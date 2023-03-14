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Общество 14 марта 2023 08:00

Перепись-2021: в каких регионах посчитали национальности по-честному?

Московский исследователь Наиль Гильманов после появления итогов переписи населения 2021 года по национальному составу и владению родными языками был шокирован. Он решил сам разобраться в опубликованных цифрах. «Миллиард.Татар» публикует первую часть интерпретации итогов переписи по версии Наиля Гильманова.

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Перепись-2021: в каких регионах посчитали национальности по-честному?
По итогам переписи населения 2021 года многие коренные народы потеряли по 25-30-40% своей численности за десятилетие
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начнем сначала: какие цифры мы имеем?

За 11 лет татар стало меньше на 11%, а число носителей татарского языка уменьшилось на миллион человек. Положение большинства соседних народов еще хуже. Многие коренные народы потеряли по 25-30-40% своей численности за десятилетие, а людей без национальности стало в три раза больше. Как это стало возможно? Это следствие крайне плохой организации или же результат продуманных действий? Насколько реально может уменьшиться численность народа за десятилетие и сколько потеряли татары? Попробуем найти ответ на эти и многие другие вопросы.

Численность татар. По итогам переписи населения с 2010 по 2021 год татар в РФ стало меньше на 597 тыс. человек. Численность татар упала с 5310 до 4714 тыс. человек (на 11,24%). Для сравнения: убыль русских по итогам переписи составила -5,5 млн, или -4,9%. А естественная убыль населения РФ в 2011-2021 годах, по данным Росстата, была около -2,5 млн человек (разница числа родившихся и умерших за 11 лет), или -1,7%.

Насколько упала численность народов Поволжья и Урала. Единственный народ Поволжья и Урала, не понесший, на первый взгляд, серьезных потерь, – это башкиры. Башкир стало меньше на 0,8%. Марийцы потеряли 22,6% численности; чуваши – 25,7%; удмурты – 30%; мордва (эрзяне и мокшане) – 34,9%; коми – 37,1%; коми-пермяки – 40,9%. Из других народов можно добавить: украинцы потеряли 54,1%, белорусы – 60%, карелы – 46,7% от своей численности 2010 года.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Лица без национальности. По итогам переписи 16,6 млн жителей РФ (11%) записаны как «лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана», в том числе 7 млн – как «отказавшиеся отвечать на вопрос о национальной принадлежности». Будем называть их «люди (лица) без национальности». Их нет только в Чечне. Большая часть «людей без национальности» приходится на мегаполисы и развитые регионы с большим количеством мигрантов из других регионов и стран СНГ.

Кроме этого, в числе «указавших национальность»: у 542 тыс. человек «нет национальной принадлежности»; 1394 тыс. человек – «указавших другие ответы о национальной принадлежности (не перечисленные выше)». Всего получилось 18,5 млн людей неизвестной национальности, или 12,5% жителей РФ. Кто эти люди?

Известно, что людей, не участвовавших в переписи, записывают по паспортным данным. В итогах переписи 2010 года это было и в названии соответствующей графы: «лица, не указавшие национальность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников». Проблема «лиц без национальности» появилась в постсоветское время, когда из паспортов исчезла графа «национальность». При переписи 2002 года проблема была минимальна – качество переписи была выше, у большинства оставались старые паспорта или сохранялись старые паспортные данные.

В 2002 году в графу «национальность не указана» попали 1% жителей РФ. В 2010 году их было уже 4%, в 2021 году – 11%. Из них 92,6% – жители городов.

Почему данные по национальному составу недостоверны?

Ввод данных переписываемых через планшеты, без бумажных анкет, давал организаторам неограниченные возможности для фальсификации вводимых сведений. Это не значит, что изменялись сведения переписанных людей. Фальсификации стали результатом ввода сведений по непереписанным жителям по данным местных органов власти. В этих данных нет сведений о национальности. Мы предполагаем, что для скрытия провалов и реального числа участников переписи вводили и национальную принадлежность большинства непереписанных, что уже является фальсификацией.

Нестыковки, явно недостоверные данные по национальному составу чиновники стараются объяснить крайне плохой организацией переписи в регионах. Но фактически плохая организация и низкое участие населения в переписи были условием получения удобных для чиновников результатов.

