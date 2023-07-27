Передвижной экопост СИБУРа раскрыл школьникам Нижнекамска секреты своей работы

Золотое правило экологии

В лагере «Юность», где проводят летние каникулы дети сотрудников нижнекамского предприятия СИБУРа, открылась экскурсия в мир экологии. Благодаря передвижному экологическому посту они попробовали запустить метеостанцию, узнать данные о температуре воздуха и веществах, которые в нем находятся.

Автомобиль с современным аналитическим оборудованием действует в составе лаборатории экологического контроля «Нижнекамскнефтехима».

Ребята интересовались у старшего химика лаборатории Олеси Елисеевой о том, как изучается состав воздуха, для чего нужен постоянный контроль его состояния и что такое газоанализатор.

11-летняя Алиса Сулейманова призналась, что впервые увидела автомобили, которые позволяют следить за чистотой воздуха.

«Было очень интересно узнать, как работает оборудование внутри нее, и для чего предназначено – это очень здорово. Я как раз перехожу в шестой класс, и уверена, что эти знания мне пригодятся. На мой взгляд, экология – очень важная наука, без нее наш мир был бы сильно загрязнен, потому что именно экология ставит рамки для того, как нужно человеку вести себя в окружающей среде», – рассказала она.

«Думаю, такие мини-экскурсии очень важны и нужны – с их помощью мы рассказываем, что у "Нижнекамскнефтехима" есть такая специальная машина, которая помогает определять чистоту воздуха», – заметила Олеся Елисеева.

Состояние воздуха в городе – под контролем

Передвижной экопост «Нижнекамскнефтехима» мониторит состояние воздуха уже более пяти лет. Также на территории предприятия действуют еще пять стационарных постов с высокоточными приборами, способными определять наличие в воздухе 19 различных химических веществ, которые могут нанести вред состоянию атмосферы. Полученные показатели каждые 15-20 минут поступают в диспетчерскую службу компании и в Минэкологии РТ. Контроль ведется в круглосуточном режиме.

Помимо этого, 2-3 раза в день передвижной экопост проводит исследование в разных локациях Нижнекамска и отрабатывает заявки местных жителей. «С помощью автоматического анализа, который проводит оборудование, и в показатели которого мы, кстати, никак не можем вмешаться, мы можем доказать, что состояние воздуха в городе под контролем», – рассказала старший химик лаборатории Олеся Елисеева.

Чистота – это тоже менталитет

Охрана окружающей среды на предприятиях СИУБРа и экологическое воспитание молодежи имеют первостепенное значение для компании. Поэтому вполне закономерно, что кроме творческого, инженерного и спортивного факультета в каждой смене лагеря «Юность» имеется и экологический. Его основная задача – раскрыть значимость заботы об окружающей среде.

«Все мероприятия, которые проводятся этим летом в "Юности", обязательно имеют экологическую тематику. Это различные акции, лекции, конкурсы и многое другое. Считаю, что крайне важно показывать детям, как следует относиться к окружающему нас миру, к среде, где они живут, раскрыть для них понимание того, что чистота – это тоже менталитет», – сказала методист Татьяна Ершова.

В завершение экскурсии ребята получили памятные подарки от компании СИБУР с экосоветами от котика Экуси, главного символа активистов по охране окружающей среды.