Перенджиев о событиях в Грузии и Сирии: США хотят, чтобы их сателлиты воевали против РФ

Александр Перенджиев: «Запад вынашивает планы относительно так называемого блока ГУАМ, намереваясь сделать его антироссийским»

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«Запад вынашивает планы сделать окружение РФ антироссийским»

Александр Николаевич, протесты в Грузии, а также спорные результаты выборов в Молдавии можно ли расценивать как намерение Запада создать враждебное окружение у границ России?

Если мы говорим про события в Грузии, то, конечно, речь идет о том, что Запад вынашивает планы относительно так называемого блока ГУАМ (аббревиатура образована по первым буквам названий четырех стран: Грузии, Украины, Азербайджана, Молдавии, – прим. Т-и), намереваясь сделать его антироссийским. С буквой «А» у Запада в этом вопросе совсем все плохо. Азербайджан точно не хочет занимать антироссийскую позицию. Затем они попытались заменить его на другую букву «А» – Армению, но и здесь у них тоже ничего не получилось.

Если рассматривать ситуацию в Молдавии, там тоже многое у Запада не получается. На сегодняшний день ситуация до конца не ясна и в самой Румынии, не понятно, как там пройдут выборы и какой образуется политический режим. (В конце ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Победу в нем одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который неоднократно критиковал Евросоюз и НАТО. Второй тур состоится 8 декабря, – прим. Т-и). Вполне возможно, что процесс румынизации, навязываемый Молдавии, может оказаться бесполезным, поскольку сами румыны не особо-то и хотят румынизировать Молдавию.

Не стоит исключать, что после второго тура выборов Румыния может стать более дружественной страной к России, чем она была до выборов. Там к власти может прийти человек, который будет относиться к нашей стране как [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан или [премьер-министр Словакии Роберт] Фицо. Здесь такой косвенный аспект противостояния между Россией и Западом просматривается.

«Пока мы держим удар, в том смысле, что мы сбиваем эти дальнобойные ракеты и ограничиваемся нанесением ответных ударов исключительно по территории Украины» Фото: © «Татар-информ»

Также отдельно стоит остановиться на разрешении странами НАТО наносить удары вглубь территории РФ дальнобойными ракетами. Мы прекрасно понимаем, что это агрессия против России со стороны США и НАТО. Хотя с нашей стороны и было заявлено, что мы можем в ответ наносить удары по тем странам, которые поставляют Киеву дальнобойное оружие, но пока мы держим удар, в том смысле, что мы сбиваем эти ракеты и ограничиваемся нанесением ответных ударов исключительно по территории Украины.

«Напряжение ситуации в Сирии – это попытка Запада открыть для России второй фронт»

Теперь хотелось бы отдельно остановиться на Сирии. За активизацией террористов в арабской республике также стоит Запад? И если да, то какие цели он преследует?

Напряжение ситуации в Сирии – это попытка Запада открыть для России второй фронт. Сначала пытались открыть второй фронт через Армению, там не вышло. Затем пытались зайти через Приднестровье, но и там успеха они не добились. Для Грузии также готовили подобный вариант, на Западе хотели, чтобы она открыла второй фронт. Не найдя никаких вариантов, Запад решил вернуться к старому сценарию в лице Сирии. Тем самым недружественные нам страны пытаются оттянуть хоть какие-то наши ресурсы и любыми методами остановить наше наступление на Украине. Хотя и здесь ведутся ожесточенные бои, Киев пытается оказывать сопротивление, в том числе используя наемников из других стран, включая профессиональных военных. Американцы вообще ввели у себя такую хитрую систему: они перестают толком платить пенсии тем, кто уходит из вооруженных сил, а вместо этого агитируют заключать контракт с ЧВК, отправляться воевать на Украину и получать хорошие деньги. В странах НАТО сейчас действует такая замануха.

«Запад решил вернуться к старому сценарию в лице Сирии. Тем самым недружественные нам страны пытаются оттянуть хоть какие-то наши ресурсы и любыми методами остановить наше наступление на Украине» Фото: © Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Конечно, в этой ситуации Россия поддержит и уже поддерживает своего союзника в лице Сирии. Кроме того, в арабской республике находятся наши военные базы, которые мы должны защитить. Туда наша страна уже направила военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях. Россия оказывает помощь и поддержку сирийской правительственной армии.

«Боевики из Украины и террористы из Ближнего Востока проходят обучение в одних и тех же лагерях»

Правильно ли я вас понял? Получается, что киевский режим и террористов в Сирии можно назвать союзниками?

Косвенно украинские вооруженные силы и отряды террористических группировок, воюющих в Сирии, между собой связаны. Но нужно понимать, что такое взаимодействие между киевским режимом и организацией «Хайят Тахрир аш-Шам»* (признана террористической и запрещена в РФ) выстроено не напрямую. Боевики из Украины и террористы из Ближнего Востока проходят обучение по одной и той же методике и в одних и тех же лагерях, которые, в частности, расположены в европейских странах и не только там.

«Сирия и ее президент Башар Асад одни из наших верных союзников» Фото: kremlin.ru

Соответственно, действия и киевского режима, и сирийских боевиков координирует один и тот же хозяин, оказывающий спонсорскую поддержку и тем и другим. Запад во главе с США хотят, чтобы его сателлиты воевали либо против самой России напрямую, как это делает киевский режим, либо против союзников России, как это делают террористы в Сирии, а Сирия и ее Президент Башар Асад одни из наших верных союзников.

Также есть сведения о том, что в составе вооруженных сил Украины воюют в том числе и террористы с Ближнего Востока. Там в целом представлена настолько разная масть: и европейцы, и латиноамериканцы, и даже африканцы. Поэтому в определенном смысле связь между Киевом и террористами в Сирии есть.

Перенджиев Александр Николаевич

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат политических наук.

Российский военный политолог. Общественный деятель и общественный дипломат. Член Союза журналистов России. Член Экспертного совета общественной организации «Офицеры России». Старший эксперт Национального комитета общественного контроля.

Родился 12 октября 1967 года в Новороссийске. В Военном университете Министерства обороны России защитил кандидатскую диссертацию на тему «Антитеррористическая политика современного Российского государства». Во время службы в Вооруженных Силах занимал должности от заместителя командира роты по политической части до заместителя начальника Федерального государственного предприятия «53 Центральный проектный институт Министерства обороны РФ».

В 2009 году уволен из Вооруженных Сил РФ по выслуге лет в запас в воинском звании подполковника.