета естественной убыли вряд ли превысит уровень 10% за 10 лет. И этого достаточно, чтобы народ практически исчез за несколько поколений. Вот некоторые примеры.



Возьмем пример эрзи и мокши (мордвы). Снижение численности эрзян и мокшан из-за ассимиляции началось еще в 40-50-е годы ХХ века. Общая убыль в 1959-1970 годы: -2,8%; 1970-1979 годы: -5,6%, 1979-1989 годы: -3,2%. Убыль происходила в условиях естественного прироста населения от 4 до 6% (+4% +6%) за 10 лет. Затем в периоды 1989-2002 годов произошло резкое падение и убыль достигла уровня -15% за 10 лет, однако это было уже в условиях естественной убыли населения от -5% до -7% за 10 лет в основных регионах проживания эрзян и мокшан, и снижения качества переписей населения. Поэтому ассимиляционная составляющая убыли эрзян и мокшан оставалась стабильной в период 1970-2010 годов: примерно от -8% до -10% за 10 лет. Пример украинцев РФ. В постсоветский период численность украинцев в РФ стремительно падала, частично из-за возвращения на родину, частично из-за ассимиляции, частично из-за «потерь» при переписи. Абсолютное большинство оставшихся украинцев в смешанных браках с русскими и большинство рожденных в их семьях выбирают русскую идентичность. В 2002 году украинцев в РФ было 2,94 млн, из них в возрасте старше 60 лет было 778 тыс. человек, а в возрасте до 20 лет - всего 271 тыс. Исходя из возрастной структуры 2002 года, за 19 лет в РФ могло умереть порядка 900 тыс., а родиться 200 тыс. украинцев. Убыль украинцев без учета эмиграции могла составить порядка 700 тыс., или 23-24%. В пересчете на 10 лет – 12-13%. Это примеры убыли при сильнейших ассимиляционных процессах в РФ для дисперсно живущего народа.



Продолжение следует



Таблица 1. Численность татар по республикам, областям, краям РФ по данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 и 2021 годов

1959 1970 1979 1989 2002 2010 2021 Татарстан 1 345 195 1 536 430 1 641 603 1 765 404 2 000 116 2 012 571 2 091 175 Башкортостан 768 566 944 505 940 436 1 120 702 990 702 1 009 295 974 533 Челябинская обл. 190 227 216 807 219 743 224 605 205 087 180 913 120 242 Ульяновская обл. 96 918 122 409 134 765 159 093 168 766 149 873 111 365 Свердловская обл. 158 222 176 025 179 341 183 781 168 143 143 803 93 516 Москва 80 489 109 252 131 328 157 376 166 083 149 043 84 373 Оренбургская обл 120 944 145 373 151 383 158 564 165 967 151 492 116 605 Пермский край 165 829 169 360 157 719 150 460 136 597 115 544 92 472 Самарская обл. 74 226 93 683 103 605 115 280 127 931 126 124 94 452 Удмуртия 71 930 87 150 99 139 110 490 109 218 98 831 67 964 ХМАО - Югра 2 938 14 046 36 898 97 689 107 637 108 899 79 727 Тюменская обл. 72 306 84 169 91 295 103 303 106 864 102 587 96 592 Пензенская обл 62 233 74 835 78 236 81 307 86 805 86 431 74 083 Астраханская обл. 57 229 67 060 70 781 71 655 70 590 60 523 48 313 Саратовская обл 43 235 43 235 47 948 52 867 57 577 52 884 37 806 Московская обл 52 520 49 189 52 119 51 059 52 851 56 200 46 066 Кемеровская обл. 67 382 69 309 64 817 63 116 51 030 40 229 22 077 Нижегородская обл. 66 996 71 794 68 632 58 603 50 609 44 000 26 685 Омская обл. 36 421 44 328 46 712 49 784 47 796 41 870 27 470 Мордовия 38 636 44 954 45 765 47 328 46 261 43 392 39 855 Красноярский край 36 149 46 618 45 633 49 331 44 382 34 828 19 418 Кировская обл 41 208 45 309 44 900 45 666 43 415 36 457 26 181 Марий Эл 38 821 40 279 40 917 43 850 43 377 38 357 29 317 Чувашия 31 357 36 217 37 573 35 689 36 379 34 214 29 092 Санкт-Петербург 27 178 32 851 39 403 43 997 35 553 30 857 20 286 Волгоградская обл. 17 743 23 518 25 529 25 973 28 641 24 557 13 115 Новосибирская обл. 24 925 28 823 28 547 29 428 27 874 24 158 16 332 ЯНАО 3 952 4 653 8 556 26 431 27 734 28 509 18 912 Иркутская обл. 39 061 41 500 41 469 39 609 26 966 22 882 12 130 Краснодарский край 5 036 15 316 19 093 17 213 25 589 24 840 18 912 другие регионы 236 807 276 064 311 872 342 443 298 061 236 486 164 603



