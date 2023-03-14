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Перепись-2021: в каких регионах посчитали национальности по-честному?
Московский исследователь Наиль Гильманов после появления итогов переписи населения 2021 года по национальному составу и владению родными языками был шокирован. Он решил сам разобраться в опубликованных цифрах. «Миллиард.Татар» публикует первую часть интерпретации итогов переписи по версии Наиля Гильманова.
Начнем сначала: какие цифры мы имеем?
За 11 лет татар стало меньше на 11%, а число носителей татарского языка уменьшилось на миллион человек. Положение большинства соседних народов еще хуже. Многие коренные народы потеряли по 25-30-40% своей численности за десятилетие, а людей без национальности стало в три раза больше. Как это стало возможно? Это следствие крайне плохой организации или же результат продуманных действий? Насколько реально может уменьшиться численность народа за десятилетие и сколько потеряли татары? Попробуем найти ответ на эти и многие другие вопросы.
Численность татар. По итогам переписи населения с 2010 по 2021 год татар в РФ стало меньше на 597 тыс. человек. Численность татар упала с 5310 до 4714 тыс. человек (на 11,24%). Для сравнения: убыль русских по итогам переписи составила -5,5 млн, или -4,9%. А естественная убыль населения РФ в 2011-2021 годах, по данным Росстата, была около -2,5 млн человек (разница числа родившихся и умерших за 11 лет), или -1,7%.
Насколько упала численность народов Поволжья и Урала. Единственный народ Поволжья и Урала, не понесший, на первый взгляд, серьезных потерь, – это башкиры. Башкир стало меньше на 0,8%. Марийцы потеряли 22,6% численности; чуваши – 25,7%; удмурты – 30%; мордва (эрзяне и мокшане) – 34,9%; коми – 37,1%; коми-пермяки – 40,9%. Из других народов можно добавить: украинцы потеряли 54,1%, белорусы – 60%, карелы – 46,7% от своей численности 2010 года.
Лица без национальности. По итогам переписи 16,6 млн жителей РФ (11%) записаны как «лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана», в том числе 7 млн – как «отказавшиеся отвечать на вопрос о национальной принадлежности». Будем называть их «люди (лица) без национальности». Их нет только в Чечне. Большая часть «людей без национальности» приходится на мегаполисы и развитые регионы с большим количеством мигрантов из других регионов и стран СНГ.
Кроме этого, в числе «указавших национальность»: у 542 тыс. человек «нет национальной принадлежности»; 1394 тыс. человек – «указавших другие ответы о национальной принадлежности (не перечисленные выше)». Всего получилось 18,5 млн людей неизвестной национальности, или 12,5% жителей РФ. Кто эти люди?
Известно, что людей, не участвовавших в переписи, записывают по паспортным данным. В итогах переписи 2010 года это было и в названии соответствующей графы: «лица, не указавшие национальность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников». Проблема «лиц без национальности» появилась в постсоветское время, когда из паспортов исчезла графа «национальность». При переписи 2002 года проблема была минимальна – качество переписи была выше, у большинства оставались старые паспорта или сохранялись старые паспортные данные.
В 2002 году в графу «национальность не указана» попали 1% жителей РФ. В 2010 году их было уже 4%, в 2021 году – 11%. Из них 92,6% – жители городов.
Почему данные по национальному составу недостоверны?
Ввод данных переписываемых через планшеты, без бумажных анкет, давал организаторам неограниченные возможности для фальсификации вводимых сведений. Это не значит, что изменялись сведения переписанных людей. Фальсификации стали результатом ввода сведений по непереписанным жителям по данным местных органов власти. В этих данных нет сведений о национальности. Мы предполагаем, что для скрытия провалов и реального числа участников переписи вводили и национальную принадлежность большинства непереписанных, что уже является фальсификацией.
Нестыковки, явно недостоверные данные по национальному составу чиновники стараются объяснить крайне плохой организацией переписи в регионах. Но фактически плохая организация и низкое участие населения в переписи были условием получения удобных для чиновников результатов.
В таблице 3 приложения приведено сравнение прироста/убыли всего населения, русских, всех других народов и татар по итогам переписи 2021 года в 30 регионах с наибольшей численностью татар. Прирост/убыль татар посчитаны и отдельно, и в составе всех народов.
