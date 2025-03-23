«Переночевать, помыть руки и походить вокруг домика – это не про глэмпинг»

В начале этой недели представители казанских СМИ побывали на двух туристических объектах Татарстана, призванных показать новые возможности «глэмпингостроения», которые открывает поддержка в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





В прошлом году на поддержку туристических проектов было выделено почти 2 миллиарда рублей

От советских баз отдыха к глэмпингам

За последние четыре года в Татарстане было реализовано 175 туристических проектов. Только в прошлом году на их поддержку было выделено почти 2 миллиарда рублей. Средства направлялись на приобретение туристского оборудования, благоустройство пляжей, проведение событийных мероприятий и др. И в том числе, конечно, на создание глэмпингов, призванных, по словам участвовавшего в пресс-туре председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, заменить устаревшие базы отдыха советского времени. Иванов считает, что республика обладает огромным потенциалом для развития этого направления – множество живописных мест позволяют создавать десятки новых объектов в каждом районе. Поскольку этот сегмент начал активно развиваться лишь в последние четыре года, у него есть коммерческая перспектива.

Первым пунктом нашего маршрута стал глэмпинг «Елки», расположенный на берегу Волги в Зеленодольском районе. Комплекс уже принимает первых гостей в двухуровневых домах. Операционный управляющий глэмпингом Артур Колосов рассказал о гостевой инфраструктуре комплекса, составными частями которой стали две детские площадки, детский домик и костровая зона для вечерних встреч.

С развитием глэмпингов в стране появилась новая отдельная индустрия – производство модульных некапитальных домиков

Закончился же пресс-тур в загородном клубе For-rest в Верхнеуслонском районе. Здесь на средства гранта были приобретены 10 модульных конструкций, благоустроена пляжная территория и прогулочная набережная. Дополнительно были закуплены беседки, оборудование для пейнтбола и сауны. «Мы около года искали подходящее место, рассмотрели более двадцати вариантов. Ключевым фактором стала первая береговая линия в заповедной зоне», – поделился основатель For-rest Дамир Фахрутдинов.

В планах дополнительно поддержать создание зон для кейтеринга, чтобы можно было проводить различные мероприятия

«Загрузка объектов в Татарстане высокая, чек хороший, предприниматели с удовольствием идут в эту сферу»

В беседе с журналистами Сергей Иванов отметил, что особое внимание в новых глэмпингах уделяется инновациям: появляются новые технологии теплосбережения и освещения, разрабатываются собственные модели и материалы для создания экономичных и удобных вариантов размещения. Что касается транспортной доступности объектов, то многие из них предлагают разные варианты трансфера, в том числе экзотические – например, добраться до места на катере.

По словам председателя Госкомитета по туризму, в этом году планируется расширить перечень мер поддержки туристической отрасли.

Сергей Иванов отметил, что появляются новые технологии теплосбережения и освещения, разрабатываются собственные модели и материалы

«Во-первых, мы хотим более широко поддержать событийные фестивали на территории Татарстана. Во-вторых, планируем выделять субсидии на модульные бани, чаны, купели, то есть на то, что делает пребывание в гостиницах, загородных объектах, глэмпингах интересным и в холодное время года. Кроме того, в планах дополнительно поддержать создание зон для кейтеринга, чтобы можно было проводить различные мероприятия – свадьбы, фуршеты, банкеты, еще и таким образом увеличивая туристический поток», – сказал он, добавив, что в текущем году планируется поддержать 50-70 туристических проектов.

Говоря об инвестиционной привлекательности в сфере туризма, Иванов отметил, что спектр предложений здесь очень большой, и международные события способствуют продвижению Казани и Татарстана как привлекательного и эффективного с точки зрения инвестиций региона: «Загрузка объектов у нас высокая, чек хороший, и предприниматели с удовольствием идут в эту сферу».

Республика обладает огромным потенциалом для развития этого направления – множество живописных мест позволяют создавать десятки новых объектов в каждом районе

Как подчеркнул глава туристического ведомства, немаловажно, что развитие индустрии глэмпингов означает и создание новых эффективных рабочих мест. За время действия господдержки только модульных некапитальных строений было создано порядка 400, то есть по всей республике появилось как минимум 400 рабочих мест. Кроме того, на многих объектах открылись дополнительные сервисы, требующие создания дополнительных рабочих мест, поэтому общий эффект занятости только по этому направлению оценивается в 600-800 человек.

Как формируется цена на отдых

Сергей Иванов объяснил, каким образом происходит формирование цены на отдых в глэмпингах. Создание условий на уровне трех-четырех звезд стоит недешево: это инфраструктура, люди, подведение коммуникаций, обслуживание.

Предприниматели стараются создавать эксклюзивные концепции для своих точек

«Стоимость этих услуг не может быть очень низкой. Одно дело чашка чая в центре Казани, когда все рядом, поставщики все привозят и сотрудники тоже живут в черте города. Другое дело – та же чашка кофе, но где-то на природе, в красивом месте, на берегу реки или в лесу. Конечно, она будет стоить дороже», – сказал он.

Глава Госкомитета также отметил, что цены на отдых в глэмпингах Татарстана не отличаются от расценок в других регионах. При этом конкуренция высока не только между татарстанскими глэмпильерами, но и в целом по России. В связи с этим предприниматели стараются создавать эксклюзивные концепции для своих точек.

Цены на отдых в глэмпингах Татарстана не отличаются от расценок в других регионах

«Человек должен приезжать в какую-то атмосферу. Он не может приехать просто для того, чтобы переночевать, помыть руки и походить вокруг домика. У каждого проекта появляется концепция. И очень здорово, что у всех у нас появляется выбор», – отметил он.

С развитием глэмпингов в стране появилась новая отдельная индустрия – производство модульных некапитальных домиков, различных по форме, типу и конструкции.

«По большому счету, создалась новая ниша не только для тех, кто создает такие туристические объекты, но и для тех, кто производит эти модули. К тому же это дополнительное оборудование, подбор мебели в каждый домик, дальнейшее обслуживание. Таким образом, вокруг этого выстраивается целая индустрия», – сказал он, еще раз подчеркнув, что индустрия глэмпингов – это комплексная история, которая подтягивает развитие других бизнесов.

Эмин Рамазанов

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