Таблица 2. Доля татар по республикам, областям, краям РФ

1959 1970 1979 1989 2002 2010 2021 Татарстан 47,19% 49,07% 47,65% 48,48% 52,92% 53,23% 53,57% Башкортостан 23,00% 24,74% 24,46% 28,42% 24,14% 25,40% 24,21% Челябинская обл. 6,39% 6,59% 6,41% 6,21% 5,69% 5,36% 4,11% Ульяновская обл. 8,67% 9,99% 10,63% 11,39% 12,20% 12,24% 11,06% Свердловская обл. 3,91% 4,08% 4,03% 3,91% 3,75% 3,54% 2,40% Москва 1,58% 1,55% 1,66% 1,77% 1,60% 1,38% 0,84% Оренбургская обл. 6,61% 7,09% 7,25% 7,31% 7,61% 7,56% 6,70% Пермский край 5,54% 5,60% 5,24% 4,87% 4,84% 4,59% 4,07% Самарская обл. 3,29% 3,41% 3,35% 3,53% 3,95% 4,08% 3,18% Удмуртия 5,38% 6,15% 6,64% 6,88% 6,96% 6,74% 5,47% ХМАО - Югра 2,37% 5,18% 6,46% 7,62% 7,51% 7,62% 6,31% Тюменская обл. 6,62% 7,31% 7,25% 7,34% 8,07% 8,06% 6,93% Пензенская обл 4,12% 4,87% 5,18% 5,40% 5,97% 6,44% 6,44% Астраханская обл. 8,15% 7,73% 7,73% 7,23% 7,02% 6,61% 5,92% Саратовская обл 1,76% 1,76% 1,87% 1,97% 2,16% 2,15% 1,71% Московская обл 0,90% 0,85% 0,82% 0,77% 0,80% 0,84% 0,62% Кемеровская обл. 2,42% 2,37% 2,19% 1,99% 1,76% 1,49% 0,92% Нижегородская обл. 1,87% 1,95% 1,85% 1,58% 1,44% 1,35% 1,04% Омск ая обл. 2,21% 2,43% 2,39% 2,32% 2,30% 2,18% 1,64% Мордовия 3,86% 4,37% 4,63% 4,91% 5,21% 5,21% 5,31% Красноярский край 1,64% 1,57% 1,69% 1,62% 1,50% 1,28% 0,76% Кировская обл. 2,15% 2,62% 2,69% 2,70% 2,89% 2,79% 2,46% Марий Эл 5,99% 5,86% 5,81% 5,85% 5,96% 5,79% 4,77% Чувашия 2,86% 2,96% 2,89% 2,67% 2,77% 2,84% 2,71% Санкт-Петербург 0,82% 0,83% 0,86% 0,88% 0,76% 0,73% 0,43% Волгоградская обл. 0,96% 1,01% 1,03% 1,02% 1,06% 0,96% 0,59% Новосибирская обл. 1,08% 1,15% 1,09% 1,06% 1,04% 0,95% 0,70% ЯНАО 6,34% 5,82% 5,39% 5,34% 5,47% 5,64% 4,70% Иркутская обл. 1,98% 1,79% 1,62% 1,40% 1,10% 0,98% 0,58% Краснодарский край 0,14% 0,34% 0,44% 0,34% 0,50% 0,49% 0,34%



Таблица 3. Сравнение роста/убыли всего населения, русских, других народов, татар республик, областей, краев РФ по итогам переписи 2021 года

