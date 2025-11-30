news_header_top
Политика 30 ноября 2025 21:40

Переговоры США и Украины во Флориде проходят в частном гольф-клубе Уиткоффа

Переговоры представителей США и Украины, которые проходят во Флориде, организованы на территории элитного гольф-клуба Shell Bay Club, принадлежащего спецпосланнику Президента США Стиву Уиткоффу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Автомобили въезжали на закрытую территорию комплекса. На воротах можно заметить логотип клуба – пальму в овале с латинской буквой S. Shell Bay Club расположен в Халландейле и считается одним из самых закрытых гольф-клубов, доступных только членам и их гостям.

Комплекс принадлежит компании Witkoff Group, основанной Стивом Уиткоффом в 1997 году. Сейчас организацию возглавляет его сын Алекс Уиткофф.

