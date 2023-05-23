Перелом бедра, рак 4-й стадии с метастазами в кости: как врачи спасли маму и ребенка

Проблем со здоровьем у 38-летней беременной женщины не было, все шло хорошо, даже токсикоза не было

Фото: из личного архива семьи Гибадуллиных

Повернулась на кровати и сломала бедро, оказалось – метастазы

Рамзия Гибадуллина из Альметьевска вынашивала долгожданного первенца. Проблем со здоровьем у 38-летней беременной женщины не было, все шло хорошо, даже токсикоза не было. Но на седьмом месяце беременности у нее начала сильно болеть поясница, потом стало больно двигаться. Женщина жаловалась медикам на боли, но их списывали на текущую беременность, причину найти никак не могли.

«Я уже не ходила, еле вставала с кровати. Утром проснулась, позвала на помощь, чтобы меня подняли, и попыталась встать с кровати. Мой папа повернул мне ноги, чтобы я из положения лежа смогла сесть. Он просто меня повернул, и в этот момент произошел перелом. Это была нестерпимая боль. Я лежала не двигаясь, просила, чтобы меня не трогали, двигаться было больно», – рассказала «Татар-информу» Рамзия.

Женщину привезли в альметьевскую больницу с переломом бедренной кости.

«Когда эту ситуацию медики начали разбирать, поняли, что проблема – со скелетом и, скорее всего, это метастазы. Тогда пациентку по санавиации отправили в Перинатальный центр РКБ», – рассказал заведующий отделением маммологии и пластической хирургии РКОД Альберт Гимранов.

Вместе с акушерами-гинекологами РКБ начали работать и онкологи Республиканского онкодиспансера. Им предстояло найти причину появления метастазов.

«Врачи потом сказали, что если еще чуть-чуть прождали бы, не было бы ни меня, ни ребенка», – вспоминает Рамзия.

Вместе с акушерами-гинекологами РКБ начали работать и онкологи Республиканского онкодиспансера Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда я узнала, что у меня рак 4-й стадии, был шок»

Альберт Гимранов объяснил, что рак груди во время беременности выявить очень трудно. Ведь в этот период молочная железа готовится к кормлению и становится очень плотной, опухоль почти невозможно найти. В случае Рамзии врачам рак найти удалось. Они сделали биопсию, которая подтвердила диагноз.

Рамзия узнала, что у нее рак груди четвертой стадии с метастазами в кости. Причем, как оказалось, очень агрессивный.

«Я тогда не показывала всех своих переживаний. Все это держала в себе. Но где-то подсознательно я была к этому готова. Потому что у меня были предположения, что это все произошло не просто так. Для меня это был шок, хоть такие мысли и мелькали, но ведь всегда надеешься на лучшее», – призналась женщина.

Ее муж Наиль рассказал «Татар-информу», что, получив весть о диагнозе супруги, был в растерянности и по-настоящему испугался. Ведь они регулярно ходили по врачам, а тут такой диагноз. Не подавал виду, что ему было страшно, и поддерживал жену во всем. Так они, взявшись за руки, заручившись поддержкой родителей, решились бороться с онкологией, сломанным бедром и при этом заботясь о ребенке, которого Рамзия вынашивала.

«Мы понимали, что попутно есть осложнение, которое может стать фатальным и погубить пациентку в кратчайшие сроки, – это высокий уровень кальция в крови, связанный именно с поражением костей. Вставала двойная задача: пройти по острому лезвию – спасти жизнь пациентке и не навредить ребенку», – отметил заведующий отделением маммологии и пластической хирургии онкодиспансера.

Гузель Мухаметшина: «Традиционная химиотерапия, которую мы используем, была неприменима» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ребенок появился на свет на 28-й неделе

Врач-онколог отделения химиотерапии №1 РКОД Гузель Мухаметшина рассказала – из-за того, что разрушенные кости выделяли много кальция, им забивались почечные канальца. Ребенок же в этот момент испытывал гипоксию.

«Традиционная химиотерапия, которую мы используем, была неприменима. Это токсический метод лечения, который мог оказать негативное влияние на функции организма. В первую очередь был введен препарат, который прекращает разрушение кости. Препарат нового поколения. На следующий же день уровень кальция начал снижаться и состояние почечной функции становилось лучше», – отметила она.

Но малыш в утробе продолжал недополучать кислород. Он испытывал интоксикацию из-за болезни матери. Медики проводили консилиумы, чтобы решить, как поступить. И когда гипоксия достигла критических цифр, Рамзие провели кесарево сечение.

28 мая, на 28-й неделе, появился на свет мальчик, которого любящие родители назвали Эмиром.

Как стало известно «Татар-информу», ребенок появился на свет весом 1,3 килограмма, для своего срока очень хорошенький. Малыш остался с неонатологами клиники, там его продолжали вынашивать в кувезе.

После рождения ребенка борьба за жизнь Рамзии продолжилась Фото: из личного архива семьи Гибадуллиных

«Хотела взять ребенка на руки, поэтому решилась на операцию»

После рождения ребенка борьба за жизнь Рамзии продолжилась, ее перевели в онкодиспансер.

Встала следующая проблема. Из-за перелома бедра женщина не могла ходить, любое движение приносило ей адскую боль.

«Если брать оценку шкалы боли из десяти баллов, у пациентки боль была на 9-10», – рассказал заведующий отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи РКОД Ильдар Сафин.

Он рассказал, что на очередном консилиуме вместе с главным травматологом Минздрава РТ, главным врачом 16-й больницы Казани Владимиром Беляковым и специалистами федеральных медцентров приняли решение провести операцию.

«Единственным вариантом для локального контроля у данной пациентки было выполнение достаточно серьезного оперативного вмешательства. Данная операция потребовала резекции бедренной кости с установкой онкологического эндопротеза. Такие протезы в Поволжском федеральном округе больше нигде не устанавливают», – подчеркнул Сафин.

