Перекрытие дороги на Аметьевской магистрали в Казани продлено до лета 2023 года

В Казани продлили ограничение движения на Аметьевской магистрали. Временные неудобства связаны со строительством транспортной развязки на будущем Вознесенском тракте, сообщает городской Комитет внешнего благоустройства.

Так, будет перекрыт для движения транспорта участок от дома №16 корп.1 до дома №2. Ограничительный режим будет действовать до 1 августа следующего года.

Участок можно объехать через улицу Даурскую и Танковое кольцо. Жители «Садового кольца» могут воспользоваться местным проездом вдоль магистрали.