Переговорный рекорд Путина и Трампа, Минниханов во Вьетнаме и 4-й срок Камиля хазрата

Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону, Рустам Минниханов совершил рабочую поездку во Вьетнам, Центробанк РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне, Камиль Самигуллин снова выбран муфтием РТ, состоялся координационный совет по взаимодействию с «Движением первых»: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





18 марта состоялся телефонный разговор между президентами России и США

Фото: The White House / Public Domain / соmmons.wikimedia.org

Рекордный созвон: о чем договорились Путин и Трамп

Событие недели мирового значения – 18 марта состоялся телефонный разговор между президентами России и США. Общение Владимира Путина и Дональда Трампа длилось 2 часа 28 минут и стало самым продолжительным в истории телефонных переговоров лидеров двух государств.

При этом Кремль и Белый дом дали весьма сухие комментарии по итогам этой беседы. Очевидно, что стороны договорились не раскрывать все ее содержание. Но и в том, что было озвучено, есть довольно примечательные моменты. Так, Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном 30-дневном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. Такая инициатива обсуждалась не раз с начала СВО, в том числе по инициативе Украины. Это выгодно для России по трем причинам:

должны прекратиться беспрерывные обстрелы Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем России;

должны прекратиться атаки на российские энергетические объекты, в частности на нефтеперерабатывающие заводы и топливную инфраструктуру;

России уже буквально не по чему наносить удары – почти вся энергетическая инфраструктура противника разрушена, а жители Украины живут в последнее время в условиях постоянных отключений света и воды.

Еще одно обнародованное соглашение: Россия обменяется с Украиной военнопленными по формуле 175 на 175 – что произошло уже 19 марта. Также наша сторона передала Киеву в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых украинских военнослужащих. Собственно, ничего сверхъестественного – такие обмены практиковались и ранее.

После беседы Владимир Путин немедленно отдал Российской армии приказ о прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, который действует и поныне.

Достигнуто и на первый взгляд курьезное соглашение – Трамп поддержал предложение Путина организовать в США и России матчи между клубами НХЛ и КХЛ. Казалось бы, при чем тут хоккей? Но если вдуматься, рациональное зерно у этой идеи есть. Спорт (если он свободен от политических игр) действительно примиряет и объединяет страны и народы. Лучше соперничать на спортивном поприще, чем на военных фронтах.

Хоккей как вид спорта тоже выбран не случайно – после начала СВО Национальная хоккейная лига не стала разрывать контракты с действующими российскими хоккеистами, не было никаких осуждений и давления на них, а российская молодежь все так же может участвовать в драфте НХЛ. Проведение таких матчей может открыть закрытые ранее ворота для всего российского спорта. Уже прозвучали предложения организовать соревнования между американскими и российскими фигуристами.

Следующие российско-американские переговоры пройдут 23 марта в саудовской Джидде. Делегации обсудят детали прекращения огня на Украине, сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.

«Мы обсудили ключевые условия для достижения этой цели. Все прошло очень позитивно. С воскресенья в Джидде мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня», – с оптимизмом заявил он.

Разумеется, к бодрым речам американских представителей о быстром и полном прекращении огня на Украине следует относиться с осторожностью. Что касается России, то у нее довольно твердые позиции для такого перемирия. О них рассказали участники встречи Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса.

По словам собеседников «Коммерсанта», прокомментировавших закрытую от прессы часть этой встречи, речь на переговорах по украинскому урегулированию идет о том, что территории, находящиеся под контролем Российской армии, не могут быть переданы Украине. Также Москва может потребовать официально признать российскими Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине.

Все эти условия прекрасно понимают и на Западе.

«Что касается прочного мира, Россия заявила, что любое соглашение должно быть «всеобъемлющим, устойчивым и долгосрочным» и должно «устранить коренные причины кризиса», а также сохранить «законные интересы России в области безопасности». На языке Кремля это означает ограничение суверенитета Украины, принуждение ее к нейтралитету и в идеале вытеснение НАТО из Восточной Европы. Путин подчеркнул идею «украинского урегулирования в двустороннем режиме», что, по-видимому, означает, что Америка и Россия будут вести переговоры через голову Украины и европейских стран», – отмечается в авторитетном журнале The Economist.

