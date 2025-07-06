«Перегружая себя в тренажерном зале, вы рискуете умереть»: кардиолог о болезнях сердца

Всегда ли учащенное сердцебиение означает проблемы со здоровьем? Чем опасны кальяны и энергетики? Почему спортсмены умирают от остановки сердца? Об этом во Всемирный день кардиолога «Татар-информу» рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача казанской горбольницы №7 Зульфия Ким.





Зульфия Ким: «Самый простой способ обнаружить аритмию – пройти электрокардиографию, но она покажет сердцебиение человека в состоянии пока лишь на протяжении минуты»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аритмия бывает нормой

Одной из причин проблем с сердцем может быть аритмия – нарушение сердечного ритма. По данным Республиканской клинической больницы Татарстана, на учете у аритмологов клиники сейчас стоят около 7 тысяч татарстанцев, и количество пациентов растет.

«У здорового человека сердце сокращается в среднем 60-80 раз в минуту. Сердцебиение учащается, когда нам нужно справиться с физической или эмоциональной нагрузкой. Для растущего организма подростков характерен постоянный быстрый ритм сердца – это тоже норма», – сказала главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача Городской клинической больницы №7 имени М. Н. Садыкова Казани Зульфия Ким.

Если пульс выходит за рамки нормы – это тревожный сигнал. Существует три вида аритмии по частоте сердечных сокращений:

тахиаритмия – избыточно частое сердцебиение, свыше 100 ударов в минуту;

брадиаритмия – редкое сердцебиение, меньше 50-60 ударов в минуту;

синусовая аритмия – нерегулярное сердцебиение, паузы между сокращениями неравные.

По причине возникновения аритмия бывает двух видов:

физиологическая;

функциональная.

«Вы можете ощущать, будто сердце перевернулось или встал ком в горле. Такая аритмия, как правило, вызвана нагрузками, дефицитом калия и заболеваниями позвоночника. Состояние можно назвать нормой, если случается единожды, но не на постоянной основе», – рассказала Зульфия Ким.

Аритмия, связанная с органическими изменениями в самой сердечной мышце, может быть первым признаком инфаркта миокарда.

«К сожалению, аритмию можно не почувствовать. Самый простой способ обнаружить ее – пройти электрокардиографию, но она покажет сердцебиение человека в состоянии пока лишь на протяжении минуты.

Более информативный метод – это суточное мониторирование ЭКГ. Сердцебиение пациента контролируется на протяжении 24 часов. Все варианты его физической и эмоциональной активности записываются. Так можно зафиксировать аритмические эпизоды, их источник и подобрать терапию», – рассказала кардиолог.

Более информативный метод – это суточное мониторирование ЭКГ. Сердцебиение пациента контролируется на протяжении 24 часов Фото: © «Татар-информ»

«Всё, что неестественно, то вредно для сердца»

Врач перечислила факторы, которые приводят к аритмии:

1. Дефицит калия

Перед соревнованиями бодибилдеры делают сушку – выводят из организма излишки воды и солей с помощью диуретиков. По словам Зульфии Ким, это смертельно опасное занятие, так как из тела уходит калий.

«Уровень калия может упасть после похода в баню или после рвоты. Призываю не пить калий, а также магний и витамин В самостоятельно. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом», – призвала медик.

2. Препараты, которые замедляют пульс

Злоупотребление подобными лекарствами грозит головокружениями и потерей сознания.

3. Энергетические напитки

Основное вещество, входящее в состав энергетиков, – кофеин. Переизбыток кофеина может вызвать гипертонический криз или стабильное повышение артериального давления, нарушения сердечного ритма и даже острую сердечную недостаточность.

4. Алкоголь

«После чрезмерного употребления большого количества спиртного может развиться фибрилляция предсердий. Она также известна как мерцательная аритмия и синдром праздничного сердца», – рассказала врач.

Сердечная мышца утолщается, а предсердие не может протолкнуть в желудочек нужный объем крови. Мышечные волокна, то есть предсердия и желудочки, сокращаются хаотично, хотя должны делать это синхронно. В левом предсердии образуются тромбы, которые циркулируют по артериям, нанося вред органам.

5. Курение

«Мы диагностируем у любителей курить кальян токсический миокардит. У таких людей сердце работает в половину, а то и в четверть силы. В худшем случае может понадобиться пересадка органа», – рассказала Зульфия Ким.

6. Наркотики

«Вывод: всё, что для нас не натурально, то вредно. В отдаленной перспективе необратимые последствия наступят, даже если вы ничего не замечаете сейчас», – подчеркнула специалист.

Нельзя перегибать с физическими нагрузками. Мерцательная аритмия нередко развивается у профессиональных спортсменов Фото: © «Татар-информ»

Умеренные нагрузки и дыхание – залог здорового сердца

Для здоровья сердца вредна и невозможность усидеть на месте из-за стресса, и отсутствие движения.

«При дефиците движения растет забрюшинный жир. Жир выделяет биологически активные вещества, которые могут привести к высокому давлению, диабету второго типа и аритмии. Гормоны стресса тоже повышают давление и нарушают метаболизм. Есть даже данные о том, что тревожное состояние увеличивает риск внезапной смерти в разы. В любом случае нужно много двигаться», – объяснила Зульфия Ким.

В то же время нельзя перегибать с физическими нагрузками. По словам врача, мерцательная аритмия нередко развивается у профессиональных спортсменов. Внезапно умереть могут даже те, кто занимается в тренажерном зале, – кальций покрывает сосуды, если вы занимаетесь с излишне тяжелым весом.

Глубоким дыханием можно остановить паническую атаку Фото: © «Татар-информ»

Как же защититься от аритмии?

1. Применяйте дыхательные практики

«Ритм сердца изменяется на вдохе и выдохе. Известное многим квадратное дыхание активирует парасимпатический отдел нервной системы, ответственный за сохранение жизни. Также глубоким дыханием можно остановить паническую атаку», – сказала медик.

Людей с нарушением сердечного ритма стало больше после ковида, так как выросли факторы риска. Выросла и продолжительность жизни.

2. Соблюдайте режим сна и бодрствования

Спать нужно не менее восьми часов.

3. Проходите диспансеризацию

«Человек с патологией сердца находится на учете у профильного специалиста. Минимум раз в год он должен приходить на обследование. Некоторые пациенты возмущаются: ‘’Зачем мне посещать кардиолога, я же пью таблетки?’’ Да, вы пьете назначенные препараты, но ведь могут появиться незаметные изменения в вашем здоровье. К тому же медицина не стоит на месте – разрабатываются новые лекарства и подходы к лечению. Обязательно приходите к врачам», – заключила Зульфия Ким.