Переговоры Путина с главой Южной Осетии перенесли из-за подозрения на Covid-19 у Гаглоева

Запланированные на сегодня переговоры Президента РФ Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым переносятся из-за положительного теста на коронавирус у южноосетинского лидера. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат», – приводит его слова РИА Новости.

В заключение Песков пожелал Гаглоеву скорейшего выздоравления.

Ранее в пресс-службе Кремля анонсировали встречу Путина с главой Южной Осетии 22 февраля. Планировалось, что лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в разных сферах, прежде всего в социально-экономической.