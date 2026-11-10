Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме

Трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби состоятся в закрытом режиме. Журналистов на встречу не допустят, сообщил РИА Новости источник, знакомый с подготовкой консультаций.

По словам собеседника агентства, российская делегация уже прибыла в Абу-Даби.

Консультации запланированы на 10–11 ноября. Стороны намерены обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

Российскую сторону на переговорах представят помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.