Честная Мордовия, «не очень честная» Самара и аномалия в Питере
Есть несколько относительно «чистых» регионов, в которых по итогам переписи явных манипуляций с национальным составом населения не видно. В них значения прироста/убыли русских и всех остальных народов в процентах отличаются незначительно. Например, Мордовия: всё население -6% (уменьшилось на 6%), русские -8,5%, все остальные -11%, в том числе татары -8,2%, то есть численность всех народов уменьшилась почти пропорционально.
В регионах с явными фальсификациями разница прироста/убыли русских и всех остальных народов, вместе взятых, превышает 15 процентных пунктов.
Возьмем Самарскую область: все население -1,3%; русские +0,6%; другие народы: -34,3%. Можно предположить, как получен этот результат: в переписи реально участвовало не более 60-65% жителей, а оставшихся записывали, исходя из имени и фамилии: людей с русскими фамилиями, включая чувашей, удмуртов, эрзян, мокшан и других, – русскими; людей с нерусскими фамилиями – «лицами, не указавшими национальность».
К относительно «чистым» регионам относятся также Пензенская, Астраханская области. В таблицах приложения они выделены зеленым цветом. По общим цифрам Татарстан и Башкортостан тоже выглядят как «чистые» без серьезных фальсификаций, но при детальном рассмотрении в них тоже есть большие потери отдельных народов (табл. 7).
Рекордная разница в 45,6 процентного пункта зафиксирована в Санкт-Петербурге, где по итогам переписи численность русских выросла на 9,4%, а численность всех остальных народов снизилась на 36,2%. Как это получилось, можно понять по одной публикации периода переписи. В ней писалось, что по отдельным участкам Санкт-Петербурга уже после переписи 32% жителей автоматически были загружены сведения об остальных, и переписанных оказалось уже 99%.
Сколько процентов населения не участвовало в переписи?
Тех, кто не участвовал в переписи, намного больше, чем «лиц без национальности». Например, по сравнению с 2010 годом: татар в Москве стало меньше на 43%, чувашей на 42%, армян – на 36%. Украинцы, узбеки, таджики и киргизы составляют все вместе в сумме менее 1% населения Москвы. Среди жителей Москвы по итогам переписей населения в 1959-2002 годах доля всех нерусских народов в сумме была стабильно 10-11%, по переписи 2010 года она упала до 7,86%, а по переписи 2021 года их стало всего 3,98%. А это значит, что в Москве фактически переписано менее половины жителей нерусских национальностей.
Показателен пример армян: народ городской, относительно молодой, не подверженный ассимиляции, активно пополняемый за счет миграции из Армении. По переписи 2021 в РФ армян стало меньше на 20% (численность упала с 1182 до 946 тыс.). При этом миграционный баланс с Арменией был +259 тыс. человек, то есть число армян должно было вырасти еще на 22%. Как видим, потеряно не менее 40% армян, живущих в РФ.
Если убыль татар, чувашей пытаются списать на ассимиляцию, низкое самосознание и т.д., то убыль всех нерусских народов в целом объяснить невозможно. Их общая численность растет. Это легко доказать с помощью данных по естественному приросту и миграции. И это явный признак фальсификаций при проведении переписи.
Единственная возможная причина убыли нерусских народов – они не были переписаны. Значит, не была переписана примерно такая же доля всего населения, если не предположить, что переписчики к ним не ходили специально, что маловероятно. Долю непереписанных фактически людей в большинстве регионов можно грубо оценить по разности процента прироста (убыли) всего населения региона и процента убыли общей численности всех нерусских народов. Математически эти итоги переписи можно получить при участии в переписи максимум 70% жителей. А в некоторых регионах, исходя из анализа результатов переписи, до половины жителей по факту не было переписано.
На сколько процентов может уменьшиться численность народа за 11 лет?
Основные причины убыли населения – естественная убыль, когда смертность превышает рождаемость, и миграция в другие страны и регионы. Убыль из-за ассимиляционных процессов происходит по причине снижения воспроизводства (рождаемости) и роста естественной убыли народа: когда значительная или большая часть детей рождается в смешанных браках и более половины из них обретают иную национальность. Если даже предположить, что воспроизводство народа остановилось, убыль народа не может превысить смертность. За 11 лет – в 2011-2021 годах – в России число умерших составило 15% от населения 2010 года. Уехать за границу могли максимум 1-2%. Минус 15% за 10 лет, близко к предельно возможному уменьшению численности народа или какой-то ее группы в текущих условиях.