Рост/убыль населения Рост/убыль руссских Рост/убыль других Рост/убыль татар % лиц без. национальн. % татар Татарстан 5,8% 4,9% 1,9% 3,9% 2,5% 53,6% Башкортостан 0,47 5,3% -1,2% -3,4% 1,6% 24,2% Челябинская область -1,3% -10,7% -31,9% -33,5% 14,7% 4,1% Ульяновская область -7,4% -13,4% -31,3% -25,7% 15,9% 11,1% Свердловская область -0,7% -2,2% -34,5% -35,0% 8,6% 2,4% г. Москва 13,1% -8,6% -42,2% -43,4% 22,7% 0,8% Оренбургская -8,4% -9,1% -27,5% -23,0% 6,5% 6,7% Пермский край -3,9% -7,3% -33,4% -20,0% 10,3% 4,1% Самарская область -1,3% 0,6% -34,3% -25,1% 6,5% 3,2% Удмуртия -4,5% -7,8% -27,8% -31,2% 14,5% 5,5% Тюменская область 12,6% -0,5% -20,4% -18,7% 19,9% 6,4% Тюменская область без АО 19,5% 12,3% -3,1% -5,8% 12,9% 6,9% ХМАО 11,7% -8,8% -17,0% -26,8% 26,1% 6,3% ЯНАО -2,4% -18,8% -21,9% -33,7% 21,1% 4,7% Пензенская область -8,6% -13,6% -23,9% -14,3% 9,1% 6,4% Астраханская область -4,9% -11,5% -10,3% -20,2% 15,0% 5,9% Московская область 20,1% 10,8% -9,9% -18,0% 12,5% 0,6% Саратовская область -3,1% -7,8% -31,8% -28,5% 9,5% 1,7% Нижегородская обл. -5,8% -21,2% -43,0% -39,5% 17,5% 1,0% Мордовия -6,1% -8,5% -11,8% -8,2% 4,2% 5,3% Чувашия -5,2% 2,1% -16,2% -15,0% 9,4% 2,7% Санкт Петербург 14,8% 9,4% -36,2% -34,3% 15,8% 0,4% Омская область -6,0% -9,7% -34,5% -34,4% 9,7% 1,6% Марий Эл -2,8% 2,9% -16,8% -23,6% 9,2% 4,8% Кемеровская область -5,9% -10,1% -42,6% -45,1% 8,0% 0,9% Красноярский край 1,0% -4,3% -35,0% -44,2% 10,9% 0,8% Кировская область -14,0% -17,8% -34,9% -28,2% 7,9% 2,5% Краснодарский край 11,7% 13,2% -29,8% -23,9% 5,0% 0,3% Волгоградская обл. -4,2% -10,6% -45,9% -46,6% 10,7% 0,6% Новосибирская обл. 4,9% -7,6% -38,0% -32,4% 17,0% 0,7% Иркутская область -2,4% -10,6% -28,4% -47,0% 12,3% 0,6%



Таблица 4. Изменение процентной доли татар в республиках, областях, краях РФ

1959-1970 1970-1979 1979-1989 1989-2002 2002-2010 2010-2021 Татарстан 3,98% -2,89% 1,74% 9,16% 0,59% 0,65% Башкортостан 7,57% -1,13% 16,19% -15,06% 5,22% -4,69% Челябинская область 3,16% -2,84% -3,04% -8,37% -5,80% -23,33% Ульяновская область 15,22% 6,41% 7,19% 7,07% 0,33% -9,63% Свердловская область 4,22% -1,20% -3,01% -3,97% -5,60% -32,30% Москва -2,09% 7,05% 7,07% -9,76% -14,00% -39,04% Оренбургская область 7,26% 2,26% 0,76% 4,18% -0,66% -11,42% Пермский край 1,08% -6,39% -7,17% -0,55% -5,10% -11,34% Самарская область 3,59% -1,62% 5,46% 11,80% 3,29% -22,00% Удмуртия 14,31% 8,02% 3,57% 1,16% -3,16% -18,87% ХМАО - Югра 118,57% 24,71% 17,96% -1,44% 1,40% -17,18% Тюменская область 10,42% -0,82% 1,24% 9,95% -0,10% -14,10% Пензенская область 18,20% 6,37% 4,32% 10,47% 7,81% 0,04% Астраханская область -5,15% 0,00% -6,51% -2,86% -5,84% -10,39% Саратовская область 0,00% 6,19% 5,29% 9,70% -0,46% -20,48% Московская область -5,33% -3,40% -6,68% 4,17% 5,00% -26,49% Кемеровская область -2,07% -7,59% -9,13% -11,56% -15,57% -37,92% Нижегородская область 4,28% -5,18% -14,82% -8,57% -6,25% -23,15% Омская область 9,95% -1,65% -2,76% -1,03% -5,22% -24,92% Мордовия 13,21% 5,84% 6,16% 6,11% 0,00% 1,90% Красноярский край -4,02% 7,37% -4,14% -7,41% -14,67% -40,38% Кировская область 22,00% 2,55% 0,22% 7,20% -3,46% -11,72% Марий Эл -2,24% -0,79% 0,72% 1,85% -2,85% -17,66% Чувашия 3,50% -2,36% -7,72% 3,86% 2,64% -4,79% Санкт-Петербург 1,22% 3,86% 2,09% -13,64% -3,95% -41,09% Волгоградская область 5,21% 1,98% -0,97% 3,92% -9,72% -38,62% Новосибирская область 6,48% -5,22% -2,84% -1,79% -8,56% -26,02% ЯНАО -8,20% -7,39% -0,93% 2,43% 3,13% -16,77% Иркутская область -9,39% -9,70% -13,58% -21,43% -11,27% -40,57% Краснодарский край 142,86% 29,41% -22,73% 47,06% -3,00% -29,90%



