Передвижной выставочный проект о Джалиле презентовали на коллегии Минкульта Татарстана

Накануне на коллегии министерства культуры РТ впервые представили выставку «Муса Джалиль: восхождение к подвигу». Она создана Национальным музеем Республики Татарстан и приурочена к 120-летию со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля.

Это три куба, на которых размещены фотографии и документы из собрания Национального музея Татарстана, дополненные отрывками из его стихов. На кубах есть подиумы для демонстрации типовых предметов эпохи и размещено семь QR-кодов с видеороликами о фактах биографии и объектах, связанных с поэтом.

Выставочный проект включит в себя разделы о детстве и юношестве поэта, годах учебы, творческой и общественной деятельности Джалиля в Казани и Москве, а также службе в рядах Красной армии, плену и работе военным корреспондентом в газете «Отвага».

Генеральный директор Национального музея Айрат Файзрахманов рассказал, что проекту предстоит длинный путь в этом году.

«С 13 февраля с нашим проектом познакомятся студенты Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. 26, 27 февраля там пройдет наша совместная научная конференция «Джалиловские чтения». После выставка отправится в Мензелинск, где Джалиль в 1941 году закончил курсы военных политруков. Следом – Кайбицкий район. В планах довезти выставку до Оренбурга и показать в Москве», – отметил он.