Исключения составляют народы или их региональные группы, у которых сильный дисбаланс в пользу старших поколений из-за миграции и ассимиляции. Татары к таким народам не относятся, но такие региональные группы у нас есть. Сама убыль из-за ассимиляции без учета естественной убыли вряд ли превысит уровень 10% за 10 лет. И этого достаточно, чтобы народ практически исчез за несколько поколений. Вот некоторые примеры.
Возьмем пример эрзи и мокши (мордвы). Снижение численности эрзян и мокшан из-за ассимиляции началось еще в 40-50-е годы ХХ века. Общая убыль в 1959-1970 годы: -2,8%; 1970-1979 годы: -5,6%, 1979-1989 годы: -3,2%. Убыль происходила в условиях естественного прироста населения от 4 до 6% (+4% +6%) за 10 лет. Затем в периоды 1989-2002 годов произошло резкое падение и убыль достигла уровня -15% за 10 лет, однако это было уже в условиях естественной убыли населения от -5% до -7% за 10 лет в основных регионах проживания эрзян и мокшан, и снижения качества переписей населения. Поэтому ассимиляционная составляющая убыли эрзян и мокшан оставалась стабильной в период 1970-2010 годов: примерно от -8% до -10% за 10 лет. Пример украинцев РФ. В постсоветский период численность украинцев в РФ стремительно падала, частично из-за возвращения на родину, частично из-за ассимиляции, частично из-за «потерь» при переписи. Абсолютное большинство оставшихся украинцев в смешанных браках с русскими и большинство рожденных в их семьях выбирают русскую идентичность. В 2002 году украинцев в РФ было 2,94 млн, из них в возрасте старше 60 лет было 778 тыс. человек, а в возрасте до 20 лет - всего 271 тыс. Исходя из возрастной структуры 2002 года, за 19 лет в РФ могло умереть порядка 900 тыс., а родиться 200 тыс. украинцев. Убыль украинцев без учета эмиграции могла составить порядка 700 тыс., или 23-24%. В пересчете на 10 лет – 12-13%. Это примеры убыли при сильнейших ассимиляционных процессах в РФ для дисперсно живущего народа.
Продолжение следует
Таблица 1. Численность татар по республикам, областям, краям РФ по данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 и 2021 годов
|
1959
|
1970
|
1979
|
1989
|
2002
|
2010
|
2021
|
Татарстан
|
1 345 195
|
1 536 430
|
1 641 603
|
1 765 404
|
2 000 116
|
2 012 571
|
2 091 175
|
Башкортостан
|
768 566
|
944 505
|
940 436
|
1 120 702
|
990 702
|
1 009 295
|
974 533
|
Челябинская обл.
|
190 227
|
216 807
|
219 743
|
224 605
|
205 087
|
180 913
|
120 242
|
Ульяновская обл.
|
96 918
|
122 409
|
134 765
|
159 093
|
168 766
|
149 873
|
111 365
|
Свердловская обл.
|
158 222
|
176 025
|
179 341
|
183 781
|
168 143
|
143 803
|
93 516
|
Москва
|
80 489
|
109 252
|
131 328
|
157 376
|
166 083
|
149 043
|
84 373
|
Оренбургская обл
|
120 944
|
145 373
|
151 383
|
158 564
|
165 967
|
151 492
|
116 605
|
Пермский край
|
165 829
|
169 360
|
157 719
|
150 460
|
136 597
|
115 544
|
92 472
|
Самарская обл.
|
74 226
|
93 683
|
103 605
|
115 280
|
127 931
|
126 124
|
94 452
|
Удмуртия
|
71 930
|
87 150
|
99 139
|
110 490
|
109 218
|
98 831
|
67 964
|
ХМАО - Югра
|
2 938
|
14 046
|
36 898
|
97 689
|
107 637
|
108 899
|
79 727
|
Тюменская обл.
|
72 306
|
84 169
|
91 295
|
103 303
|
106 864
|
102 587
|
96 592
|
Пензенская обл
|
62 233
|
74 835
|
78 236
|
81 307
|
86 805
|
86 431
|
74 083
|
Астраханская обл.
|
57 229
|
67 060
|
70 781
|
71 655
|
70 590
|
60 523
|
48 313
|
Саратовская обл
|
43 235
|
43 235
|
47 948
|
52 867
|
57 577
|
52 884
|
37 806
|
Московская обл
|
52 520
|
49 189
|
52 119
|
51 059
|
52 851
|
56 200
|
46 066
|
Кемеровская обл.
|
67 382
|
69 309
|
64 817
|
63 116
|
51 030
|
40 229
|
22 077
|
Нижегородская обл.
