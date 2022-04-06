Перенесенный матч «Факел» - «КАМАЗ» пройдет 11 мая

Администрация Футбольной национальной лиги определила дату матчей 26-го тура первенства ФНЛ. Встреча челнинского «КАМАЗа» и воронежского «Факела» состоится 11 мая.

Тогда же пройдет матч между липецким «Металлургом» и московским «Торпедо», следует из сообщения пресс-службы лиги.

Игры должны были пройти 6 марта, однако из-за неудовлетворительного качества газона на стадионах в Липецке и Воронеже не состоялись. Позднее было принято решение о переносе этих встреч.

Они пройдут в Липецке и Воронеже. Время начала матчей станет известно позднее.

После 30 игр в активе автозаводцев 12 очков, 16-е место при 20 участниках турнира. 10 апреля «КАМАЗ» сыграет дома с тольяттинским «Велесом».