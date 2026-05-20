Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине: безвиз до 2027 года, «Сила Сибири – 2» и жесткие заявления в адрес Запада

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине стали одной из главных международных встреч последних месяцев. Лидеры России и Китая обсудили стратегическое партнерство, мировую политику и экономическое сотрудничество, а по итогам визита подписано около 40 соглашений. Как проходила встреча в КНР – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Цели визита

На взлетно-посадочной полосе накануне Владимира Путина встретили министр иностранных дел КНР Ван И, а также почетный караул и военный оркестр.

Напомним, согласно государственному протоколу Китая, высшее должностное лицо страны никогда не встречает зарубежных гостей у трапа самолета. Официальная торжественная церемония приветствия с участием Си Цзиньпина, ковровой дорожкой, почетным караулом и военным оркестром традиционно проходит позже – на площади перед Домом народных собраний в центре Пекина.

Поездка Владимира Путина приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Вместе с российским президентом в КНР прибыла представительная делегация: пять вице-премьеров, восемь министров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, банкиры, руководители нескольких госкорпораций и главы регионов.

В последний раз Владимир Путин посещал Китай с официальным визитом 16–17 мая 2024 года. Тогда он провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а также посетил Харбин.

«Не виделись день, а как будто минуло три осени»

Владимир Путин на автомобиле Aurus подъехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Вдоль дороги выстроились дети с флагами России и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин встретил российского лидера вместе с почетным караулом и военным оркестром. Главы государств обменялись рукопожатиями и поприветствовали делегации обеих стран. В честь прибытия российского президента прозвучало несколько пушечных залпов.

Владимир Путин поэтично обратился к Си Цзиньпину строкой из «Книги песен» – знаменитого памятника китайской литературы, составленного в VI–V веках до нашей эры.

«Насколько нам известно, в Китае говорят: «Не виделись день, а как будто минуло три осени», – произнес российский президент.

В Древнем Китае слово «осень» в контексте урожайного года нередко приравнивалось к целому году. Таким образом, выражение «три осени» означало три года.

«Мы сверяем постоянно часы и лично, и через наших помощников. Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне», – продолжил Владимир Путин, вспоминая о визите Председателя КНР в Москву 7–10 мая 2025 года.

После церемонии стороны проследовали в Дом народных собраний, где провели переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе. Там же состоялась встреча российской делегации с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

В отличие от Трампа

В дипломатии даже малейшие детали протокола могут многое рассказать о характере отношений между странами. Несколькими днями ранее – с 13 по 15 мая – президент США Дональд Трамп совершил государственный визит в Китай.

Сопоставление почти одновременных визитов президентов США и России позволяет сделать вывод, что Китай превратился в один из главных центров мировой дипломатии. Это подчеркивает статус Пекина как ключевого арбитра в формирующейся архитектуре международных отношений.

Сравнение визитов Трампа и Путина оказалось неизбежным даже на уровне деталей приема.

Так, Дональда Трампа в аэропорту встречала государственный советник Шэнь Ицинь, не входящая в Политбюро, тогда как Владимира Путина приветствовал министр иностранных дел КНР Ван И – действующий член Политбюро ЦК КПК. Хотя должность государственного советника формально сопоставима по статусу с вице-премьерами Госсовета, в Китае партийный ранг традиционно имеет больший вес, чем государственный. Поэтому Ван И, как член Политбюро, обладает значительно большим политическим влиянием. Даже такая деталь, как уровень встречающего чиновника, многое говорит об отношении принимающей стороны.

Известно, что визит Трампа завершился без крупных зафиксированных соглашений, хотя стороны активно обменивались публичными комплиментами, а сама поездка сопровождалась большим количеством элементов политического шоу. В случае с Владимиром Путиным, напротив, атмосфера была подчеркнуто деловой и прагматичной – встреча была ориентирована на конкретные результаты переговоров.

Фото: kremlin.ru

Итоги переговоров

По итогам переговоров Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин выступили перед прессой. Главное из заявлений лидеров:

лидеры РФ и КНР в совместной декларации указали на опасность возвращения к «закону джунглей» в мировых делах;

в мире нет стран и народов «первого сорта», а гегемонизм в любых проявлениях неприемлем;

Россия и Китай выступают против использования темы прав человека как предлога для вмешательства во внутренние дела государств;

Москва и Пекин выступают против односторонних санкций, не согласованных с Совбезом ООН;

РФ и КНР осуждают инициативы, связанные с блокировкой, арестом или изъятием активов иностранных государств;

Россия и Китай обеспокоены милитаризацией США и их союзников;

удары США и Израиля по Ирану названы незаконными и подрывающими стабильность на Ближнем Востоке;

стороны выступили против давления на КНДР; присутствие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мнению Москвы и Пекина, несовместимо с укреплением мира.

Как видно, заявления получились достаточно жесткими и критическими прежде всего в адрес США и стран НАТО, действия которых, по мнению сторон, привели мировую систему к крайне нестабильному состоянию.

Что касается практических итогов визита, то стороны подписали пакет примерно из 40 межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. Значительная их часть касается дальнейшего расширения экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

Одним из конкретных решений стало продление безвизового режима до 2027 года.

За первые месяцы 2026 года товарооборот двух стран вырос примерно на 20%, при этом практически все взаимные расчеты уже ведутся в рублях и юанях.

Отдельное внимание на переговорах уделили энергетике и логистике. Продолжается работа по проекту газопровода «Сила Сибири – 2», развитию железнодорожных маршрутов и Северного морского пути. Кроме того, стороны договорились расширять сотрудничество в сфере атомной энергетики, искусственного интеллекта, цифровой экономики и транспортной инфраструктуры.

Владимир Путин с удовлетворением отметил, что в 2025 году товарооборот России и Китая достиг почти 240 млрд долларов, а его структура существенно расширилась, в том числе за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. По его словам, между Россией и Китаем уже выстроена устойчивая система взаимной торговли, защищенная от внешнего давления и негативных колебаний глобальных рынков.