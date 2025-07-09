Россия должна жестко отреагировать на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о продолжении военной поддержки Украины, вплоть до удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» по территории Германии. Такое мнение в комментарии «Инфо24» высказал военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее, выступая на саммите НАТО в Гааге 25 июня, Мерц заявил, что дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине исчерпаны, и Берлин продолжит поставки оружия Киеву. По словам Перенджиева, такие заявления лишь подтверждают, что Германия, как и ранее при Ангеле Меркель, не была заинтересована в мирном решении конфликта и использовала переговорные форматы лишь как прикрытие для наращивания сил Украины.

Эксперт считает, что слова Мерца — это не просто дипломатическая позиция, а попытка втянуть Германию и весь Североатлантический альянс в прямое военное противостояние с Россией. По мнению Перенджиева, Москва не должна оставлять подобные выпады без ответа. Он предложил нанести удар по немецкому заводу, производящему ракеты Taurus, а в случае продолжения риторики — по резиденции самого Мерца. Как утверждает политолог, Европа понимает только язык силы, и только реальный военный ответ заставит западных лидеров отказаться от эскалации и признать свою ошибку.

Также он напомнил, что еще в 2023 году бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял: страны НАТО не готовы к полноценному военному конфликту с Россией из-за недостатка средств ПВО, беспилотников и ракетных арсеналов. На этом фоне, считает Перенджиев, угрозы со стороны Запада звучат все менее убедительно.