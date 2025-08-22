Передвижные фотовыставки «Отец героя» открылись в Нурлате и Мензелинске

Передвижные фотовыставки «Отец героя», на которых представлены портреты отцов участников специальной военной операции из разных районов Татарстана, удостоенных государственных наград, открылись в Нурлате и Мензелинске. Экспозиции можно будет посетить до конца августа, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Проект организован при поддержке партии «Единая Россия», филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ, Региональной общественной организации «Союз отцов» РТ и Межрегиональной общественной организации «Союз офицерских жен и семей военнослужащих».

В Нурлате экспозиция из 45 портретов разместилась в местном ДК. Среди них есть и портрет жителя города Федора Кульметьева с портретом сына Андрея, который погиб в марте 2022 года – посмертно его наградили орденом Мужества.

В мероприятии приняли участие отцы героев и семьи действующих и погибших участников спецоперации. «В этом году 22 февраля по случаю Дня защитника Отечества участвовал на этой выставке в «Казань Экспо». Сегодня она проходит в Нурлате. Для нас это большая честь, она поможет увековечить имя и отвагу нашего сына, это образец патриотизма и мужества и для подрастающего поколения», – заявил Кульметьев.

В Нурлатском районе фотовыставку дополнили 11 портретами живущих здесь отцов погибших участников специальной военной операции. В церемонии открытия приняли участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и депутат Госсовета РТ Мякзюм Салахов. Они в сопровождении главы муниципалитета и секретаря местного отделения «ЕР» Дамира Ишкинеева ознакомились с экспозицией и пообщались с родителями бойцов.

«Выставка «Отец героя» очень значима в наше время. Многие нурлатцы на передовой воюют за мирное небо. К сожалению, есть и те, кто сложил голову, сражаясь в рамках специальной военной операции с фашизмом. Огромная честь родителям, семьям наших героев. Вы воспитали настоящих патриотов нашей нурлатской земли, ваши сыновья проявили доблесть, отвагу и храбрость, защищая нашу Родину», – заявил Дамир Ишкинеев.

Александр Шадриков в свою очередь поблагодарил собравшихся: «На выставке отражены герои, которые прошли все тяготы фронта, войны, и их родители. Низкий вам поклон и огромные слова благодарности, вы воспитали настоящих героев, тех людей, которыми мы гордимся. Мы должны помнить свою историю и наших защитников».

В пресс-службе Татарстанского отделения «ЕР» отметили, что нурлатцы будут хранить память о павших земляках. Так, Михаил Кузьмин служил гранатометчиком штурмовой роты 1-го мотострелкового батальона, погиб 3 февраля 2025 года. Он награжден орденом Мужества посмертно, без отца остались четверо детей. Два брата Михаила, Николай и Александр, числятся пропавшими без вести.

Фаннур Шавалеев награжден медалью Суворова за личное мужество и отвагу. Стрелок Равиль Фасхеев погиб и был отмечен орденом Мужества посмертно (при жизни он стал обладателем таких наград, как «За боевое отличие», «За ратную доблесть участнику СВО», «Георгиевский крест»). Призванный в ходе частичной мобилизации Александр Филиппов пропал без вести в мае 2024 года в населенном пункте Очеретино.

Дмитрий Учаев посмертно награжден орденом Мужества, а Роман Романов – и этим орденом, и медалью «За отвагу». Добровольно отправившийся на фронт в ноябре 2023-го Виктор Николаев стал там гранатометчиком штурмового отряда и оказался удостоен медали «За отличие в службе» всех трех степеней. Иван Назаров и сражавшийся в рядах мотострелкового батальона Ранис Абзяппаров после гибели также стали кавалерами ордена Мужества.

Ефрейтор Рустем Гильманов погиб 2 апреля 2023-го. Александр Енилин в октябре 2022 года, будучи ранен, спасал товарища под огнем противника, был награжден медалью «За отвагу», после лечения вернулся на передовую и пал 17 июня 2024-го при взятии Новоселовки.

В Мензелинском же районе в экспозицию включили восемь дополнительных портретов отцов участников спецоперации – местных уроженцев. На снимках отцы запечатлены с фотографиями сыновей и их боевыми наградами.

В открытии приняли участие глава Мензелинского района и секретарь местного отделения партии Айдар Салахов, депутат Госсовета РТ Азат Хамаев, помощник Раиса Татарстана и руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Тимур Сулейманов.

На церемонии открытия выставки родственникам погибших бойцов вручили государственные награды. Мария Харисова получила орден Мужества за погибшего сына Марата Абдуллина. Татьяне Федоровой передали Георгиевский крест IV степени, которым наградили ее сына Тимура Амирова. Медалью Жукова был награжден Александр Ефремов, а награду получила его мама, Ольга Ефремова.

Память погибших участников спецоперации почтили минутой молчания. Выставка «Отец героя» в Мензелинском районе будет работать до конца месяца. С 23 августа ее планируют перенести в выставочный зал художественного отделения детской школы искусств.

До конца года выставки «Отец героя» смогут увидеть жители Алькеевского, Аксубаевского, Новошешминского, Черемшанского, Альметьевского, Лениногорского, Актанышского, Муслюмовского, Азнакаевского, Ютазинского, Бавлинского, Бугульминского районов.

В рамках реализации проекта запланированы тематические экскурсии, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Маршрут передвижения выставки расписан так, чтобы каждое муниципальное образование внесло свой вклад в создание уникальной экспозиции. Турне по районам завершится презентацией постоянной электронной выставки в музее Победы.