В таблице 3 приложения приведено сравнение прироста/убыли всего населения, русских, всех других народов и татар по итогам переписи 2021 года в 30 регионах с наибольшей численностью татар. Прирост/убыль татар посчитаны и отдельно, и в составе всех народов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Честная Мордовия, «не очень честная» Самара и аномалия в Питере

Есть несколько относительно «чистых» регионов, в которых по итогам переписи явных манипуляций с национальным составом населения не видно. В них значения прироста/убыли русских и всех остальных народов в процентах отличаются незначительно. Например, Мордовия: всё население -6% (уменьшилось на 6%), русские -8,5%, все остальные -11%, в том числе татары -8,2%, то есть численность всех народов уменьшилась почти пропорционально.

В регионах с явными фальсификациями разница прироста/убыли русских и всех остальных народов, вместе взятых, превышает 15 процентных пунктов.

Возьмем Самарскую область: все население -1,3%; русские +0,6%; другие народы: -34,3%. Можно предположить, как получен этот результат: в переписи реально участвовало не более 60-65% жителей, а оставшихся записывали, исходя из имени и фамилии: людей с русскими фамилиями, включая чувашей, удмуртов, эрзян, мокшан и других, – русскими; людей с нерусскими фамилиями – «лицами, не указавшими национальность».

К относительно «чистым» регионам относятся также Пензенская, Астраханская области. В таблицах приложения они выделены зеленым цветом. По общим цифрам Татарстан и Башкортостан тоже выглядят как «чистые» без серьезных фальсификаций, но при детальном рассмотрении в них тоже есть большие потери отдельных народов (табл. 7).

Рекордная разница в 45,6 процентного пункта зафиксирована в Санкт-Петербурге, где по итогам переписи численность русских выросла на 9,4%, а численность всех остальных народов снизилась на 36,2%. Как это получилось, можно понять по одной публикации периода переписи. В ней писалось, что по отдельным участкам Санкт-Петербурга уже после переписи 32% жителей автоматически были загружены сведения об остальных, и переписанных оказалось уже 99%.

Сколько процентов населения не участвовало в переписи?

Тех, кто не участвовал в переписи, намного больше, чем «лиц без национальности». Например, по сравнению с 2010 годом: татар в Москве стало меньше на 43%, чувашей на 42%, армян – на 36%. Украинцы, узбеки, таджики и киргизы составляют все вместе в сумме менее 1% населения Москвы. Среди жителей Москвы по итогам переписей населения в 1959-2002 годах доля всех нерусских народов в сумме была стабильно 10-11%, по переписи 2010 года она упала до 7,86%, а по переписи 2021 года их стало всего 3,98%. А это значит, что в Москве фактически переписано менее половины жителей нерусских национальностей.

Показателен пример армян: народ городской, относительно молодой, не подверженный ассимиляции, активно пополняемый за счет миграции из Армении. По переписи 2021 в РФ армян стало меньше на 20% (численность упала с 1182 до 946 тыс.). При этом миграционный баланс с Арменией был +259 тыс. человек, то есть число армян должно было вырасти еще на 22%. Как видим, потеряно не менее 40% армян, живущих в РФ.

Если убыль татар, чувашей пытаются списать на ассимиляцию, низкое самосознание и т.д., то убыль всех нерусских народов в целом объяснить невозможно. Их общая численность растет. Это легко доказать с помощью данных по естественному приросту и миграции. И это явный признак фальсификаций при проведении переписи.

Единственная возможная причина убыли нерусских народов – они не были переписаны. Значит, не была переписана примерно такая же доля всего населения, если не предположить, что переписчики к ним не ходили специально, что маловероятно. Долю непереписанных фактически людей в большинстве регионов можно грубо оценить по разности процента прироста (убыли) всего населения региона и процента убыли общей численности всех нерусских народов. Математически эти итоги переписи можно получить при участии в переписи максимум 70% жителей. А в некоторых регионах, исходя из анализа результатов переписи, до половины жителей по факту не было переписано.


Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»


На сколько процентов может уменьшиться численность народа за 11 лет?

