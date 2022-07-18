Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименуют в Украинский путь

Городской совет Нью-Йорка решил переименовать участок улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд в Бруклине в Украинский путь. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Новое название присвоят не полностью всем улицам, а лишь их перекрестку. Этот перекресток находится в центре русскоязычного квартала, где десятилетиями селились выходцы из бывшего Советского Союза, уточнили ТАСС в горсовете Нью-Йорка.

Сегодня также депутаты Верховной рады запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят или «пропагандируют» Россию, ее достопримечательности и города, а также памятные даты и известных деятелей. Об этом в своем телеграм-канале заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

Россия проводит на Украине военную спецоперацию с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.