|
66 996
|
71 794
|
68 632
|
58 603
|
50 609
|
44 000
|
26 685
|
Омская обл.
|
36 421
|
44 328
|
46 712
|
49 784
|
47 796
|
41 870
|
27 470
|
Мордовия
|
38 636
|
44 954
|
45 765
|
47 328
|
46 261
|
43 392
|
39 855
|
Красноярский край
|
36 149
|
46 618
|
45 633
|
49 331
|
44 382
|
34 828
|
19 418
|
Кировская обл
|
41 208
|
45 309
|
44 900
|
45 666
|
43 415
|
36 457
|
26 181
|
Марий Эл
|
38 821
|
40 279
|
40 917
|
43 850
|
43 377
|
38 357
|
29 317
|
Чувашия
|
31 357
|
36 217
|
37 573
|
35 689
|
36 379
|
34 214
|
29 092
|
Санкт-Петербург
|
27 178
|
32 851
|
39 403
|
43 997
|
35 553
|
30 857
|
20 286
|
Волгоградская обл.
|
17 743
|
23 518
|
25 529
|
25 973
|
28 641
|
24 557
|
13 115
|
Новосибирская обл.
|
24 925
|
28 823
|
28 547
|
29 428
|
27 874
|
24 158
|
16 332
|
ЯНАО
|
3 952
|
4 653
|
8 556
|
26 431
|
27 734
|
28 509
|
18 912
|
Иркутская обл.
|
39 061
|
41 500
|
41 469
|
39 609
|
26 966
|
22 882
|
12 130
|
Краснодарский край
|
5 036
|
15 316
|
19 093
|
17 213
|
25 589
|
24 840
|
18 912
|
другие регионы
|
236 807
|
276 064
|
311 872
|
342 443
|
298 061
|
236 486
|
164 603
Таблица 2. Доля татар по республикам, областям, краям РФ
|
1959
|
1970
|
1979
|
1989
|
2002
|
2010
|
2021
|
Татарстан
|
47,19%
|
49,07%
|
47,65%
|
48,48%
|
52,92%
|
53,23%
|
53,57%
|
Башкортостан
|
23,00%
|
24,74%
|
24,46%
|
28,42%
|
24,14%
|
25,40%
|
24,21%
|
Челябинская обл.
|
6,39%
|
6,59%
|
6,41%
|
6,21%
|
5,69%
|
5,36%
|
4,11%
|
Ульяновская обл.
|
8,67%
|
9,99%
|
10,63%
|
11,39%
|
12,20%
|
12,24%
|
11,06%
|
Свердловская обл.
|
3,91%
|
4,08%
|
4,03%
|
3,91%
|
3,75%
|
3,54%
|
2,40%
|
Москва
|
1,58%
|
1,55%
|
1,66%
|
1,77%
|
1,60%
|
1,38%
|
0,84%
|
Оренбургская обл.
|
6,61%
|
7,09%
|
7,25%
|
7,31%
|
7,61%
|
7,56%
|
6,70%
|
Пермский край
|
5,54%
|
5,60%
|
5,24%
|
4,87%
|
4,84%
|
4,59%
|
4,07%
|
Самарская обл.
|
3,29%
|
3,41%
|
3,35%
|
3,53%
|
3,95%
|
4,08%
|
3,18%
|
Удмуртия
|
5,38%
|
6,15%
|
6,64%
|
6,88%
|
6,96%
|
6,74%
|
5,47%
|
ХМАО - Югра
|
2,37%
|
5,18%
|
6,46%
|
7,62%
|
7,51%
|
7,62%
|
6,31%
|
Тюменская обл.
|
6,62%
|
7,31%
|
7,25%
|
7,34%
|
8,07%
|
8,06%
|
6,93%
|
Пензенская обл
|
4,12%
|
4,87%
|
5,18%
|
5,40%
|
5,97%
|
6,44%
|
6,44%
|
Астраханская обл.
|
8,15%
|
7,73%
|
7,73%
|
7,23%
|
7,02%
|
6,61%
|
5,92%
|
Саратовская обл
|
1,76%
|
1,76%
|
1,87%
|
1,97%
|
2,16%
|
2,15%
|
1,71%
|
Московская обл
|
0,90%
|
0,85%
|
0,82%
|
0,77%
|
0,80%
|
0,84%
|
0,62%
|
Кемеровская обл.