Украинцы отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа как всегда неадекватно и истерично. Недаром в заявлении Кремля по итогам переговоров было сказано о серьезных рисках, связанных с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности.

«Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты», – заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции. Так он ответил военному аналитику Майклу Кларку, который в интервью Sky News высказался об отсутствии Украины за столом переговоров: «Если тебя нет за столом, ты в меню».

И уж чтобы окончательно закрепить свою истерику, ночью после переговоров Путина и Трампа Украина нанесла удар по нефтебазе в станице Кавказская на Кубани, вызвав там пожар площадью до 1700 квадратных метров. Удары украинцев по энергетической инфраструктуре продолжаются и по сей день – в ночь на 21 марта они нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу. На газопроводе случился пожар, пламя которого было видно из Курска и Сум.

Казалось бы, когда Россия и США предпринимают усилия по мирному урегулированию, а российские военные перестали наносить удары по энергетике Украины, можно было бы в качестве меры сближения к миру не атаковать объекты энергетической инфраструктуры нашей страны. Но нет, «назло бабушке отморожу уши!» – киевский режим демонстрирует свои ставшие уже легендарными неадекватность и недоговороспособность. Как можно с этим режимом о чем-либо договариваться? Наверное, переговоры следует вести с более-менее вменяемыми украинскими политиками.

Раис Татарстана впервые с 2017 года посетил Социалистическую Республику Вьетнам с рабочим визитом Фото: rais.tatarstan.ru

Под сенью Хо Ши Мина: Рустам Минниханов совершил рабочую поездку во Вьетнам

Событие недели в международных связях Татарстана – Раис Татарстана впервые с 2017 года посетил Социалистическую Республику Вьетнам с рабочим визитом. Ранее Рустам Минниханов посещал эту страну в 2004 году, будучи Премьер-министром, потом была поездка в Ханой уже в ранге Президента в сентябре 2014 года. В апреле 2015 года Минниханов посетил Вьетнам в составе российской правительственной делегации во главе с Премьер-министром Дмитрием Медведевым. А в ноябре 2017 года в Хошимине он принял участие в бизнес-форуме «Вьетнам – Татарстан» и осмотрел Сайгонский парк высоких технологий и военно-исторический комплекс «Партизанский край Кучи».

С тех пор поездки в СРВ встали на некоторую паузу, зато не было недостатка в общении с вьетнамскими товарищами уже на земле Татарстана. В июле 2018 года в Доме Правительства РТ прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в России господином Нго Дык Манем. А в декабре 2018 года лидер Татарстана встретился в Казанском Кремле с председателем Национального собрания СРВ госпожой Нгуен Тхи Ким Нган. Что касается встреч с Генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом (Татарстан входит в этот консульский округ), то они и вовсе проходят в Казани на регулярной основе. В сентябре 2024 года накануне саммита БРИКС в Казани Рустам Минниханов встретился Чрезвычайным и Полномочным Послом СРВ в России Данг Минь Кхоем, а в октябре уже на сам саммит в столицу Татарстана прибыл премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь.

Как говорится, мяч уже был на стороне Татарстана – столь активный интерес Вьетнама к нашей республике в последнее время должен был разрешиться поездками в обратную сторону, что и произошло. И дело даже не в дипломатическом этикете, а в желании приумножить, развить связи Татарстана со стратегическим союзником России еще со времен СССР.

Татарстан старается идти в фарватере дружеских российско-вьетнамских отношений – осуществляются взаимные визиты официальных и бизнес-делегаций, подписываются разнообразные документы о сотрудничестве. Во Вьетнаме хорошо известна высокотехнологичная продукция Татарстана, в том числе грузовые автомобили «КАМАЗ» и вертолеты Ми-17. За 2024 год татарстано-вьетнамский товарооборот превысил 33 миллиона долларов. Вместе с тем ранее этот показатель достигал 60 миллионов долларов.