Основные причины убыли населения – естественная убыль, когда смертность превышает рождаемость, и миграция в другие страны и регионы. Убыль из-за ассимиляционных процессов происходит по причине снижения воспроизводства (рождаемости) и роста естественной убыли народа: когда значительная или большая часть детей рождается в смешанных браках и более половины из них обретают иную национальность. Если даже предположить, что воспроизводство народа остановилось, убыль народа не может превысить смертность. За 11 лет – в 2011-2021 годах – в России число умерших составило 15% от населения 2010 года. Уехать за границу могли максимум 1-2%. Минус 15% за 10 лет, близко к предельно возможному уменьшению численности народа или какой-то ее группы в текущих условиях.

Исключения составляют народы или их региональные группы, у которых сильный дисбаланс в пользу старших поколений из-за миграции и ассимиляции. Татары к таким народам не относятся, но такие региональные группы у нас есть. Сама убыль из-за ассимиляции без учета естественной убыли вряд ли превысит уровень 10% за 10 лет. И этого достаточно, чтобы народ практически исчез за несколько поколений. Вот некоторые примеры.

Возьмем пример эрзи и мокши (мордвы). Снижение численности эрзян и мокшан из-за ассимиляции началось еще в 40-50-е годы ХХ века. Общая убыль в 1959-1970 годы: -2,8%; 1970-1979 годы: -5,6%, 1979-1989 годы: -3,2%. Убыль происходила в условиях естественного прироста населения от 4 до 6% (+4% +6%) за 10 лет. Затем в периоды 1989-2002 годов произошло резкое падение и убыль достигла уровня -15% за 10 лет, однако это было уже в условиях естественной убыли населения от -5% до -7% за 10 лет в основных регионах проживания эрзян и мокшан, и снижения качества переписей населения. Поэтому ассимиляционная составляющая убыли эрзян и мокшан оставалась стабильной в период 1970-2010 годов: примерно от -8% до -10% за 10 лет. Пример украинцев РФ. В постсоветский период численность украинцев в РФ стремительно падала, частично из-за возвращения на родину, частично из-за ассимиляции, частично из-за «потерь» при переписи. Абсолютное большинство оставшихся украинцев в смешанных браках с русскими и большинство рожденных в их семьях выбирают русскую идентичность. В 2002 году украинцев в РФ было 2,94 млн, из них в возрасте старше 60 лет было 778 тыс. человек, а в возрасте до 20 лет - всего 271 тыс. Исходя из возрастной структуры 2002 года, за 19 лет в РФ могло умереть порядка 900 тыс., а родиться 200 тыс. украинцев. Убыль украинцев без учета эмиграции могла составить порядка 700 тыс., или 23-24%. В пересчете на 10 лет – 12-13%. Это примеры убыли при сильнейших ассимиляционных процессах в РФ для дисперсно живущего народа.


Продолжение следует

Таблица 1. Численность татар по республикам, областям, краям РФ по данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 и 2021 годов

1959

1970

1979

1989

2002

2010

2021

Татарстан

1 345 195

1 536 430

1 641 603

1 765 404

2 000 116

2 012 571

2 091 175

Башкортостан

768 566

944 505

940 436

1 120 702

990 702

1 009 295

974 533

Челябинская обл.

190 227

216 807

219 743

224 605

205 087

180 913

120 242

Ульяновская обл.

96 918

122 409

134 765

159 093

168 766

149 873

111 365

Свердловская обл.

158 222

176 025

179 341

183 781

168 143

143 803

93 516

Москва

80 489

109 252

131 328

157 376

166 083

149 043

84 373

Оренбургская обл

120 944

145 373

151 383

158 564

165 967

151 492

116 605

Пермский край

165 829

169 360

157 719

150 460

136 597

115 544

92 472

Самарская обл.

74 226

93 683

103 605

115 280

127 931

126 124

94 452

Удмуртия

71 930

87 150

99 139

110 490

109 218

98 831

67 964

ХМАО - Югра

2 938

14 046

36 898

97 689

107 637

108 899

79 727

Тюменская обл.

