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«Переобулся»: Захарова оценила слова Писториуса о том, что Германия не союзник Украины
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не является союзником Украины. Глава оборонного ведомства в беседе с телеканалом ZDF заявил, что Берлин не находится в альянсе с Киевом и не обязан вмешиваться в российско-украинский конфликт.
«Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Напомним, Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после Соединенных Штатов. Согласно докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ по экспорту военной продукции за первые три квартала 2023 года, власти страны одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму в размере более 3,3 млрд евро, что примерно в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что поставки вооружения Киеву бесполезны и призваны лишь затянуть конфликт.
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