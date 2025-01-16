Перемирие Израиля и ХАМАС: кому выгодна сделка и при чем здесь Трамп

Тысячи людей вышли на улицы в Израиле и секторе Газа, чтобы отпраздновать долгожданное перемирие между Израилем и ХАМАС. Какие детали прописали в мирном соглашении, кто бенефициар сделки и почему – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Тысячи людей вышли на улицы в Израиле и секторе Газа, чтобы отпраздновать долгожданное перемирие между Израилем и ХАМАС

Фото: © Fars Media Corporation, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Конец ужасной бойни?

После нескольких часов интенсивной работы посредников в столице Катара Дохе подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных ХАМАС, в обмен на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Появилась надежда – кровопролитным сражениям в секторе Газа наконец-то положен конец.

Война началась 15 месяцев назад – 7 октября 2023 года, когда ХАМАС и другие вооруженные соединения зашли на территорию Израиля. В ответ Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, которая продолжается по сей день.

В войне погибло около 1650 жителей Израиля, включая 756 военных и полицейских. По данным подчиненного ХАМАС минздрава Газы, не разделяющего воюющих и гражданских лиц, за время войны погибло более 46 тыс. палестинцев.

Война сопровождается значительными разрушениями и повреждением зданий и инфраструктуры. Большинству населения сектора Газа пришлось покинуть свои дома, что критикуется ООН как насильственное перемещение. Часть населения сталкивается с острой нехваткой продовольствия.

ЮАР обвинила Израиль в геноциде, подав иск в Международный уголовный суд (МУС); 7 стран подали заявки о присоединении к иску на стороне ЮАР.

На первом этапе вернутся домой 33 из 98 израильтян, которых удерживают в заложниках в секторе Газа, в первую очередь женщины, дети и пожилые люди Фото: © אילן קוסטיקה, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Детали мирного соглашения

Прекращение огня произойдет с 19 января на 42 дня. В это время пройдет обмен – домой вернутся часть израильских заложников и палестинских заключенных.

На первом этапе вернутся домой 33 из 98 израильтян, которых удерживают в заложниках в секторе Газа, в первую очередь женщины, дети и пожилые люди. В числе этих 33 заложников есть и погибшие, чьи тела остаются без погребения.

Взамен Израиль освободит около 2 тыс. палестинских заключенных, в том числе 250 тех, кто отбывает пожизненное заключение.

Покинувшие дома жители сектора Газа смогут вернуться, а на всей территории анклава откроют доступ для гуманитарной помощи. Раненым в Газе будет разрешено выезжать для получения медицинской помощи.

ХАМАС потребовал также, чтобы армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе соглашения отступила на расстояние 700 м от границы с Газой.

Стороны договорятся о деталях второй и третьей фаз перемирия после того, как будут выполнены условия, входящие в первую фазу.

Скорее всего, здесь зайдет речь о том, что ЦАХАЛ начнет отступать от границы Газы с Египтом (Филадельфийский коридор), чтобы полностью покинуть его на поздних этапах реализации мирного соглашения.

Один из триумфаторов – Дональд Трамп. Новый президентский срок для него начнется на позитиве Фото: © Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Кто выиграл и кто проиграл от мирного соглашения

В первую очередь выиграет часть израильских заложников и палестинских заключенных – они вернутся домой. Выиграют их родные и близкие. Выиграют простые жители сектора Газа, территория которого стала местом кровавой бойни и массовой смерти, в том числе и среди мирного населения.

Теперь о политиках и политических силах. В Иране считают победителем Палестину по результатам соглашения. И, соответственно, победителями будут являться представители ХАМАС.

«Установление режима прекращения огня указывает на чистую победу Палестины и крупное поражение сионистского режима», – приводит агентство EFE выдержку из сообщения, опубликованного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Еще один триумфатор – Дональд Трамп. Он ясно дал понять израильтянам, что не желает входить в Белый дом, чтобы управлять еще одной войной на Ближнем Востоке. Так что себе в актив он уже может записать большую удачную геополитическую сделку. Новый президентский срок для него начнется на позитиве.

Ультраправые партии в коалиции Нетаньяху пригрозили порвать с ним, если Израиль прекратит войну против ХАМАС Фото: kremlin.ru

Проигравший – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ему еще предстоит вынести соглашение на рассмотрение правительства, где его более радикальные министры по-прежнему выступают против прекращения войны. Он почти наверняка выиграет это голосование, но в результате правительство может распасться.

Нетаньяху, вероятно, придется потерять свое нынешнее большинство в Кнессете, парламенте Израиля. Ультраправые партии в его коалиции пригрозили порвать с ним, если Израиль прекратит войну против ХАМАС.

Министр национальной безопасности и лидер партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир назвал сделку с ХАМАС «ужасной» и заявил, что она «растрачивает достижения войны в Газе, которая стоила много крови нашим бойцам».

Так что, получается, в Израиле довольно много сторонников «партии войны» и это может негативно сказаться на дальнейшем развитии событий. И даже свести на нет мирное соглашение. Но для этого в Израиле придется переступить через гнев Трампа. А это слишком чревато для любого израильского политика.