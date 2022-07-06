Передовая инженерная школа КФУ подготовит 9 тыс. специалистов к 2030 году

Казанский федеральный университет при поддержке ПАО «КАМАЗ» разработал собственную модель образования для передовой инженерной школы со специализацией «Машиностроение». Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» и. о. ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

«Наша концепция „Индустрия 5.0“ предполагает подготовку совершенно нового поколения инженеров, которые будут способны работать в сложной среде и в условиях многозадачности», — отметил Таюрский.

Для обучения профессиям будущего в инженерной школе «Кибер Авто Тех» будут привлечены преподаватели Казанского университета по IT, естественнонаучным, математическим и техническим дисциплинам, ведущие специалисты компаний и университетов — партнеров проекта, сотрудники ПАО «КАМАЗ».

Школа направлена на получение практических навыков и при этом на подготовку не только линейных инженеров, но исследователей мирового уровня. Ожидается, что ее выпускники смогут также организовывать собственный бизнес.

«Выпускник этой школы не только разрабатывает маленький узел для КАМАЗа, у него также есть амбиции, новые интересные решения, которые он хочет запатентовать и реализоваться уже на глобальном рынке», — пояснил проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин.

Новое структурное подразделение «Кибер Авто Тех» создается на базе Набережночелнинского института КФУ. Поступающим в вуз предлагается три программы обучения: профессиональная переподготовка, магистратура и бакалавриат. Набор студентов по этим направлениям на предстоящий учебный год уже открыт.

«На первом этапе мы делаем акцент на переподготовку тех инженерных кадров, которые есть сегодня и работают на КАМАЗе, — уточнил Таюрский. — Первые выпускники программы переквалификации появятся уже к концу 2022 года, а магистратуры и бакалавриата — через два и четыре года соответственно».

Общее количество людей, которые пройдут обучение до 2030 года, приблизится к 9 тыс., сообщают о планах представители проекта.