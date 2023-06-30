«Передвижная энциклопедия»: в Нижнекамске запустили «Бызовский» трамвайный маршрут

«Хотим, чтобы горожане смогли узнать больше об истории своего города»

Цикл «Нефтехимические маршруты», направленный в том числе и на поддержку экологичного вида транспорта, реализует в Нижнекамске СИБУР. Ранее в городе компанией уже был запущен аналогичный «Лемаевский маршрут», тепло принятый жителями Нижнекамска.

Новое креативное оформление трамваев привлекает большое внимание горожан к этому виду транспорта и делает его популярнее. Это соответствует и трендам устойчивого развития, ведь общественный транспорт на электротяге считается одним из наиболее экологичных.

«Открывая очередной тематический трамвайный маршрут, мы хотим, чтобы горожане смогли узнать больше об истории своего города, тесно связанной с созиданием на благо страны, и более глубоко погрузились в процессы, которые происходят на “Нижнекамскнефтехиме”», – прокомментировал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Он отмечает, что через такие рассказы о выдающихся химиках, «Нижнекамскнефтехиме» и его продукции жители города, в том числе и молодое поколение, смогут осознать, какой колоссальный труд был вложен учеными, производственниками, несколькими поколениями нижнекамцев для того, чтобы предприятие стало одним из ведущих российских нефтехимических комплексов, а Нижнекамск – уютным, красивым и комфортным для жизни городом.

«Брендированный трамвай притягивает взгляды»

Трамваи на линии оформлены в едином стиле. «И нам, и пассажирам очень нравится идея создания тематических трамваев. Брендированный трамвай притягивает взгляды, вызывает интерес и желание проехаться в нем по городу. Во время поездки люди с интересом рассматривают фотографии, читают информационные стенды, обсуждают между собой оформление трамвая. Приятно смотреть, как благодаря СИБУРу преображается Нижнекамск», – поделилась начальник службы движения Горэлектротранспорта Гульнара Кукшинова.

Водитель трамвая с 27-летним стажем Альфия Данилова заметила, что управлять таким ярким и креативным трамваем — одно удовольствие.

«Я работаю наставником у начинающих водителей трамвая. Хочу сказать, что многие хотят сидеть за рулем именно тематических маршрутов. Эти вагоны – одни из самых современных, удобных в управлении. А салон трамвая больше напоминает музейную экспозицию, где представлены исторические черно-белые снимки, история «Нижнекамскнефтехима», биографии известных исторических деятелей, таких как Николай Лемаев и Борис Бызов», – сказала Данилова.

Будет курсировать по самому популярному направлению

Трамваи на «Бызовском маршруте» будут курсировать по самому длинному и популярному в Нижнекамске направлению. Маршрут протянулся от трамвайного депо до поселка Красный Ключ. По пути трамвай ежедневно будет проезжать улицу Бызова и Бызовский рынок, названные в честь знаменитого ученого.

«Я 40 лет живу в доме на улице Бызова и, к своему стыду, ничего не знаю о человеке, в честь которого названа эта улица. Оказывается, он создал теорию вулканизации нефти, стал первым в Советском Союзе ученым, разработавшим процесс получения синтетических каучуков из нефтепродуктов», – рассказала первая пассажирка нового маршрута Мария Писарева.

Между тем открытый профессором Борисом Бызовым способ производства синтетического каучука из углеводородов взят за основу производства каучуков на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом и говорится в размещенной информации в трамвае.

«Сегодня утром я ехал на «Лемаевском» маршруте, а сейчас — на «Бызовском». Приятно удивлен тем, что в салоне представлено столько новой и познавательной информации о нашем городе и предприятии. Яркий и необычный дизайн поднимает настроение», – поделился еще один пассажир Дмитрий Осипов.

Главные исторические вехи каучукового производства на «Нижнекамскнефтехиме»

Тематический маршрут рассказывает также и об истории создания на «Нижнекамскнефтехиме» каучукового производства, о его главных исторических вехах – от получения первых брикетов продукции до сегодняшнего дня и новых инвестпроектов: значимых этапах развития производства, получении новых видов синтетического и бутилового каучука, о предназначении этой продукции и широком ее применении.

В оформлении трамвая использованы архивные фотографии, погружающие в историю нижнекамского предприятия СИБУРа, а также фотографии о сегодняшних достижениях компании.

«Я приехала из Казани. Хочу сказать, что у нас в городе таких трамваев нет. Это же настоящая передвижная энциклопедия о нефтехимической отрасли России. Эта информация будет полезна как детям, так и взрослым», – поделилась впечатлениями Валентина Курмина.

В салоне также размещены QR-коды сайта междунамихимия.рф, просканировав которые, пассажиры «Бызовского маршрута» могут виртуально прогуляться по знаковым местам Нижнекамска, познакомиться с биографиями выдающихся русских химиков, узнать интересные факты о химии на YouTube-канале «Научпок» и принять участие в увлекательном квизе.

Следующим трамвайным маршрутом станет «Менделеевский», посвященный русскому ученому Дмитрию Менделееву.

Помимо этого, СИБУР совместно с администрацией Нижнекамска планирует поддерживать изменения в городской среде с помощью стрит-арта, развивать активные местные сообщества, заинтересованные в творческой реализации и благоустройстве родного города. В ближайшее время в городе появятся тематические муралы и малые архитектурные формы. Традиционно лучшие варианты будут вынесены на голосование жителей.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»