|
2,42%
|
2,37%
|
2,19%
|
1,99%
|
1,76%
|
1,49%
|
0,92%
|
Нижегородская обл.
|
1,87%
|
1,95%
|
1,85%
|
1,58%
|
1,44%
|
1,35%
|
1,04%
|
Омск ая обл.
|
2,21%
|
2,43%
|
2,39%
|
2,32%
|
2,30%
|
2,18%
|
1,64%
|
Мордовия
|
3,86%
|
4,37%
|
4,63%
|
4,91%
|
5,21%
|
5,21%
|
5,31%
|
Красноярский край
|
1,64%
|
1,57%
|
1,69%
|
1,62%
|
1,50%
|
1,28%
|
0,76%
|
Кировская обл.
|
2,15%
|
2,62%
|
2,69%
|
2,70%
|
2,89%
|
2,79%
|
2,46%
|
Марий Эл
|
5,99%
|
5,86%
|
5,81%
|
5,85%
|
5,96%
|
5,79%
|
4,77%
|
Чувашия
|
2,86%
|
2,96%
|
2,89%
|
2,67%
|
2,77%
|
2,84%
|
2,71%
|
Санкт-Петербург
|
0,82%
|
0,83%
|
0,86%
|
0,88%
|
0,76%
|
0,73%
|
0,43%
|
Волгоградская обл.
|
0,96%
|
1,01%
|
1,03%
|
1,02%
|
1,06%
|
0,96%
|
0,59%
|
Новосибирская обл.
|
1,08%
|
1,15%
|
1,09%
|
1,06%
|
1,04%
|
0,95%
|
0,70%
|
ЯНАО
|
6,34%
|
5,82%
|
5,39%
|
5,34%
|
5,47%
|
5,64%
|
4,70%
|
Иркутская обл.
|
1,98%
|
1,79%
|
1,62%
|
1,40%
|
1,10%
|
0,98%
|
0,58%
|
Краснодарский край
|
0,14%
|
0,34%
|
0,44%
|
0,34%
|
0,50%
|
0,49%
|
0,34%
Таблица 3. Сравнение роста/убыли всего населения, русских, других народов, татар республик, областей, краев РФ по итогам переписи 2021 года
|
|
Рост/убыль населения
|
Рост/убыль руссских
|
Рост/убыль других
|
Рост/убыль татар
|
% лиц без. национальн.
|
% татар
|
Татарстан
|
5,8%
|
4,9%
|
1,9%
|
3,9%
|
2,5%
|
53,6%
|
Башкортостан
|
0,47
|
5,3%
|
-1,2%
|
-3,4%
|
1,6%
|
24,2%
|
Челябинская область
|
-1,3%
|
-10,7%
|
-31,9%
|
-33,5%
|
14,7%
|
4,1%
|
Ульяновская область
|
-7,4%
|
-13,4%
|
-31,3%
|
-25,7%
|
15,9%
|
11,1%
|
Свердловская область
|
-0,7%
|
-2,2%
|
-34,5%
|
-35,0%
|
8,6%
|
2,4%
|
г. Москва
|
13,1%
|
-8,6%
|
-42,2%
|
-43,4%
|
22,7%
|
0,8%
|
Оренбургская
|
-8,4%
|
-9,1%
|
-27,5%
|
-23,0%
|
6,5%
|
6,7%
|
Пермский край
|
-3,9%
|
-7,3%
|
-33,4%
|
-20,0%
|
10,3%
|
4,1%
|
Самарская область
|
-1,3%
|
0,6%
|
-34,3%
|
-25,1%
|
6,5%
|
3,2%
|
Удмуртия
|
-4,5%
|
-7,8%
|
-27,8%
|
-31,2%
|
14,5%
|
5,5%
|
Тюменская область
|
12,6%
|
-0,5%
|
-20,4%
|
-18,7%
|
19,9%
|
6,4%
|
Тюменская область без АО
|
19,5%
|
12,3%
|
-3,1%
|
-5,8%
|
12,9%
|
6,9%
|
ХМАО
|
11,7%
|
-8,8%
|
-17,0%
|
-26,8%
|
26,1%
|
6,3%
|
ЯНАО
|
-2,4%
|
-18,8%
|
-21,9%
|
-33,7%
|
21,1%
|
4,7%
|
Пензенская область
|
-8,6%
|
-13,6%
|
-23,9%
|
-14,3%
|
9,1%
|
6,4%
|
Астраханская область
|
-4,9%
|
-11,5%
|
-10,3%
|
-20,2%
|
15,0%
|
5,9%
|
Московская область
|
20,1%
|
10,8%
|
-9,9%
|
-18,0%
|
12,5%
|
0,6%
|
Саратовская область
|
-3,1%
|
-7,8%
|
-31,8%
|
-28,5%
|
9,5%
|
1,7%
|
Нижегородская обл.
