Переосмысление феномена мусульманской культуры: в Казани открыт фестиваль «Шамаиль-арт»

Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

В Казани открыт II Всероссийский фестиваль «Шамаиль-арт». Центральным событием форума стал выставочный проект, развернувшийся в Галерее современного искусства ГМИИ РТ. На всех трех этажах представлено порядка 200 работ, которые в совокупности представляют срез такого феномена мусульманской культуры, как шамаиль – важной части религиозно-эстетического сознания. Сама же выставка является своего рода осмысления феномена художниками современности.

По мнению куратора проекта, заслуженного деятеля искусств Татарстана Рустема Шамсутова, прикасаясь к мусульманской традиции, художники развивают ее по одному из трех направлений.

Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

Представители первого направления продолжают развивать традиционный татарский шамаиль – на стекле. Интересно, как в устоявшейся традиции письма по стеклу в бытовые сюжеты художники вплетают религиозный подтекст. К примеру, в одной из своих работ татарстанская художница Чулпан Шарифуллина использует арабицу как контур цветов, стоящих в вазе на столе.

Второе направление – своего рода возрождение классической каллиграфии. По этому пути в основном идут художники, имеющие профессиональное образование классической каллиграфии. В Татарстане это Рамиль Насыбуллов – единственный мастер, прошедший школу больших мастеров в Турции. Там он получил иджазы (дипломы) по всем стилям каллиграфии и по канонической орнаментации.

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Третья «волна» относится к тем художникам, которые воспринимают арабскую букву как некий символ. «Они словно утеряли его смысл, но через свое творчество пытаются к нему вернуться. И у каждого из них свой собственный духовный путь», – пояснил Рустем Шамсутов.

К примеру, живописец из Башкортостана Василь Ханнанов не владеет арабским. Но однажды на чердаке он нашел Коран своей бабушки, которая прятала его в советское время. Василь Ханнанов создал целую серию работ, где использовал копии этих страниц, выстраивая их в своеобразную «дорожку». Суры здесь становятся поэзией, содержащей глубокую философию, а Коран – своеобразным полотном.

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Интересно наблюдать, как он работает с арабикой, при этом не являясь ни арабистом, ни каллиграфом. Для искусства Татарстана такой подход к букве типичен. Художники как бы копируют старину, но фрагментарно. Теперь для них – это осколки памяти, которые они пытаются собрать в некие образы», – отметил Рустем Шамсутов.

Важное место в общей экспозиции уделено коллекции печатных шамаилей начала XX века из Фонда Марджани и музейного собрания шамаилей народных мастеров прошлого столетия, выполненных на стекле. В их числе широкому кругу зрителей представлена и уникальная коллекция народного мастера Габдельхака Бикмуратова, сохранившаяся в частных собраниях.

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Он был тем, кто собрал народные магические элементы из арабских букв на одном шамаиле, – для 70-х годов прошлого столетия это было в диковину. Его работы выпали на время „оттепели“ и стали своеобразным символом того, что во время всеобщего атеизма в сознании людей вера была сохранена», – заметил Рустем Шамсутов.

В рамках фестиваля показан проект «Путь Фадлана» – выставка работ заслуженного художника Башкортостана и Татарстана Рината Миннибаева, посвященная тюркской теме. Здесь художник использовал и вдохновился документально-историческими записями, которые оставил секретарь багдадского посольства Ахмад ибн Фадлан, где рассказывал о крупном событии в истории Восточной Европы – официальном принятии в 922 году ислама в Волжской Булгарии.

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Также впервые в Казани показан уникальный видеопроект «Молельные коврики» от известного в России учёного-антрополога Игоря Панкова, директора фонда развития научных и культурных проектов Al Maqam, кандидата исторических наук (Санкт Петербург).

«Каждый из представленных молельных ковриков рассказывает свою историю, которая стоит за своим владельцем. Кто-то является торговцем, пастухом, кто-то настолько беден, что на молельном коврике пришито несколько заплаток, потому что тот износился. Но в каждом из этих ковриков есть своя ценность, которая объединяет их всех – присутствие молитвы», – рассказал о проекте ученый-антрополог.

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Посетители галереи смогут увидеть мультимедийный проект «Сказание о Марйям» известной художницы, заслуженного деятеля искусств РТ Альфии Саргин (Ильясовой). Визуальный образ мультимедийной композиции сформирован на основе произведений живописи и графики, среди которых «Марйам, срывающая плод», «Белые одежды», «Чудо» и другие.

Фестиваль продлится до 25 сентября этого года. Также планируется осенний лекторий от известных в Татарстане и России ученых. По словам организаторов, проект планируется проводить раз в три года.