72 306

84 169

91 295

103 303

106 864

102 587

96 592

Пензенская обл

62 233

74 835

78 236

81 307

86 805

86 431

74 083

Астраханская обл.

57 229

67 060

70 781

71 655

70 590

60 523

48 313

Саратовская обл

43 235

43 235

47 948

52 867

57 577

52 884

37 806

Московская обл

52 520

49 189

52 119

51 059

52 851

56 200

46 066

Кемеровская обл.

67 382

69 309

64 817

63 116

51 030

40 229

22 077

Нижегородская обл.

66 996

71 794

68 632

58 603

50 609

44 000

26 685

Омская обл.

36 421

44 328

46 712

49 784

47 796

41 870

27 470

Мордовия

38 636

44 954

45 765

47 328

46 261

43 392

39 855

Красноярский край

36 149

46 618

45 633

49 331

44 382

34 828

19 418

Кировская обл

41 208

45 309

44 900

45 666

43 415

36 457

26 181

Марий Эл

38 821

40 279

40 917

43 850

43 377

38 357

29 317

Чувашия

31 357

36 217

37 573

35 689

36 379

34 214

29 092

Санкт-Петербург

27 178

32 851

39 403

43 997

35 553

30 857

20 286

Волгоградская обл.

17 743

23 518

25 529

25 973

28 641

24 557

13 115

Новосибирская обл.

24 925

28 823

28 547

29 428

27 874

24 158

16 332

ЯНАО

3 952

4 653

8 556

26 431

27 734

28 509

18 912

Иркутская обл.

39 061

41 500

41 469

39 609

26 966

22 882

12 130

Краснодарский край

5 036

15 316

19 093

17 213

25 589

24 840

18 912

другие регионы

236 807

276 064

311 872

342 443

298 061

236 486

164 603


Таблица 2. Доля татар по республикам, областям, краям РФ

1959

1970

1979

1989

2002

2010

2021

Татарстан

47,19%

49,07%

47,65%

48,48%

52,92%

53,23%

53,57%

Башкортостан

23,00%

24,74%

24,46%

28,42%

24,14%

25,40%

24,21%

Челябинская обл.

6,39%

6,59%

6,41%

6,21%

5,69%

5,36%

4,11%

Ульяновская обл.

8,67%

9,99%

10,63%

11,39%

12,20%

12,24%

11,06%

Свердловская обл.

3,91%

4,08%

4,03%

3,91%

3,75%

3,54%

2,40%

Москва

1,58%

1,55%

1,66%

1,77%

1,60%

1,38%

0,84%

Оренбургская обл.

6,61%

7,09%

7,25%

7,31%

7,61%

7,56%

6,70%

Пермский край

5,54%

5,60%

5,24%

4,87%

4,84%

4,59%

4,07%

Самарская обл.

3,29%

3,41%

3,35%

3,53%

3,95%

4,08%

3,18%

Удмуртия

5,38%

6,15%

6,64%

6,88%

6,96%

6,74%

5,47%

ХМАО - Югра

2,37%

5,18%

6,46%

7,62%

7,51%

7,62%

6,31%

Тюменская обл.

6,62%

7,31%

7,25%

7,34%

8,07%

8,06%

6,93%

Пензенская обл

4,12%

4,87%

5,18%

5,40%

5,97%

6,44%

6,44%

Астраханская обл.

8,15%

7,73%

7,73%

7,23%

7,02%

6,61%

5,92%

Саратовская обл

1,76%

1,76%

1,87%

1,97%

2,16%

2,15%

1,71%

Московская обл

0,90%

0,85%

0,82%

0,77%

0,80%

0,84%

0,62%

Кемеровская обл.

2,42%

2,37%

2,19%

1,99%

1,76%

1,49%

0,92%

Нижегородская обл.

1,87%

1,95%

1,85%

1,58%

1,44%

1,35%

1,04%

Омск ая обл.

2,21%

2,43%

2,39%

2,32%

2,30%

2,18%

1,64%

Мордовия

3,86%

4,37%

4,63%

4,91%

5,21%

5,21%

5,31%

Красноярский край

1,64%

1,57%

1,69%

1,62%

1,50%

1,28%

0,76%

Кировская обл.

