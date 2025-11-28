Переговоры Путина и Орбана в Москве продлились почти четыре часа

Фото: kremlin.ru

Переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Московском Кремле продлились почти четыре часа. Об их завершении сообщила пресс-служба Кремля.

В начале встречи Орбан в своей речи заверил российского коллегу, что Венгрия не поддалась на внешнее давление и не прекратила взаимодействие ни в одной из важных областей, в которых между сторонами имеется сотрудничество.

Глава Правительства Венгрии также заявил, что его страна «в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе, в том числе неся ощутимые экономические потери, потому что экономическое взаимодействие блокируется боевыми действиями». В связи с этим он выразил надежду на заключение мирного соглашения.

«<…> если в ходе наших переговоров [с США] дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому <…> очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», – заметил в свою очередь Путин, напомнив о несостоявшемся саммите с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в столице Венгрии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя эту встречу, подчеркнул, что Виктор Орбан поехал в Москву, не имея европейского мандата на переговоры и одобрения поездки со стороны лидеров Европейского Союза.

«Если кто-то имеет идеи (по прекращению вооруженного противостояния – прим. Т-и) лучше, чем мы, то это следует приветствовать, но я лишь сомневаюсь, что это будет успешнее, чем в прошлый раз», – отметил политик на совместной пресс-конференции с Премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине (цитата по ТАСС).