Таблица 5. Корректированные итоги переписи 2010 года. Оценка числа «потерянных» при переписи татар

Численность татар Перепись 2010 % не указ. национальность Перепись 2010 Оценка числа потерянных татар Перепись 2010 Исправленная числ. татар 2010 Татарстан 2 012 571 0,16% 3217 2 015 788 Башкортостан 1 009 295 2,40% 24776 1 034 071 Челябинская область 180 913 2,85% 5311 186 224 Ульяновская область 149 873 5,25% 8305 158 178 Свердловская область 143 803 5,42% 8242 152 045 Москва 149 043 5,81% 9194 158 237 Оренбургская область 151 492 1,50% 2303 153 795 Пермский край 115 544 4,54% 5490 121 034 Самарская область 126 124 3,85% 5046 131 170 Удмуртия 98 831 3,60% 3693 102 524 ХМАО - Югра 108 899 6,67% 7778 116 677 Тюменская область 102 587 5,08% 5494 108 081 Пензенская область 86 431 3,12% 2786 89 217 Астраханская область 60 523 9,43% 6299 66 822 Саратовская область 52 884 2,57% 1396 54 280 Московская область 56 202 5,92% 3533 59 735 Кемеровская область 40 229 2,02% 831 41 060 Нижегородская область 44 000 1,28% 570 44 570 Омская область 41 870 2,91% 1254 43 124 Мордовия 43 392 0,38% 165 43 557 Красноярский край 34 828 3,56% 1285 36 113 Кировская область 36 457 2,65% 994 37 451 Марий Эл 38 357 4,90% 1976 40 333 Чувашия 34 214 3,84% 1366 35 580 Санкт-Петербург 30 857 13,38% 4766 35 623 Волгоградская область 24 557 1,71% 426 24 983 Новосибирская область 24 158 4,68% 1187 25 345 ЯНАО 28 509 3,35% 988 29 497 Иркутская область 22 882 3,42% 811 23 693 Краснодарский край 24 840 1,94% 493 25 333 другие регионы 236 486 4,30% 8327 244 813 всего по РФ 5 310 651 128 303 5 438 954



Таблица 6. Оценка убыли татар по регионам между переписями населения 2010 и 2021 годов



Таблица 7. Численность и прирост/убыль народов республик Поволжья

Перепись 2010 Перепись 2021 Прирост человек Прирост 2010-2021,% Татарстан Татары 2012571 2091175 78604 3,9% Чуваши 116252 90474 -25778 -22,2% Марийцы 18848 15666 -3182 -16,9% Удмурты 23454 21327 -2127 -9,1% Мордва 19156 12065 -7091 -37,0% Башкиры 13726 11029 -2697 -19,6% Украинцы 18241 9350 -8891 -48,7% Белорусы 4594 2270 -2324 -50,6% Русские 1501369 1574804 73435 4,9% Все население 3786488 4004809 218321 5,8% Башкортостан Башкиры 1172287 1268806 96519 8,2% Татары 1009287 974533 -34754 -3,4% Марийцы 103658 84988 -18670 -18,0% Чуваши 107450 79950 -27500 -25,6% Удмурты 21477 17149 -4328 -20,2% Мордва 20300 10970 -9330 -46,0% Украинцы 39875 14876 -24999 -62,7% Белорусы 11680 3753 -7927 -67,9% Русские 1432906 1509246 76340 5,3% Все население 4072292 4091423 19131 0,5% Чувашия Чуваши 814715 684930 -129785 -15,9% Татары 34214 29092 -5122 -15,0% Мордва 13014 7707 -5307 -40,8% Марийцы 3648 2904 -744 -20,4% Русские 323274 329991 6717 2,1% Все население 1251619 1186909 -64710 -5,2% Мордовия Мордва 333112 290750 -42362 -12,7% Татары 43392 39855 -3537 -8,2% Русские 443737 406061 -37676 -8,5% Все население 834775 783552 -51223 -6,1% Марий Эл Марийцы 290863 246560 -44303 -15,2% Татары 38357 29317 -9040 -23,6% Чуваши 6025 3656 -2369 -39,3% Русские 313947 322932 8985 2,9% Все население 696459 677097 -19362 -2,8% Удмуртия Удмурты 410584 299874 -110710 -27,0% Татары 98831 67974 -30857 -31,2% Марийцы 8067 5983 -2084 -25,8% Башкиры 3454 1982 -1472 -42,6% Чуваши 2180 1253 -927 -42,5% Бесермяне 2111 1903 -208 -9,9% Русские 912539 841581 -70958 -7,8% Все население 1521420 1452914 -68506 -4,5%



Наиль Гильманов, «Миллиард.Татар»

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»