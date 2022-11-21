Переехавший из Польши в РТ бизнесмен рассказал о планах открыть агентство по агротуризму

Польский татарин, два года назад переехавший из Польши в Татарстан, Мансур Адамович поделился планами открыть в республике собственное агентство по сельскому туризму. Предприниматель участвует в международном форуме «Деловые партнеры Татарстана».

«У нас в Татарстане есть земельный участок. Я занимаюсь сельским хозяйством, моя жена — в отрасли туризма. Сейчас мы работаем в трех направлениях — агротуризм, глэмпинг и сельский туризм. В настоящее время моя жена со своей командой работает над созданием федерального проекта по туризму», — рассказал Адамович.

Он также отметил, что подобные форумы помогают как начинающим предпринимателям, так и опытным. «Если взять меня, то в 2016 году я здесь познакомился с одним бизнесменом. А в этом году мы уже с ним работаем в одном кооперативе. Вспомнили, что мы знакомы, сказали „я — татарин, ты — татарин“ и стали вместе работать», — пояснил собеседник.

Предприниматель также рассказал, что в Камско-Устьинском районе Татарстана он на 10 гектарах высадил малину. Саженцы в прошлом году привез из Италии. «При теплых погодных условиях планируем получить урожай малины. Хотим продать ее в Италии», — поделился он.

XV Международный форум «Деловые партнеры Татарстана» проходит в Казани с участием 300 крупных татарских предпринимателей из 48 регионов России и 13 зарубежных стран.