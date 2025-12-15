Переименовать дома-интернаты психиатрического профиля предложили в Татарстане

В Татарстане предложили переименовать организации социального обслуживания психиатрического профиля. Соответствующий законопроект одобрили сегодня депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Проектом закона предлагается вид учреждений «дом-интернат, в том числе детский, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» заменить на «дом социального обслуживания, в том числе детский», – рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

Новое нейтральное наименование организации социального обслуживания психиатрического профиля будет отвечать концепциям равноправия инвалидов, позиционировать эти учреждения как центры заботы, а также способствовать изменению отношения общества к таким организациям и людям с особенностями развития, убеждены авторы проекта закона.

Бутаева отметила, что законопроект разработан в соответствии с правилами Министерства труда и социальной защиты РФ по организации деятельности учреждений социального обслуживания.

«Приказом Минтруда России наименование «домов-интернатов для лиц с психическими расстройствами» заменены на «дома социального обслуживания». Данное наименование не содержит указания на заболевания, отражает гуманный подход к инвалидам, а также подчеркивает направленность организаций именно на обеспечение комфортных условий проживания получателей соцуслуг этой специфической категории», – подчеркнула она.

По словам замминистра, в системе социальной защиты Татарстана функционирует восемь таких домов, в том числе два детских. В них проживают около 3 тыс. человек.

Комитет рекомендовал Государственному Совету РТ принять законопроект, которым вносятся изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в РТ», в первом и третьем чтениях.