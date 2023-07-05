Передовые технологии Татарстана в строительстве покажут на выставке UtiliCon в Петербурге

Татарстан представит свои передовые строительные технологии на международной выставке UtiliCon в Санкт-Петербурге. Мероприятие, которое пройдет 20 октября, соберет инновационные решения в сферах жилищно-коммунального хозяйства и строительства, сообщает Минстрой России.

Событие будет посвящено теме взаимодействия государства и бизнеса ради создания и модернизации инфраструктуры. Это крупнейшее отраслевое мероприятие, направленное на реализацию национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Цифровая трансформация», на воплощение стратегических задач развития государственных программ и национальных проектов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Такие выставки — это отличная возможность для профессионалов жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса получить ценные знания и обменяться опытом с коллегами со всего мира, изучить новинки от ведущих производителей, которые в дальнейшем позволят применить лучшие практики в стройке и ЖКХ», — подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Участие в работе форума примут ведущие производители и поставщики, застройщики и корпоративные заказчики.