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Политика 10 ноября 2026 08:10

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме

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Трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби состоятся в закрытом режиме. Журналистов на встречу не допустят, сообщил РИА Новости источник, знакомый с подготовкой консультаций.

По словам собеседника агентства, российская делегация уже прибыла в Абу-Даби.

Консультации запланированы на 10–11 ноября. Стороны намерены обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

Российскую сторону на переговорах представят помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

#переговоры России и Украины #переговоры России и США #ОАЭ
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