Возможно, в таких относительно скромных цифрах товарооборота не учитываются поставки военной продукции. Так, например, только в 2019 году Зеленодольский судостроительный завод имени Горького поставил четыре фрегата «Гепард» для нужд Министерства национальной обороны Вьетнама. Вьетнамской стороной тогда было озвучено желание о приобретении третьей пары «Гепардов».

По словам Рустама Минниханова, уровень взаимной торговли пока все же не отражает имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества. Хотя российско-вьетнамский товарооборот по итогам прошлого года вырос на четверть. Действует соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами.

Что касается вьетнамской общины в Татарстане, то посол Данг Минь Кхой сообщил, что в настоящее время в республике проживают и работают около 700 вьетнамцев, а в университетах обучаются около 70 вьетнамских студентов. В 2014 году в городе Вьетчи было открыто представительство КНИТУ на базе вуза-партнера. Ряд других университетов республики поддерживают связи с вьетнамскими партнерами.

Рабочий визит Рустама Минниханова во Вьетнам начался с возложения цветов к мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Затем Раис РТ принял участие в заседании круглого стола «Татарстан – Ханой». К слову, Хо Ши Мин словно незримо присутствовал рядом – Минниханов расположился на круглом столе аккурат у подножия его бюста.

«Мы заинтересованы в расширении экспортных поставок во Вьетнам нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе автомобилей, вертолетов и судов, автомобильных шин и компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования», – отметил татарстанский лидер на заседании круглого стола.

По окончании заседания Раис Татарстана встретился с заместителем председателя Народного комитета города Ханой Нгуен Мань Куйеном. Последний отметил заинтересованность в развитии отношений с Татарстаном. В частности, интересен обмен опытом в вопросах городского благоустройства, организации общественного транспорта. По итогам встречи стороны договорились о формировании рабочей группы.

Далее Рустам Минниханов встретился с заместителем министра торговли и промышленности Вьетнама Чыонг Тхань Хоайем. Раис республики подчеркнул, что объем товарооборота на сегодняшний день достаточно скромный и есть резервы для его увеличения, в частности, в таких направлениях, как нефтепереработка, нефтехимия, энергетика, машиностроение, IT, высокие технологии. В завершение встречи стороны договорились об обмене бизнес-делегациями.

Кульминация рабочей поездки – новая, спустя пять месяцев, встреча руководителя республики с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

В этом году Россия и Вьетнам отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Раис республики отметил необходимость придания нового импульса сотрудничеству на уровне регионов двух стран.

Премьер-министр Вьетнама, обращаясь к гостю, вспомнил свой визит в Казань на саммит БРИКС, отметив его высокую организацию. «Приветствуем Ваш визит, считаю, он активизирует региональные связи. Мы используем много камазовской продукции в нашей промышленности. И хотим, чтобы это сотрудничество продолжалось», – подчеркнул премьер-министр.

Фам Минь Тинь отметил также, что сегодня Вьетнам расширяет авиасообщение с городами России, и предложил рассмотреть в качестве одного из таких городов Казань.

Визит Рустама Минниханова во Вьетнам можно расценивать как результативный и развивающий дружеские взаимоотношения. Важно, что визит состоялся по «горячим следам» Казанского саммита БРИКС, после которого Вьетнам заявил о желании присоединиться к этому объединению в качестве государства-партнера. Атмосфера визита была теплой и дружественной, а его уровень – самым высоким. Достигнут ряд договоренностей о расширении сотрудничества. Так что есть уверенность, что товарооборот между Татарстаном и Вьетнамом будет расти, а культурные связи – укрепляться.

Центробанк РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента Фото: kremlin.ru

Ставку не снижаем: прошло заседание совета директоров Центробанка РФ

Событие недели для экономики России – пятничное заседание совета директоров Центробанка РФ, где принималось решение о ключевой ставке. Принято решение сохранить ее на уровне 21 процента – историческом максимуме, который не трогали с октября 2024-го.

Накануне все опрошенные эксперты «Татар-информа» сходились во мнении, что ключевая ставка останется прежней. Мол, жесткость регулятора в обуздании инфляции начинает приносить свои плоды. Спрос еще не замедлился, но к этому уже есть предпосылки.

