Переговоры Трампа и Путина: не подтверждено, но не опровергнуто – что скрывается?

Гиперактивный Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российская сторона не опровергает это утверждение, но и не подтверждает. Были ли переговоры и что могло на них обсуждаться – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Трамп за последние недели много раз выражал желание и готовность провести разговор с Путиным

Фото: kremlin.ru

Разговор был?

В квантовой физике известно понятие «Кот Шредингера». В коробке находится кот и устройство, которое зависит от распада атома. Если атом распадается, устройство убивает кота, если не распадается — кот остается живым. Пока коробка не будет открыта, кот как бы одновременно и жив, и мертв.

Похожий термин можно применить к так называемым переговорам Трампа и Путина, о существовании которых заявил 47-й президент США. На вопрос о том, были ли у него после инаугурации телефонные переговоры с Путиным, Трамп ответил утвердительно. Но официально Белый дом и Кремль о телефонном звонке не сообщали. Так были переговоры или не были?

«У меня они были. Давайте просто скажем, что они у меня были. И я ожидаю, что разговоров будет гораздо больше. Нам нужно закончить эту войну», – сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время его следования в штат Луизиана.

Трамп за последние недели много раз выражал желание и готовность провести разговор с Путиным. При этом о каких-либо состоявшихся контактах официально не сообщалось. Последняя информация о разговоре Путина с Трампом, которая есть на сайте Кремля, датирована 23 июля 2020 года.

Ранее был инсайд от The Washington Post, что сразу после инаугурации Трамп позвонил Путину, чтобы предостеречь от эскалации конфликта. Но в Москве эту информацию опровергли.

На вопрос о том, были ли у него после инаугурации телефонные переговоры с Путиным, Трамп ответил утвердительно Фото: whitehouse.gov

Разговора не было?

Что касается реакции российской стороны, то она загадочная – нет ни подтверждений, ни опровержений.

«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – ответил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков Интерфаксу.

Похоже на то, что Песков пытается существенно сгладить неожиданное откровение американского президента. Переговоры США и России в настоящее время действительно нуждаются в тишине, ведь при Байдене вообще никакого диалога не было. Особенно если тема переговоров касается урегулирования российско-украинского конфликта.

«Россия не получала конкретных устраивающих ее предложений по началу переговоров по Украине», – заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Тем самым дипломат намекает, что если и Трамп разговаривал с Путиным, то его условия были неприемлемы для России.

«Россия «внимательно отслеживает» риторику Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, но пока конкретных сигналов от Вашингтона по возобновлению контактов Москва не получала. Как только США сформулируют и озвучат позицию по Украине, Москва ее изучит, пока же от Вашингтона звучат только лозунги», – рассказал «РИА Новости» российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

По его словам, «для России принципиально важно, чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Зеленского о запрете переговоров и его нелегитимность могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов».

В российско-украинских переговорах (если они планируются) по крайней мере статус одной стороны очевиден, а статус Зеленского – под очень большим вопросом из-за его фактической нелегитимности на посту президента Украины. 31 марта 2024 года истек пятилетний срок Зеленского на должности президента. А новые выборы в марте были отменены. Так что необходимо хоть как-то решать и эту проблему.

Декрет Зеленского о запрете переговоров и его нелегитимность могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов Фото: © Стрингер / РИА Новости

Что мог предложить Трамп?

Понятно, что гиперактивный Трамп хочет побыстрее принудить Россию и Украину к миру. Это стало бы его триумфом и еще выше подняло бы рейтинг президента в США и увеличило доверие элит США и мира.

Вопрос только в том, на каких условиях будет мир. И тут существуют огромные расхождения между позицией России и Украины. И не просматривается пока никакого сближения для хоть какой-то почвы для переговоров.

Возможно, Трамп настаивает на немедленном перемирии и фиксации линии противостояния как есть. То есть речь идет о заморозке конфликта с потенциальной возможностью дальнейшего возобновления боевых действий. Что категорически не устраивает Россию, которая владеет стратегической инициативой на поле боя. Да и какая фиксация может быть, если четыре новых российских региона не освобождены от украинских военных? Что касается позиции украинской стороны, то она диаметрально противоположная, да еще и с элементами фантастики – отвод российских военных за границы 1991 года (то есть даже с Крымом).

Военные действия продолжаются при преимуществе Российской армии – говорить о каких-то переговорах преждевременно Фото: © Сергей Бобылев / РИА Новости

Такие странные переговоры

С учетом того, что военные действия продолжаются при преимуществе Российской армии, говорить о каких-то переговорах (пока не сформирована реальная почва для соглашения) преждевременно. Это может подорвать дух нашей армии. Поэтому так осторожны и туманны в высказываниях наши официальные лица. Скорее всего, Трамп не врет, говоря о телефонных звонках, но если там формулируется неприемлемое, то какие это переговоры? Можно сказать, что они есть и их нет – переговоры Шредингера.