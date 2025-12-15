Передвижная выставка «Антифейк» о пропаганде и мифах о России открылась на форуме в РТ

Фото: пресс-служба Российского военно-исторического общества в Татарстане

Передвижная выставка «Антифейк», посвященная истории фейков, мифов и пропагандистских образов о России, начала работу на Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан – 2025».

Экспозиция охватывает период от первых европейских карт до современных цифровых «вбросов» и подготовлена региональным отделением Российского военно-исторического общества в Татарстане.

В числе почетных гостей открытия были заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Азат Кадыров, предприниматель и медиаведущий Трофим Татаренков, а также команда студии документального кино RealDoc.

Фото: пресс-служба Российского военно-исторического общества в Татарстане

Экспозиция выстроена как маршрут, который показывает ключевые пласты образа России в историческом и современном дискурсе. Посетителям демонстрируют средневековые карты с «дикой Московией», гравюры и карикатуры XIX-XX веков, визуальные материалы мировых войн, позднесоветские штампы и современные мемы.

Через документы, изображения и аналитические подписи раскрывается процесс формирования образа «русского врага» и повторяющиеся приемы информационной борьбы на протяжении веков.

Материалы выставки прошли тщательную научную экспертизу. Рецензии подготовили доцент Казанского федерального университета Дмитрий Люкшин, а также кандидаты исторических наук, старшие научные сотрудники Института истории им. Ш. Марджани Халим Абдуллин и Ильнара Ханипова.

Комментарии к стендам были доработаны с учетом их рекомендаций, с акцентом на точность формулировок и корректное использование источников. Концепцию и экспозицию разработал пресс-секретарь РВИО в Татарстане, выпускник «Мастерской новых медиа» Иван Пичугин.

Фото: пресс-служба Российского военно-исторического общества в Татарстане

Дмитрий Люкшин подчеркнул, что выставка помогает развивать медиаграмотность, уважение к историческим фактам и умение работать с источниками. Он отметил, что формат мини-семинаров у стендов и практикумы по верификации информации делают экспозицию удобной для использования на уроках истории, обществознания и МХК.

Премьерный показ выставки в Казани стал стартовой точкой масштабного маршрута. В ближайшее время «Антифейк» будет представлена в Верхнем Услоне и Зеленодольске, а затем отправится в города и районы Татарстана, где экспозиция будет работать в школах, молодежных центрах, музеях и домах культуры.

В следующем году выставка планируется в формате мультимедийной экспозиции в рамках проекта «Россия – моя история». Она будет включать интерактивные стенды, медиаэкраны, тесты и практикумы по проверке фактов, позволяющие отрабатывать навыки распознавания фейков прямо на площадке выставки.