«Ситуация станет яснее по итогам марта-апреля. На данный же момент высокий уровень инфляции является фактором, препятствующим снижению ставки. Вместе с тем денежно-кредитные условия в экономике, вероятнее всего, уже достигли необходимой жесткости», – сообщил «Татар-информу» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аналитики допускают, что выше 21% ключевая ставка в 2025 году уже не поднимется, а впоследствии регулятор может пойти на ее снижение.

«В нашем базовом сценарии мы прогнозируем пик ключевой ставки на текущем уровне 21% и считаем возможным начало ее снижения с июня-июля с выходом на 17-18% к концу года. В то же время, если подтвердится слишком быстрое охлаждение кредитования и спроса, и/или инфляция будет замедляться быстрее прогнозов Банка России, мы не исключаем, что Центробанк может начать рассматривать снижение ключевой ставки уже с апрельского заседания», – сообщила «Татар-информу» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Банк России сохраняет возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, но вероятность этого уменьшилась», – заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров .

По ее словам, темпы роста цен в России постепенно снижаются, а экономика страны идет «по траектории мягкой посадки без резких колебаний».

«Ожидать снижения ключевой ставки ЦБ РФ можно только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции», – подчеркнула Набиуллина.

Что и говорить, высокий уровень ключевой ставки подталкивает к высоким процентным ставкам в экономике. Отчего в ней снижается кредитная активность. Например, выдачи автокредитов по итогам февраля достигли рекордно низкого уровня в 77 млрд рублей. По данным Банка России, на 1 января 2025 года средства населения в банках составляли 57,5 трлн рублей, 70,3% из которых, или 40,44 трлн, приходится на срочные вклады с начислением процентов. Как разместить эти деньги в виде кредитов по заоблачным ставкам, да еще и с возвратом – вот над чем сейчас ломают голову в кредитных организациях.

Будем надеяться, что «мягкая посадка» российской экономики в результате действия высоких процентных ставок окажется не такой болезненной, как предыдущие финансовые кризисы.

19 марта состоялись «отчетно-выборный» съезд Духовного управления мусульман Татарстана и XIII Республиканский ифтар Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед Ночью предопределения: в Казани состоялись съезд Духовного управления мусульман Татарстана и крупнейший Республиканский ифтар

19 марта, накануне самой важной ночи в году для мусульман, Ночи предопределения, когда Аллах воздает людям за их деяния и прощает грехи тем, кто покаялся, состоялись «отчетно-выборный» съезд Духовного управления мусульман Татарстана и XIII Республиканский ифтар.

Главной темой съезда стали выборы муфтия и главного казыя Татарстана. Напомним, в январе 2025 года пленум ДУМ РТ объявил безальтернативных кандидатов на эти посты. В итоге единогласным решением полутора тысяч имамов на свои посты переизбрались Камиль хазрат Самигуллин (муфтий РТ с 2013 года) и Джалиль хазрат Фазлыев (главный казый РТ с 2006 года).

Вновь избранного муфтия поздравил Рустам Минниханов. В своем выступлении он отметил, что с начала СВО мусульмане Татарстана активно включились в гуманитарную деятельность, оказывают помощь защитникам Отечества и жителям новых регионов. «Особая благодарность имамам и руководителям городов и районов за поддержку участников СВО и их семей. Вы вносите большой вклад в это благородное дело», – обратился он к делегатам съезда.

«Татарстану повезло с муфтием – человек молодой. Как взрослела наша умма в Татарстане, так взрослел и он», – поделился с «Татар-информом» экс-муфтий Татарстана (в составе ЦДУМ), имам-хатыб казанской Новослободской мечети Фарид Салман.

Девизом курултая стал хадис: «Цените пять вещей, пока их не заменят другие пять: молодость – пока не наступила старость, здоровье – пока не пришла болезнь, богатство – пока не пришла нужда, свободное время – пока не пришла занятость, жизнь – пока не наступила смерть».

Под эту формулу Камиль хазрат и подвел деятельность Духовного управления за минувшие четыре года: воспитание и просвещение молодежи, пропаганда здорового образа жизни и развитие халяль-индустрии, сохранение духовного наследия и религиозных ценностей, создание возможностей для полезного досуга мусульман.