|
-5,8%
|
-21,2%
|
-43,0%
|
-39,5%
|
17,5%
|
1,0%
|
Мордовия
|
-6,1%
|
-8,5%
|
-11,8%
|
-8,2%
|
4,2%
|
5,3%
|
Чувашия
|
-5,2%
|
2,1%
|
-16,2%
|
-15,0%
|
9,4%
|
2,7%
|
Санкт Петербург
|
14,8%
|
9,4%
|
-36,2%
|
-34,3%
|
15,8%
|
0,4%
|
Омская область
|
-6,0%
|
-9,7%
|
-34,5%
|
-34,4%
|
9,7%
|
1,6%
|
Марий Эл
|
-2,8%
|
2,9%
|
-16,8%
|
-23,6%
|
9,2%
|
4,8%
|
Кемеровская область
|
-5,9%
|
-10,1%
|
-42,6%
|
-45,1%
|
8,0%
|
0,9%
|
Красноярский край
|
1,0%
|
-4,3%
|
-35,0%
|
-44,2%
|
10,9%
|
0,8%
|
Кировская область
|
-14,0%
|
-17,8%
|
-34,9%
|
-28,2%
|
7,9%
|
2,5%
|
Краснодарский край
|
11,7%
|
13,2%
|
-29,8%
|
-23,9%
|
5,0%
|
0,3%
|
Волгоградская обл.
|
-4,2%
|
-10,6%
|
-45,9%
|
-46,6%
|
10,7%
|
0,6%
|
Новосибирская обл.
|
4,9%
|
-7,6%
|
-38,0%
|
-32,4%
|
17,0%
|
0,7%
|
Иркутская область
|
-2,4%
|
-10,6%
|
-28,4%
|
-47,0%
|
12,3%
|
0,6%
Таблица 4. Изменение процентной доли татар в республиках, областях, краях РФ
|
1959-1970
|
1970-1979
|
1979-1989
|
1989-2002
|
2002-2010
|
2010-2021
|
Татарстан
|
3,98%
|
-2,89%
|
1,74%
|
9,16%
|
0,59%
|
0,65%
|
Башкортостан
|
7,57%
|
-1,13%
|
16,19%
|
-15,06%
|
5,22%
|
-4,69%
|
Челябинская область
|
3,16%
|
-2,84%
|
-3,04%
|
-8,37%
|
-5,80%
|
-23,33%
|
Ульяновская область
|
15,22%
|
6,41%
|
7,19%
|
7,07%
|
0,33%
|
-9,63%
|
Свердловская область
|
4,22%
|
-1,20%
|
-3,01%
|
-3,97%
|
-5,60%
|
-32,30%
|
Москва
|
-2,09%
|
7,05%
|
7,07%
|
-9,76%
|
-14,00%
|
-39,04%
|
Оренбургская область
|
7,26%
|
2,26%
|
0,76%
|
4,18%
|
-0,66%
|
-11,42%
|
Пермский край
|
1,08%
|
-6,39%
|
-7,17%
|
-0,55%
|
-5,10%
|
-11,34%
|
Самарская область
|
3,59%
|
-1,62%
|
5,46%
|
11,80%
|
3,29%
|
-22,00%
|
Удмуртия
|
14,31%
|
8,02%
|
3,57%
|
1,16%
|
-3,16%
|
-18,87%
|
ХМАО - Югра
|
118,57%
|
24,71%
|
17,96%
|
-1,44%
|
1,40%
|
-17,18%
|
Тюменская область
|
10,42%
|
-0,82%
|
1,24%
|
9,95%
|
-0,10%
|
-14,10%
|
Пензенская область
|
18,20%
|
6,37%
|
4,32%
|
10,47%
|
7,81%
|
0,04%
|
Астраханская область
|
-5,15%
|
0,00%
|
-6,51%
|
-2,86%
|
-5,84%
|
-10,39%
|
Саратовская область
|
0,00%
|
6,19%
|
5,29%
|
9,70%
|
-0,46%
|
-20,48%
|
Московская область
|
-5,33%
|
-3,40%
|
-6,68%
|
4,17%
|
5,00%
|
-26,49%
|
Кемеровская область
|
-2,07%
|
-7,59%
|
-9,13%
|
-11,56%
|
-15,57%
|
-37,92%
|
Нижегородская область
|
4,28%
|
-5,18%
|
-14,82%
|
-8,57%
|
-6,25%
|
-23,15%
|
Омская область
|
9,95%
|
-1,65%
|
-2,76%
|
-1,03%
|
-5,22%
|
-24,92%
|
Мордовия
|
13,21%
|
5,84%
|
6,16%
|
6,11%
|
0,00%
|
1,90%
|
Красноярский край
|
-4,02%
|
7,37%
|
-4,14%
|
-7,41%
|
-14,67%
|
-40,38%