2,15%

2,62%

2,69%

2,70%

2,89%

2,79%

2,46%

Марий Эл

5,99%

5,86%

5,81%

5,85%

5,96%

5,79%

4,77%

Чувашия

2,86%

2,96%

2,89%

2,67%

2,77%

2,84%

2,71%

Санкт-Петербург

0,82%

0,83%

0,86%

0,88%

0,76%

0,73%

0,43%

Волгоградская обл.

0,96%

1,01%

1,03%

1,02%

1,06%

0,96%

0,59%

Новосибирская обл.

1,08%

1,15%

1,09%

1,06%

1,04%

0,95%

0,70%

ЯНАО

6,34%

5,82%

5,39%

5,34%

5,47%

5,64%

4,70%

Иркутская обл.

1,98%

1,79%

1,62%

1,40%

1,10%

0,98%

0,58%

Краснодарский край

0,14%

0,34%

0,44%

0,34%

0,50%

0,49%

0,34%


Таблица 3. Сравнение роста/убыли всего населения, русских, других народов, татар республик, областей, краев РФ по итогам переписи 2021 года

Рост/убыль населения

Рост/убыль руссских

Рост/убыль других

Рост/убыль татар

% лиц без. национальн.

% татар

Татарстан

5,8%

4,9%

1,9%

3,9%

2,5%

53,6%

Башкортостан

0,47

5,3%

-1,2%

-3,4%

1,6%

24,2%

Челябинская область

-1,3%

-10,7%

-31,9%

-33,5%

14,7%

4,1%

Ульяновская область

-7,4%

-13,4%

-31,3%

-25,7%

15,9%

11,1%

Свердловская область

-0,7%

-2,2%

-34,5%

-35,0%

8,6%

2,4%

г. Москва

13,1%

-8,6%

-42,2%

-43,4%

22,7%

0,8%

Оренбургская

-8,4%

-9,1%

-27,5%

-23,0%

6,5%

6,7%

Пермский край

-3,9%

-7,3%

-33,4%

-20,0%

10,3%

4,1%

Самарская область

-1,3%

0,6%

-34,3%

-25,1%

6,5%

3,2%

Удмуртия

-4,5%

-7,8%

-27,8%

-31,2%

14,5%

5,5%

Тюменская область

12,6%

-0,5%

-20,4%

-18,7%

19,9%

6,4%

Тюменская область без АО

19,5%

12,3%

-3,1%

-5,8%

12,9%

6,9%

ХМАО

11,7%

-8,8%

-17,0%

-26,8%

26,1%

6,3%

ЯНАО

-2,4%

-18,8%

-21,9%

-33,7%

21,1%

4,7%

Пензенская область

-8,6%

-13,6%

-23,9%

-14,3%

9,1%

6,4%

Астраханская область

-4,9%

-11,5%

-10,3%

-20,2%

15,0%

5,9%

Московская область

20,1%

10,8%

-9,9%

-18,0%

12,5%

0,6%

Саратовская область

-3,1%

-7,8%

-31,8%

-28,5%

9,5%

1,7%

Нижегородская обл.

-5,8%

-21,2%

-43,0%

-39,5%

17,5%

1,0%

Мордовия

-6,1%

-8,5%

-11,8%

-8,2%

4,2%

5,3%

Чувашия

-5,2%

2,1%

-16,2%

-15,0%

9,4%

2,7%

Санкт Петербург

14,8%

9,4%

-36,2%

-34,3%

15,8%

0,4%

Омская область

-6,0%

-9,7%

-34,5%

-34,4%

9,7%

1,6%

Марий Эл

-2,8%

2,9%

-16,8%

-23,6%

9,2%

4,8%

Кемеровская область

-5,9%

-10,1%

-42,6%

-45,1%

8,0%

0,9%

Красноярский край

1,0%

-4,3%

-35,0%

-44,2%

10,9%

0,8%

Кировская область

-14,0%

-17,8%

-34,9%

-28,2%

7,9%

2,5%

Краснодарский край

11,7%

13,2%

-29,8%

-23,9%

5,0%

0,3%

Волгоградская обл.

