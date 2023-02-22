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Переговоры Путина с главой Южной Осетии перенесли из-за подозрения на Covid-19 у Гаглоева
Запланированные на сегодня переговоры Президента РФ Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым переносятся из-за положительного теста на коронавирус у южноосетинского лидера. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат», – приводит его слова РИА Новости.
В заключение Песков пожелал Гаглоеву скорейшего выздоравления.
Ранее в пресс-службе Кремля анонсировали встречу Путина с главой Южной Осетии 22 февраля. Планировалось, что лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в разных сферах, прежде всего в социально-экономической.
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