|
Кировская область
|
22,00%
|
2,55%
|
0,22%
|
7,20%
|
-3,46%
|
-11,72%
|
Марий Эл
|
-2,24%
|
-0,79%
|
0,72%
|
1,85%
|
-2,85%
|
-17,66%
|
Чувашия
|
3,50%
|
-2,36%
|
-7,72%
|
3,86%
|
2,64%
|
-4,79%
|
Санкт-Петербург
|
1,22%
|
3,86%
|
2,09%
|
-13,64%
|
-3,95%
|
-41,09%
|
Волгоградская область
|
5,21%
|
1,98%
|
-0,97%
|
3,92%
|
-9,72%
|
-38,62%
|
Новосибирская область
|
6,48%
|
-5,22%
|
-2,84%
|
-1,79%
|
-8,56%
|
-26,02%
|
ЯНАО
|
-8,20%
|
-7,39%
|
-0,93%
|
2,43%
|
3,13%
|
-16,77%
|
Иркутская область
|
-9,39%
|
-9,70%
|
-13,58%
|
-21,43%
|
-11,27%
|
-40,57%
|
Краснодарский край
|
142,86%
|
29,41%
|
-22,73%
|
47,06%
|
-3,00%
|
-29,90%
Таблица 5. Корректированные итоги переписи 2010 года. Оценка числа «потерянных» при переписи татар
|
Численность татар Перепись 2010
|
% не указ. национальность Перепись 2010
|
Оценка числа потерянных татар Перепись 2010
|
Исправленная числ. татар 2010
|
Татарстан
|
2 012 571
|
0,16%
|
3217
|
2 015 788
|
Башкортостан
|
1 009 295
|
2,40%
|
24776
|
1 034 071
|
Челябинская область
|
180 913
|
2,85%
|
5311
|
186 224
|
Ульяновская область
|
149 873
|
5,25%
|
8305
|
158 178
|
Свердловская область
|
143 803
|
5,42%
|
8242
|
152 045
|
Москва
|
149 043
|
5,81%
|
9194
|
158 237
|
Оренбургская область
|
151 492
|
1,50%
|
2303
|
153 795
|
Пермский край
|
115 544
|
4,54%
|
5490
|
121 034
|
Самарская область
|
126 124
|
3,85%
|
5046
|
131 170
|
Удмуртия
|
98 831
|
3,60%
|
3693
|
102 524
|
ХМАО - Югра
|
108 899
|
6,67%
|
7778
|
116 677
|
Тюменская область
|
102 587
|
5,08%
|
5494
|
108 081
|
Пензенская область
|
86 431
|
3,12%
|
2786
|
89 217
|
Астраханская область
|
60 523
|
9,43%
|
6299
|
66 822
|
Саратовская область
|
52 884
|
2,57%
|
1396
|
54 280
|
Московская область
|
56 202
|
5,92%
|
3533
|
59 735
|
Кемеровская область
|
40 229
|
2,02%
|
831
|
41 060
|
Нижегородская область
|
44 000
|
1,28%
|
570
|
44 570
|
Омская область
|
41 870
|
2,91%
|
1254
|
43 124
|
Мордовия
|
43 392
|
0,38%
|
165
|
43 557
|
Красноярский край
|
34 828
|
3,56%
|
1285
|
36 113
|
Кировская область
|
36 457
|
2,65%
|
994
|
37 451
|
Марий Эл
|
38 357
|
4,90%
|
1976
|
40 333
|
Чувашия
|
34 214
|
3,84%
|
1366
|
35 580
|
Санкт-Петербург
|
30 857
|
13,38%
|
4766
|
35 623
|
Волгоградская область
|
24 557
|
1,71%
|
426
|
24 983
|
Новосибирская область
|
24 158
|
4,68%
|
1187
|
25 345
|
ЯНАО
|
28 509
|
3,35%
|
988
|
29 497
|
Иркутская область
|
22 882
|
3,42%
|
811
|
23 693
|
Краснодарский край
|
24 840
|
1,94%
|
493
|
25 333
|
другие регионы
|
236 486
|
4,30%