-4,2%

-10,6%

-45,9%

-46,6%

10,7%

0,6%

Новосибирская обл.

4,9%

-7,6%

-38,0%

-32,4%

17,0%

0,7%

Иркутская область

-2,4%

-10,6%

-28,4%

-47,0%

12,3%

0,6%


Таблица 4. Изменение процентной доли татар в республиках, областях, краях РФ

1959-1970

1970-1979

1979-1989

1989-2002

2002-2010

2010-2021

Татарстан

3,98%

-2,89%

1,74%

9,16%

0,59%

0,65%

Башкортостан

7,57%

-1,13%

16,19%

-15,06%

5,22%

-4,69%

Челябинская область

3,16%

-2,84%

-3,04%

-8,37%

-5,80%

-23,33%

Ульяновская область

15,22%

6,41%

7,19%

7,07%

0,33%

-9,63%

Свердловская область

4,22%

-1,20%

-3,01%

-3,97%

-5,60%

-32,30%

Москва

-2,09%

7,05%

7,07%

-9,76%

-14,00%

-39,04%

Оренбургская область

7,26%

2,26%

0,76%

4,18%

-0,66%

-11,42%

Пермский край

1,08%

-6,39%

-7,17%

-0,55%

-5,10%

-11,34%

Самарская область

3,59%

-1,62%

5,46%

11,80%

3,29%

-22,00%

Удмуртия

14,31%

8,02%

3,57%

1,16%

-3,16%

-18,87%

ХМАО - Югра

118,57%

24,71%

17,96%

-1,44%

1,40%

-17,18%

Тюменская область

10,42%

-0,82%

1,24%

9,95%

-0,10%

-14,10%

Пензенская область

18,20%

6,37%

4,32%

10,47%

7,81%

0,04%

Астраханская область

-5,15%

0,00%

-6,51%

-2,86%

-5,84%

-10,39%

Саратовская область

0,00%

6,19%

5,29%

9,70%

-0,46%

-20,48%

Московская область

-5,33%

-3,40%

-6,68%

4,17%

5,00%

-26,49%

Кемеровская область

-2,07%

-7,59%

-9,13%

-11,56%

-15,57%

-37,92%

Нижегородская область

4,28%

-5,18%

-14,82%

-8,57%

-6,25%

-23,15%

Омская область

9,95%

-1,65%

-2,76%

-1,03%

-5,22%

-24,92%

Мордовия

13,21%

5,84%

6,16%

6,11%

0,00%

1,90%

Красноярский край

-4,02%

7,37%

-4,14%

-7,41%

-14,67%

-40,38%

Кировская область

22,00%

2,55%

0,22%

7,20%

-3,46%

-11,72%

Марий Эл

-2,24%

-0,79%

0,72%

1,85%

-2,85%

-17,66%

Чувашия

3,50%

-2,36%

-7,72%

3,86%

2,64%

-4,79%

Санкт-Петербург

1,22%

3,86%

2,09%

-13,64%

-3,95%

-41,09%

Волгоградская область

5,21%

1,98%

-0,97%

3,92%

-9,72%

-38,62%

Новосибирская область

6,48%

-5,22%

-2,84%

-1,79%

-8,56%

-26,02%

ЯНАО

-8,20%

-7,39%

-0,93%

2,43%

3,13%

-16,77%

Иркутская область

-9,39%

-9,70%

-13,58%

-21,43%

-11,27%

-40,57%

Краснодарский край

142,86%

29,41%

-22,73%

47,06%

-3,00%

-29,90%


Таблица 5. Корректированные итоги переписи 2010 года. Оценка числа «потерянных» при переписи татар