Рамзия вспоминает – ее предупреждали, что оперировать сразу после кесарева очень опасно, организм может не выдержать. Но она пошла на риск.

«Мы решили рискнуть, и все прошло замечательно. Нам Ильдар Рафаилович потом сказал, что даже не ожидали, что все пройдет настолько хорошо. Они подготовились, перестраховались несколько раз, но настолько все легко прошло, что все были удивлены. Не зря рискнули, ведь сейчас я хожу на своих ногах. Я говорила им, что устала лежать, хочу ребенка на руки взять и с ним гулять. Я хотела рискнуть, а там уж как Бог решит», – призналась героиня.

Уже на следующий день после операции боль у Рамзии ушла, через три дня она смогла встать на ноги. В этом ей помогали реабилитологи.

Рамзия вспоминает – ее предупреждали, что оперировать сразу после кесарева очень опасно, организм может не выдержать. Но она пошла на риск Фото: из личного архива семьи Гибадуллиных

Первая химия и положительный результат

После рождения ребенка и удачной операции на кости Рамзию ждал бой с главным врагом – онкологией.

По словам онколога отделения химиотерапии Гузель Мухаметшиной, есть правило, что после операций сразу курс химии проводить нельзя, а у нашей героини за плечами было два оперативных вмешательства: кесарево и эндопротезирование.

«Наша химиотерапия могла бы свести на нет все успехи, которые были достигнуты. В данном случае была применена современная таргетная терапия», – отметила она.

Этот вид терапии блокирует фактор агрессивности в опухоли, у Рамзии он был обнаружен. Также применили лекарство, которое блокирует женские гормоны, потому что они были главным «питанием» опухоли.

Уже через две недели онкологи увидели результат лечения – опухоль уменьшилась в размерах.

Мария Аглуллина: «Наше лечение понадобилось именно для облучения метастатических очагов в костях, потому что лучше, чем лучевая терапия, при костных метастазах боль не купирует ничего» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Метастазы оставались в позвоночнике

У Рамзии нашли еще метастазы – в позвоночнике, они тоже вызывали боль, но не такую сильную.

Женщину направили в радиологическое отделение №1 РКОД.

«Наше лечение понадобилось именно для облучения метастатических очагов в костях, потому что лучше, чем лучевая терапия, при костных метастазах боль не купирует ничего. Эффект очень стойкий, продолжительный. Мы практически не видим побочных эффектов в связи тем, что наш центр оснащен самым современным в мире оборудованием для проведения лучевой терапии», – отметила заведующая отделением Мария Аглуллина.

Пока проводили это лечение, с Рамзией продолжали работать реабилитологи, которые заново учили ее ходить.

Женщина поддерживала связь со своим малышом, она наблюдала за ним по видео.

Мария Аглуллина рассказала – когда они завершили лучевую терапию, боль в позвоночнике отступила. И Рамзия постепенно начала ходить.

«Удалось вернуть пациентке то качество жизни, которое было до болезни», – отметила завотделением.

Но лечение Рамзии продолжается и по сей день.

На сегодняшний день прошло уже два года с начала этой истории о чудесном спасении Фото: из личного архива семьи Гибадуллиных

«Я испытала все радости материнства – то, о чем мечтала»

Семья Гибадуллиных не устает благодарить своих спасителей.

«Поддержка была колоссальная – со стороны мужа, родителей, сестренки. Но так, как поддерживали меня врачи, это просто словами не выразить. Им такая благодарность! Они всегда были рядом, каждый приходил и поддерживал меня. Я такого не ожидала», – рассказала пациентка.

Наиль продолжил, что такое чуткое отношение они почувствовали еще в Перинатальном центре РКБ. Так же трепетно к Рамзие относились в каждом из многочисленных отделений республиканского онкодиспансера.

Всего в РКОДе Рамзия провела 40 дней. Врачи признались, что без позитивного настроя пациентки и всей ее семьи чуда бы не произошло. Вся семья приближала скорейшее выздоровление Рамзии.

По-настоящему выдохнуть Наиль и Рамзия смогли, когда их малыша выписали из Перинатального центра, это было 21 августа. Он пробыл в больнице чуть дольше, чем мама.

«Мы поехали всей семьей забирать нашего малыша. В этот момент, когда мы его привезли домой и поняли, что с ним все хорошо, он жив и здоров, тогда я выдохнула. И я подумала – вот оно, счастье, наконец-то мы дома!» – рассказала женщина.

На сегодняшний день прошло уже два года с начала этой истории о чудесном спасении.

«Сейчас я живу, гуляю с ребенком, за ним ухаживаю. Я ощутила материнство полностью – то, о чем мечтала. Спасибо ангелам в белых халатах, которые и поддерживали, и так много для меня сделали. Я им настолько благодарна, что они мне, как родные», – рассказала Рамзия.

Рамзия продолжает лечиться, раз в три месяца она проходит курс химиотерапии. Дается это непросто, но эти сложности в сравнении с тем, что женщина пережила, уже не кажутся такими уж сложными.

«Эта история похожа на триллер. Мы смогли сработать тремя клиниками синхронно. Мы сделали все очень точно», – отметил заведующий отделением маммологии и пластической хирургии Альберт Гимранов.

Рамзия Гибадуллина: «Сейчас я живу, гуляю с ребенком, за ним ухаживаю. Я ощутила материнство полностью – то, о чем мечтала» Фото: из личного архива семьи Гибадуллиных

Этот случай чудесного спасения мамы и ребенка номинирован на ежегодную премию «Врач года – Ак чәчәкләр – 2023». Познакомиться с другими номинантами и проголосовать за них можно по ссылке.