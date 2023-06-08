«Перекроют две крупные артерии»: в Казани ограничат движение по Булаку и «Миллениуму»

На этой неделе в Казани частично ограничат движение по двум крупным дорогам – мосту «Миллениум» и Право-Булачной улице. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Казани Марат Шарипов на пресс-конференции, посвященной перекрытию дорог в городе.

«В ближайшие два дня перекроют две крупные транспортные артерии: часть моста “Миллениум” и частично улица Право-Булачная. Мы понимаем, что это доставит неудобства как водителям, так и пассажирам, и просим потерпеть. Сроки будут максимально сжаты и работы будут вестись в круглосуточном режиме», – сказал Шарипов.

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин рассказал, что ограничение по Право-Булачной улице связано с заменой теплопровода на промежутке от улицы Кави Наджми по направлению к улице Ташаяк до Право-Булачной, 13. Ремонтные работы запланированы с 10 июня до конца августа.

Гиниятуллин также отметил, что на параллельных улицах уже установили специальные знаки, запрещающие парковку, чтобы разгрузить поток автомобилей на время ремонта.

Заместитель руководителя исполкома города также напомнил, что теплопровод был построен в 1976 году и с 2018 года на нем произошло 18 аварий. «Поэтому пришло время его менять. Замена будет с увеличением диаметра с 700 мм до 800 мм, чтобы обеспечить запас для развития центра города», – подчеркнул он.

Что касается «Миллениума», то на время ремонта на оставшейся половине организуют четырехполосное движение. «Будет организовано по две полосы в каждую сторону. То есть мы теряем только по одной полосе в каждую сторону на время ремонта», – поделился Шарипов.

Он рассказал, что мост «Миллениум» был открыт в 2007 году, однако за 16 лет его эксплуатации не было ни одного капитального ремонта, выполнялась лишь замена верхнего слоя асфальтобетона.

«На сегодняшний день имеется острая необходимость по восстановлению гидроизоляции, полной замене всех слоев дорожного покрытия, частичному ремонту пролетных строений, опор и других элементов моста», – заявил он.

Шарипов добавил, что работы на мосту начнутся в ночь с 11 на 12 июня, но точные сроки окончания ремонта пока не определены и появятся после обследования объекта.

Работы на обоих объектах будут проводиться в круглосуточном режиме – на Право-Булачной с учетом удобства жителей ближайших домов. В вечернее и ночное время рабочие будут выполнять те задачи, которые меньше всего побескопоят казанцев.

Отметим, что движение общественного транспорта на обеих дорогах останется по прежним маршрутам, однако полоса, выделенная под него, станет доступна для всех автомобилей.