Перенесен третий матч «Динамо-Ак Барса»

Матч женского «Динамо-Ак Барса» против московского «Динамо», который должен был состояться 7 февраля в Казани, перенесен. Об этом говорится в сообщении Всероссийской федерации волейбола.

Причиной переноса стало «выявление у волейболисток „Динамо“ (Москва) положительных текстов на коронавирус».

Это уже не первая встреча «Динамо-Ак Барса», перенесення за последнее время. Так, 11 февраля состоится матч казанок против «Фенербахче», который сначала планировался на 3 февраля, изменена и дата игры в Калининграде с «Локомотивом» за Суперкубок России.

«Динамо-Ак Барс» лидирует в чемпионате России, выиграв 14 из 15 матчей и уступив только действующему чемпиону «Локомотиву». В этом сезоне казанки дважды обыграли московских одноклубниц — в матче первого круга (3:2) и в полуфинале Кубка России (3:1).