Пятый пункт – ценность жизни – умма осознала, по словам Самигуллина, с началом специальной военной операции. Этой теме Самигуллин уделил особое внимание. ДУМ РТ обеспечило военнослужащих в зоне СВО тремя мотоциклами и семью автомобилями, 40 комплектами обмундирования, 165 тысячами карманных молитвенников. Вместе с бойцами службу несут четыре полковых имама, а 27 хазратов и сотрудников ДУМ регулярно посещают зону проведения спецоперации. Сегодня ДУМ РТ передаст в зону СВО две машины «УАЗ», оборудованные под мобильные мечети.

Сразу после съезда в «Казань Экспо» начался XIII Республиканский ифтар. На нем присутствовали около 15 тысяч человек – это рекордное по масштабам разговение. Ифтар был приурочен к Году защитника Отечества, поэтому вся его программа была связана с темой любви к Родине и поддержки участников СВО и их семей.

Приятно видеть, как с каждым годом количество постящихся увеличивается, люди стремятся разделить друг с другом радость Рамадана. Для мусульман соблюдение религиозных обрядов в такой большой компании единоверцев всегда большое событие и большой праздник.

Расширенное заседание Республиканского координационного совета при Раисе РТ по взаимодействию с организацией «Движение первых» прошло в новом здании театра имени Камала Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«После советского периода был вакуум, сейчас мы его закрываем»: координационный совет по взаимодействию с «Движением первых»

Событие недели в молодежной жизни Татарстана – расширенное заседание Республиканского координационного совета при Раисе РТ по взаимодействию с организацией «Движение первых». Заседание совета прошло в новом здании театра имени Камала, что придало еще больший вес и торжественность мероприятию.

На совете Рустам Минниханов призвал руководителей министерств и ведомств республики внимательнее относиться к работе с «Движением первых» и добавил, что результаты этой деятельности будут видны только через 10-15 лет, когда сегодняшние школьники станут взрослыми.

«Очень жаль, что мы недопонимаем значение этого движения. Наших детей, кроме нас, никто воспитывать не будет. Сегодня есть прекрасная возможность, поддержанная на федеральном уровне. После советского периода был вакуум, сейчас мы его закрываем. За два года мы увидели, что эта работа востребована. Нужно начинать уже с детских садов», – отметил Минниханов.

Модератором заседания выступил помощник Раиса РТ, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов. Интересно, что сам он решил не выступать с докладом, а предоставил слово активистам – наставникам и самим детям, которые рассказали о своей работе в организации.

Их выступления касались разных сфер жизни. В частности, было уделено внимание воспитанию детей через спорт, патриотические мероприятия, работе в детских садах и многому другому.

«Для меня быть патриотом и чтить память поколений – это честь и долг. С самого раннего детства мы вместе с родителями участвовали в акции «Бессмертный полк». В «Движении первых» я возглавила патриотическое направление в республике. Мы узнали о флагманских проектах организации, а затем включились и игру «Зарница 2.0», – рассказала ученица 11 класса школы №181 Казани Анастасия Буторина.

Помимо упора на патриотизм, воспитывать молодое поколение достойными гражданами страны позволяют и другие направления деятельности движения. Так, интересный пример привел тренер по волейболу из Буинска Руслан Ибрагимов.

«После наших совместных мероприятий к нам в секцию пришел мальчик Айнур, который никогда не был активистом и состоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Но после «Кубка Первых» он решил тренироваться в моей команде. Сейчас Айнур – член сборной Татарстана по волейболу и выступает на первенстве России, которое проходит сейчас в Уфе», – сообщил тренер.

Напомним, что указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России. Татарстанское отделение организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с движением, 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана.

Глубоко симпатична главная задача, которую ставит перед собой «Движение первых» – это воспитание эмпатичных людей, небезразличных к чужим проблемам. В нем ребята получают хорошее, дружное, безопасное окружение, через такие контакты они социализируются. Сейчас хвалят детей за баллы на экзаменах, медали и прочее, а на самом деле самое ценное – это друзья, общение, большие цели. Не в отметках дело, а в воспитании личности.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»