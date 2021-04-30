Перенесенный в пандемию фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» вернется в август

Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», который в течение шести лет проходил на территории Болгарского музея-заповедника в середине августа, а в прошлом году из-за ограничений пандемии коронавируса оказался смещен на конец сентября и прошел в усеченном формате, в 2021 году вернется к традиционным датам проведения.

Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель директора по развитию музея-заповедника Лилия Сафина. «В этом году „Великий Болгар” запланирован на 14–15 августа», — пояснила собеседница агентства.

Возвращение к августовским срокам проведения фестиваля подтвердил информагентству и его организатор Алексей Кокурин.

«Мы рассчитываем в этом году собрать под сорок тысяч посетителей. В прошлом году из-за пандемии вход на фестиваль был бесплатным: нам необходимо было держать дистанцию, фестиваль в целом провели в усеченном варианте без множества площадок. В этом году будет платный вход, как в предыдущие годы, и мы вернемся по количеству площадок к уровню 2018–2019 годов. И даже сделаем фестиваль еще больше на самом деле, появятся новые площадки», — анонсировал он.

Так, на восьмом по счету фестивале снова будет организована существовавшая прежде площадка боевых средневековых метательных машин, которые, как отметил Кокурин, «будут работать со зрителями».

Традиционные участники и создатели атмосферы фестиваля — российские и зарубежные любители исторической реконструкции. «Великий Болгар» несколько раз становился обладателем национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.