|
8327
|
244 813
|
всего по РФ
|
5 310 651
|
128 303
|
5 438 954
Таблица 6. Оценка убыли татар по регионам между переписями населения 2010 и 2021 годов
Таблица 7. Численность и прирост/убыль народов республик Поволжья
|
|
|
Перепись 2010
|
Перепись 2021
|
Прирост человек
|
Прирост 2010-2021,%
|
Татарстан
|
Татары
|
2012571
|
2091175
|
78604
|
3,9%
|
|
Чуваши
|
116252
|
90474
|
-25778
|
-22,2%
|
|
Марийцы
|
18848
|
15666
|
-3182
|
-16,9%
|
|
Удмурты
|
23454
|
21327
|
-2127
|
-9,1%
|
|
Мордва
|
19156
|
12065
|
-7091
|
-37,0%
|
|
Башкиры
|
13726
|
11029
|
-2697
|
-19,6%
|
|
Украинцы
|
18241
|
9350
|
-8891
|
-48,7%
|
|
Белорусы
|
4594
|
2270
|
-2324
|
-50,6%
|
|
Русские
|
1501369
|
1574804
|
73435
|
4,9%
|
|
Все население
|
3786488
|
4004809
|
218321
|
5,8%
|
Башкортостан
|
Башкиры
|
1172287
|
1268806
|
96519
|
8,2%
|
|
Татары
|
1009287
|
974533
|
-34754
|
-3,4%
|
|
Марийцы
|
103658
|
84988
|
-18670
|
-18,0%
|
|
Чуваши
|
107450
|
79950
|
-27500
|
-25,6%
|
|
Удмурты
|
21477
|
17149
|
-4328
|
-20,2%
|
|
Мордва
|
20300
|
10970
|
-9330
|
-46,0%
|
|
Украинцы
|
39875
|
14876
|
-24999
|
-62,7%
|
|
Белорусы
|
11680
|
3753
|
-7927
|
-67,9%
|
|
Русские
|
1432906
|
1509246
|
76340
|
5,3%
|
|
Все население
|
4072292
|
4091423
|
19131
|
0,5%
|
Чувашия
|
Чуваши
|
814715
|
684930
|
-129785
|
-15,9%
|
|
Татары
|
34214
|
29092
|
-5122
|
-15,0%
|
|
Мордва
|
13014
|
7707
|
-5307
|
-40,8%
|
|
Марийцы
|
3648
|
2904
|
-744
|
-20,4%
|
|
Русские
|
323274
|
329991
|
6717
|
2,1%
|
|
Все население
|
1251619
|
1186909
|
-64710
|
-5,2%
|
Мордовия
|
Мордва
|
333112
|
290750
|
-42362
|
-12,7%
|
|
Татары
|
43392
|
39855
|
-3537
|
-8,2%
|
|
Русские
|
443737
|
406061
|
-37676
|
-8,5%
|
|
Все население
|
834775
|
783552
|
-51223
|
-6,1%
|
Марий Эл
|
Марийцы
|
290863
|
246560
|
-44303
|
-15,2%
|
|
Татары
|
38357
|
29317
|
-9040
|
-23,6%
|
|
Чуваши
|
6025
|
3656
|
-2369
|
-39,3%
|
|
Русские
|
313947
|
322932
|
8985
|
2,9%
|
|
Все население
|
696459
|
677097
|
-19362
|
-2,8%
|
Удмуртия
|
Удмурты
|
410584
|
299874
|
-110710
|
-27,0%
|
|
Татары
|
98831
|
67974
|
-30857
|
-31,2%
|
|
Марийцы
|
8067
|
5983
|
-2084
|
-25,8%
|
|
Башкиры
|
3454
|
1982
|
-1472
|
-42,6%
|
|
Чуваши
|
2180
|
1253
|
-927
|
-42,5%
|
|
Бесермяне
|
2111
|
1903
|
-208
|
-9,9%
|
|
Русские
|
912539
|
841581
|
-70958
|
-7,8%
|
|
Все население
|
1521420
|
1452914
|
-68506
|
-4,5%
Наиль Гильманов, «Миллиард.Татар»
Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
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