Численность татар Перепись 2010

% не указ. национальность Перепись 2010

Оценка числа потерянных татар Перепись 2010

Исправленная числ. татар 2010

Татарстан

2 012 571

0,16%

3217

2 015 788

Башкортостан

1 009 295

2,40%

24776

1 034 071

Челябинская область

180 913

2,85%

5311

186 224

Ульяновская область

149 873

5,25%

8305

158 178

Свердловская область

143 803

5,42%

8242

152 045

Москва

149 043

5,81%

9194

158 237

Оренбургская область

151 492

1,50%

2303

153 795

Пермский край

115 544

4,54%

5490

121 034

Самарская область

126 124

3,85%

5046

131 170

Удмуртия

98 831

3,60%

3693

102 524

ХМАО - Югра

108 899

6,67%

7778

116 677

Тюменская область

102 587

5,08%

5494

108 081

Пензенская область

86 431

3,12%

2786

89 217

Астраханская область

60 523

9,43%

6299

66 822

Саратовская область

52 884

2,57%

1396

54 280

Московская область

56 202

5,92%

3533

59 735

Кемеровская область

40 229

2,02%

831

41 060

Нижегородская область

44 000

1,28%

570

44 570

Омская область

41 870

2,91%

1254

43 124

Мордовия

43 392

0,38%

165

43 557

Красноярский край

34 828

3,56%

1285

36 113

Кировская область

36 457

2,65%

994

37 451

Марий Эл

38 357

4,90%

1976

40 333

Чувашия

34 214

3,84%

1366

35 580

Санкт-Петербург

30 857

13,38%

4766

35 623

Волгоградская область

24 557

1,71%

426

24 983

Новосибирская область

24 158

4,68%

1187

25 345

ЯНАО

28 509

3,35%

988

29 497

Иркутская область

22 882

3,42%

811

23 693

Краснодарский край

24 840

1,94%

493

25 333

другие регионы

236 486

4,30%

8327

244 813

всего по РФ

5 310 651

128 303

5 438 954


Таблица 6. Оценка убыли татар по регионам между переписями населения 2010 и 2021 годов


Таблица 7. Численность и прирост/убыль народов республик Поволжья

Перепись 2010

Перепись 2021

Прирост человек

Прирост 2010-2021,%

Татарстан

Татары

2012571

2091175

78604

3,9%

Чуваши

116252

90474

-25778

-22,2%

Марийцы

18848

15666

-3182

-16,9%

Удмурты

23454

21327

-2127

-9,1%

Мордва

19156

12065

-7091

-37,0%

Башкиры

13726

11029

-2697

-19,6%

Украинцы

18241

9350

-8891

-48,7%

Белорусы

4594

2270

-2324

-50,6%

Русские

1501369

1574804

73435

4,9%

Все население

3786488

4004809

218321

5,8%

Башкортостан

Башкиры

1172287

1268806

96519

8,2%

Татары

1009287

974533

-34754

-3,4%

Марийцы

103658

84988

-18670

-18,0%

Чуваши

107450

79950

-27500

-25,6%

Удмурты

21477

17149

-4328

-20,2%

Мордва

20300

10970

-9330

-46,0%

Украинцы

39875

14876

-24999

-62,7%

Белорусы

11680

3753

-7927

-67,9%

Русские

1432906

1509246

76340

5,3%

Все население

4072292

4091423

19131

0,5%

Чувашия

Чуваши

814715

684930

-129785

-15,9%

Татары

34214

29092

-5122

-15,0%

Мордва

13014

7707

-5307

-40,8%

Марийцы

3648

2904

-744

-20,4%

Русские

323274

329991

6717

2,1%

Все население

1251619

1186909

-64710

-5,2%

Мордовия

Мордва

333112

290750

-42362

-12,7%

Татары

43392

39855

-3537

-8,2%

Русские

443737

406061

-37676

-8,5%

Все население

834775

783552

-51223

-6,1%

Марий Эл

Марийцы

290863

246560

-44303

-15,2%

Татары

38357

29317

-9040

-23,6%

Чуваши

6025

3656

-2369

-39,3%

Русские

313947

322932

8985

2,9%

Все население

696459

677097

-19362

-2,8%

Удмуртия

Удмурты

410584

299874

-110710

-27,0%

Татары

98831

67974

-30857

-31,2%

Марийцы

8067

5983

-2084

-25,8%

Башкиры

3454

1982

-1472

-42,6%

Чуваши

2180

1253

-927

-42,5%

Бесермяне

2111

1903

-208

-9,9%

Русские

912539

841581

-70958

-7,8%

Все население

1521420

1452914

-68506

-4,5%


Наиль Гильманов, «Миллиард.Татар»
Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

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